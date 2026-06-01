Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

Как известно, самая главная уловка дьявола – убедить всех в том, что его не существует.

Мир уже практически забыл, что компьютерная сеть, ныне известная как интернет – это военный проект, разработанный по заказу Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Не обошлось без русского следа: создание DARPA стало ответом на запуск советского спутника в 1957 году. Американцы поняли, что отстают, и решили ускориться.

Разумеется, Минобороны США не стало бы делиться полезной технологией со всем миром, если бы не ожидало получить от этого вполне определенную пользу. Благодаря Эдварду Сноудену, Джулиану Ассанжу и другим героям-разоблачителям мы смогли увидеть лишь самую верхушку айсберга – и понять, что живем в «тоталитарной антиутопии» (по выражению того же Ассанжа).

Увидели, поахали, повозмущались, и что? А ничего. Самое забавное (или грустное) – то, что все узнали о существовании системы тотальной слежки, но всё равно продолжают пользоваться интернетом. Потому что удобно. Потому что привычно. Потому что «мы люди маленькие, нам скрывать нечего». Потому что мы сейчас поставим пароль на файл, созданный в Microsoft Word или Google Doc и церэушники сразу такие: «чьорт побьери, опять эти русские хакеры нас переиграли!»

Нейросети, они же «искусственный интеллект», стали следующим, вполне логичным шагом в развитии системы тотального контроля. Создатели ChatGPT, Claude и других популярных американских ИИ вполне официально сотрудничают с Минобороны США. И даже если возникают трения и шероховатости между айтишниками и военными, то лишь по поводу слежки за гражданами США на территории США. По поводу всего остального – полный консенсус. Китайские разработчики DeepSeek ничего не комментируют, но все всё понимают. Про российские нейросети тактично и патриотично промолчим.

Военное применение ИИ, как и в случае с интернетом, тоже остается в зоне умолчания. Ведь для публики нейросети – это удобнейший инструмент на каждый день. Тексты, картинки, видео на любой вкус. Медицинские диагнозы и кулинарные рецепты. Перевод с незнакомых языков. И даже психологическая поддержка и советы по поводу личной жизни.

Как в случае с любым новым явлением, этика применения ИИ до сих пор до конца не определена. Вроде бы сошлись на том, что заранее неанонсированное использование нейросетей в написании дипломов и научных работ – это то же самое, что плагиат, а созданные ИИ картинки и видео хорошо бы маркировать – пока на этом всё.

Проведенные в разных странах научные исследования вполне достоверно подтверждают: регулярное использование ИИ негативно сказывается на качестве мышления – так же, как негативно уже сказалось на нашей памяти появление интернета как такового. Человек ленив и мозг ленив. Если можно что-то не запоминать, он и не будет запоминать. А если можно делегировать не только запоминание фактов, но и анализ – то этот навык тоже довольно быстро отомрет. И это уже становится заметно.

Когда 20-25 лет назад интернет из гиковской игрушки постепенно превращался в массовое явление, формировалась этика интернет-общения. Например, не «тыкать» незнакомым людям. Хотя до сих пор встречаются люди, которые принципиально общаются на «ты»: мол, это интернет, детка, а не реальный мир. Хамство – явление универсальное, на улицах такие тоже встречаются.

Еще было такое явление, как привычка задавать при общении на форумах и соцсетях вопросы, ответ на которые за несколько секунд можно найти в поисковике. Например, кто-то упоминает Фукуяму, а человек спрашивает: «Кто такой Фукуяма?» Ему отвечают: «Который про конец истории написал». А человек спрашивает: «Что такое конец истории»? То есть включать компьютер и печатать научился, а понимания, что ты заодно получил доступ ко всем знаниям человечества – не возникло.

Сейчас люди (я очень подозреваю, что те же самые) ведут себя ровно противоположным образом. Задаешь вопрос: «Посоветуйте, где пообедать в Нижнем Новгороде?» А тебе отвечают: «Я спросил ЧатЖПТ, он рекомендует столовую возле автозавода и кафе «Мечта».

Вообще-то, если бы я хотел спросить нейросеть, то я бы и спросил нейросеть. Но почему-то возможность получить развернутый ответ на самый дебильный вопрос так воодушевляет людей, что они несут это сакральное знание дальше. Причем только самые честные признаются, что спросили нейросеть, многие публикуют нейросетевые ответы от собственного имени.

Я более тридцати лет занимаюсь журналистикой, поэтому сразу вижу необработанные ИИ-тексты. Их довольно просто отличить от написанных человеком. Они ровные, гладкие и пластиковые, они неестественные. И самое главное – в отличие от ИИ-картинок и видео, которые пока что становятся всё более правдоподобными и разнообразными, с текстами наблюдается ровно противоположное явление. Тот же DeepSeek еще полтора-два года назад писал куда более качественные и похожие на человеческие тексты, чем сейчас, хотя его мощности и кругозор значительно выросли. Почему? Да потому что однообразных нейросетевых статей на любые темы в интернете стало на порядки больше, а искусственный интеллект при работе использует весь массив доступных ему данных. То есть люди, активно использующие ИИ, не только тупеют сами, но и заставляют тупеть нейросети.

Полагаю, что с ИИ-видео довольно скоро произойдет то же самое – сейчас алгоритмы преимущественно ориентируется на реальные живые видео, а скоро начнут на сгенерированные, и тогда прогресс превратится в регресс. Останутся мощные оффлайн-ИИ чтобы создавать спецэффекты для студийных блокбастеров – и убогие онлайн-генераторы нейромусора для всех остальных. То же самое будет и с текстами.

Это всё очень познавательно, но при чем тут военное использование ИИ – спросит на этом месте ещё не утративший способности к аналитическому мышлению и помнящий, что было написано в начале, читатель.

А вот причем.

Во-первых, когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее. Да-да, мы люди маленькие, кому мы интересны – всё это уже вспоминали. Вот только нечего удивляться тому, что вражеская пропаганда всё более и более чётко знает, в какие болевые точки бить, а не тупо повторяет «Иван, сдавайся, в плену тебя ждёт фкусный еда!»

Во-вторых, чем больше, чаще и активнее мы вспоминаем про ИИ в мирной жизни, тем меньше мы обращаем внимание на военные аспекты технологии, они остаются за пределами нашей сферы внимания, которая не безгранична. Дымовая завеса как она есть.

И в-третьих, отупление граждан, как собственных, так и иностранных – вполне легитимная цель для военной технологии. Тупыми легче управлять и с тупыми легче воевать – особенно если ты знаешь, как именно они отупели. И уж точно нет никаких сомнений, что аналитики компаний-разработчиков ИИ и Пентагона при написании своих рекомендаций используют нейросети исключительно для поиска и систематизации информации, не позволяя коллективному разуму думать за себя.

Вы, конечно, можете сказать, что всё это конспирология – но тотальную слежку за пользователями интернета тоже считали конспирологией, пока Сноуден и Ассанж не опубликовали документы, которые никто не смог опровергнуть.

Сейчас было бы весело написать: «текст, который вы прочли, создан нейросетью», но нет, ИИ так не умеет и вряд ли научится. А вот ссылки, особенно на давние события, нейросеть пока что ищет отлично. Пользуйтесь и не позволяйте роботам думать за себя, иначе получится как в сказке про Вовку в Тридевятом царстве:

- А есть вы тоже за меня будете?

- Ага!