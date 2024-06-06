Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение возглавлявшему в 2022 году российскую делегацию на переговорах с Киевом в Стамбуле помощнику президента России Владимиру Мединскому в искажении украинской истории.
Кроме того, Мединского обвиняют в том, что он является соавтором учебника истории, в котором, по мнению украинских властей, фальсифицируется история Украины и оправдывается проведение СВО, говорится в зявлении СБУ. Помимо этого, сообщается и о подозрениях в отношении еще одного автора этого учебника – ректора Института международных отношений Анатолия Торкунова.
Ранее Мединский заявил, что Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться.