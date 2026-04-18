    Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху
    18 апреля 2026, 12:50 Мнение

    Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Андрей Сулейменов

    Доцент Университета Лобачевского (Нижний Новгород)

    Морская блокада приземлила самолеты
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Петросян обвинил Фицо в копировании шутки про Россию

    …Входят Мысли О Грядущем, в гимнастерках цвета хаки.
    Вносят атомную бомбу с баллистическим снарядом…

    Строчка «Представления» Бродского 1986 года соединила в себе две важнейшие технологии конца 1940-х – начала 1950-х. И общая тональность стиха, и эта строка передают неразрывную связь технологий и образа будущего и важность этой сцепки для социального порядка.

    Одной из наиболее ярких черт советского века являлась его вера в прогресс и технологию, а в фарватере технологических надежд послевоенного времени находились два технологических прорыва: устремленное в космос баллистическое движение и мощь атомного ядра. Научный прогресс не только задавал вектор надежд, но и конструировал и поддерживал социальные параметры общества.

    Каким же образом лучше всего формировать образ будущего для молодых граждан? На кого равняться и к чему стремиться?

    Мощным инструментом являлись до сих пор знакомые нашим согражданам научно-популярные журналы, в частности – легендарная «Техника – молодежи». За 1947-1957 годы (запуск первой баллистической ракеты Р-1 – запуск Спутника) тему космоса и атома освещают более журнальных 50 материалов.

    В фантастическом очерке «Путешествие в завтра» Василий Захарченко кульминационной точкой повествования обозначает посещение героями орбитальной станции им. Циолковского. Покорение космоса движется неизменно по плану, что четко обозначено в тексте. Герои завтрашнего дня – исключительно дисциплинированные, гармонично сложенные обитатели станции. Даже старшее поколение (командир экипажа, астроном и повариха) обретают молодость рядом с загорелым (в условиях искусственного освещения!) экипажем.

    Пилот космического челнока рассуждает о преимуществах атомных космических двигателей по сравнению с устаревающими химическими движками; в то же время обитатели станции по-прежнему получают книги и газеты в «аналоговом» виде – вероятно, свершившаяся в нашей действительности информационная и электронная революция представлялась тогда менее очевидной, нежели несбывшийся прорыв в двигателестроении и поиске новых источниках энергии.

    Орбитальная станция-«бублик» (проект, привычный для раннего дизайна орбитальных поселений – необходимо создать искусственную силу тяжести за счет вращения) представлена как плацдарм в деле планомерного завоевания космоса, а весь текст пронизан уверенным ожиданием скорых побед.

    К моменту публикации «Путешествия» читатель уже был знаком с замкнутыми техносоциальными пространствами, формирующими советского гражданина – похожей, но уже реальной, лабораторией создания/закаливания нового человека была дрейфующая льдина, на два месяца приютившая членов экспедиции с парохода «Челюскин» после катастрофы в 1934 году. Как и челюскинцы, экипаж станции находится в непокорной человеку внешней среде, преодоление которой требует мобилизации всех сил – от напряженного ручного управления челноком до постоянного дежурства специалиста для трансляции изображения на Землю.

    Как и физически изолированные на льдине челюскинцы, космические пионеры чувствуют неразрывную связь с большой землей. Чувство локтя выражено в передаче на станцию книг и газет и  открывающейся в иллюминаторах постоянной панораме (вероятно, размещение станции в точке Лагранжа обеспечивает относительно неизменный вид на Землю) осуществленных великих строек коммунизма – Главный Туркменский канал (работы прекращены весной 1953 года, до полного завершения проекта), искусственные моря в низовьях Волги, нитка Волго-Донского канала.

    Враждебные условия внешней среды преодолеваются не только индивидуальным подвигом, но, что важнее – регулярным героизмом. Хотя само понятие регулярности и артикулируемой в тексте планомерности, по идее, должно исключать необходимость героических актов.

    Научно-фантастический рассказ Александра Казанцева «Гость из космоса» (1951 год) устроен более сложно, нежели визионерское прозрение Захарченко. Автор популяризировал «техногенную» версию Тунгусского феномена, рассматривая его не как природную катастрофу, а как аварию инопланетного корабля. Текст был скомбинирован с научным комментарием, разъясняющим основы астроботаники Гавриила Тихова – перспективного направления научного поиска 1950-х годов.

    Фотографируя поверхность Марса в различных спектрах, Тихов полагал, что обнаружил неоспоримое свидетельство растительной жизни, располагающейся вдоль рукотворных марсианских «каналов». Эвакуированный в Алма-Ату ученый стал одним из основателей Академии наук КазССР, а развиваемая им астроботаника шла в фарватере научной жизни республики, население которой еще в 1920-х годах вело преимущественно кочевой образ жизни.

