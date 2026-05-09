Песков назвал путь к миру на Украине очень долгим
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует длительных и детальных переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «Вестям» позицию Вашингтона по конфликту на Украине. Песков заявил: «Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная. И выход на соглашение, на мирное соглашение – это очень долгий, со сложными деталями, путь».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон не намерен тратить усилия на разрешение конфликта, если не увидит реального прогресса в переговорах. Песков подчеркнул, что российская сторона оценивает процесс урегулирования как сложный и требующий значительного времени.
Ранее в субботу Песков заявил об отсутствии планов по новому разговору Владимира Путина и Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии на Украине с 9 по 11 мая. Россия также поддержала проведение обмена пленными с Украиной в формате «тысяча на тысячу» по предложению президента США.