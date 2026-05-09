Лидеры Омана и Пакистана поздравили Путина и народ России с Днем Победы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы, сообщил оманский МИД. Отмечается, что телеграмма была отправлена от имени султана по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари также поздравил Владимира Путина и народ России с этим праздником, сообщает офис президента Пакистана, пишет РИА «Новости».

В заявлении подчеркивается, что Зардари «отдал дань уважениям павшим в борьбе против фашизма». Кроме того, президент Пакистана подтвердил намерение укреплять дружбу и сотрудничество с Россией.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также направил телеграмму Владимиру Путину по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. До этого президент Южной Осетии Алан Гаглоев тоже поздравил Владимира Путина и россиян с наступающим Днем Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Владимир Путин адресовал поздравления руководителям десяти республик, а также гражданам Грузии и Молдавии по случаю 81-й годовщины разгрома нацизма.