    В «Госте из космоса» участники научной экспедиции исследуют оптические свойства северных растений, полагая сходство приполярной земной жизни с обнаруженными Тиховым марсианскими «насаждениями». Астроном Крымов представлен как эвенк, совершивший путешествие из чума в обсерваторию под руководством старших коллег-ученых. Вооруженный в равной степени оптикой телескопа и оптикой марксизма, Крымов приходит к мысли о единственно возможном пути развития марсиан. Ученый горячо отстаивает не только наличие разумной марсианской жизни, но и ее социалистическую основу, попутно отвергая алармистские настроения собеседников: «У них, на Западе, мозги уж так устроены [говоря о «Войне миров» Уэллса]. Свои звериные законы капитализма они готовы распространить на все галактики. […] Видя их [марсиан] грандиозные ирригационные сооружения, мы можем сделать вывод об их общественном устройстве, которое позволяет им вести плановое хозяйство в масштабах всей планеты […] Развитие общественной жизни разумных существ не может привести ни к чему другому». Научное знание, предположение Тихова об искусственной природе полос марсианской растительности, выступает надежной опорой социального порядка 1950-х.

    Статьи «Накануне космического полета», «Обсерватория завтрашнего дня», «Лаборатория в космосе» за февраль, май и август 1953 года полны технологических ожиданий. Рисовались невиданные и по сей день технологии: линии электропередач из сверхпроводящих проводов, солнечные сталеплавильные печи, орбитальные ракетодромы и гибридные стратопланы (высотные самолеты) – космические челноки. Наука подчеркнуто представляется возможной в тесной связке с производственными задачами: ожидаемый «не сегодня, так завтра» «штурм неба» неразрывно связан с промышленным целеполаганием.

    Как и в «Путешествие в завтра» виден зазор между воображаемым и реальным темпом развития оптико-электронных технологий. В «Обсерватории завтрашнего дня» советские ученые в онлайн-режиме на огромном экране наблюдают трансляцию высочайшего качества, передающуюся через радиоуправляемую ракету. Первые космическое фото Марса с разрешением в 200 пикселей были получены десятилетием спустя межпланетной станцией «Маринер-4».

    Приметы советского общества отражены и в визуальном оформлении текстов. Освоение космического пространства представлено делом неизменно коллективным и гендерно равноправным. Женщины составляют неотъемлемую часть воображаемых корабельных экипажей и персонала внеземных станций. Одной из наиболее ярких героинь выступает повариха (вновь – довольно неочевидный выбор «космической» профессии) из рассказа «Лунные будни», напечатанного в октябрьском номере «Техника – молодежи» 1955 года. Из всех приведенных журнальных материалов рассказ о рутине лунной экспедиции является наиболее выразительным и предвещающим легкость и оптимизм 1960-х годов.

    В противовес серьезным пионерам космоса из более ранних текстов, герои «Будней» совершают прорывные открытия едва ли не мимолетом, руководствуясь не планом, но душевным порывом. Повариха Маруся, желая развеселить приунывшего доктора, преобразует лунный реголит в почву, способную взрастить обычный, хоть и многометровый, земной лук. Лук немедленно и с радостью поглощается экипажем лунной станции без каких-либо исследований и научной рефлексии.

    Легкость и детская непосредственность проявляется и в нарушении режима работы и отдыха (охваченный энтузиазмом астроном Сергей забывает про сон и еду), и ночных танцах, и даже в пробежках Маруси, перепрыгивающей лунные расщелины в 22 метра. Нельзя не заметить контраста рисунка летящей девушки с кадрами размеренных, тщательно выверенных движений Армстронга и Олдрина из 1969 года. И в том, как «ребята умываются после работы», и в ночных вечеринках считывается не столько видение планомерных, регламентированных космических исследований (ранние 1950-е), сколько быт полевой научной экспедиции.

    Сквозь призму журнальных материалов становится видимой динамика социальных изменений десяти послевоенных лет. Астроном Крымов из 1951 года клеймит западных ученых (в разгаре – борьба против космополитизма), но шесть лет спустя в рамках международного геофизического года изучение космоса представлено как общепланетарное дело («У ворот в космос», август 1957 года).

    Быт героев «Лунных будней» отметает тщательно артикулируемую планомерность действий экипажа станции им. Циолковского, и даже негативный персонаж, в действительности струсивший доктор – примета перехода к «лирическим шестидесятым», отказа от во всем идеальных и несгибаемых первопроходцев «Путешествия в завтра».

    Ярче всего социальная динамика проявляется в смене стиля иллюстраций и компоновке текстов. Схематически выверенные, практически инженерные иллюстрации начала 1950-х уступают место мягкой рисовке, игре верстальщиков с оформлением текста (компоновка иллюстративных и текстовых материалов) и лирическим сюжетам.

    Знак разворота к «шестидесятым» проступает на обложке первого номера за 1957-й год – начало публикации знакового для советского оттепельного общества романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Молодая женщина отстраненным, расфокусированным взглядом смотрит в звездное небо, за пределы взгляда читателя – так визуально оформляется отход от завтрашнего «штурма неба» и сталинской фантастики «ближнего прицела» к философским проблемам (без)надежно далекого будущего. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Украинский беспилотник упал рядом с роддомом в Самарской области
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 27 БПЛА
    Режиссер Бортко поддержал возвращение Волгограду названия Сталинград
    Лукашенко назвал Макрона и Мерца временщиками в политике
    Зеленский угрожает руководству Белоруссии судьбой Мадуро
    Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью
    Суд зарегистрировал иск Паулины Андреевой о разводе с Федором Бондарчуком

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
