  • Новость часаРоссийские войска освободили Тихоновку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми
    1 июня 2026, 12:08 Мнение

    Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Антон Крылов Антон Крылов

    журналист

    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе
    Российские войска получили новые Ил-76МД-90А

    Как известно, самая главная уловка дьявола – убедить всех в том, что его не существует.

    Мир уже практически забыл, что компьютерная сеть, ныне известная как интернет – это военный проект, разработанный по заказу Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Не обошлось без русского следа: создание DARPA стало ответом на запуск советского спутника в 1957 году. Американцы поняли, что отстают, и решили ускориться.

    Разумеется, Минобороны США не стало бы делиться полезной технологией со всем миром, если бы не ожидало получить от этого вполне определенную пользу. Благодаря Эдварду Сноудену, Джулиану Ассанжу и другим героям-разоблачителям мы смогли увидеть лишь самую верхушку айсберга – и понять, что живем в «тоталитарной антиутопии» (по выражению того же Ассанжа).

    Увидели, поахали, повозмущались, и что? А ничего. Самое забавное (или грустное) – то, что все узнали о существовании системы тотальной слежки, но всё равно продолжают пользоваться интернетом. Потому что удобно. Потому что привычно. Потому что «мы люди маленькие, нам скрывать нечего». Потому что мы сейчас поставим пароль на файл, созданный в Microsoft Word или Google Doc и церэушники сразу такие: «чьорт побьери, опять эти русские хакеры нас переиграли!»

    Нейросети, они же «искусственный интеллект», стали следующим, вполне логичным шагом в развитии системы тотального контроля. Создатели ChatGPT, Claude и других популярных американских ИИ вполне официально сотрудничают с Минобороны США. И даже если возникают трения и шероховатости между айтишниками и военными, то лишь по поводу слежки за гражданами США на территории США. По поводу всего остального – полный консенсус. Китайские разработчики DeepSeek ничего не комментируют, но все всё понимают. Про российские нейросети тактично и патриотично промолчим.

    Военное применение ИИ, как и в случае с интернетом, тоже остается в зоне умолчания. Ведь для публики нейросети – это удобнейший инструмент на каждый день. Тексты, картинки, видео на любой вкус. Медицинские диагнозы и кулинарные рецепты. Перевод с незнакомых языков. И даже психологическая поддержка и советы по поводу личной жизни.

    Как в случае с любым новым явлением, этика применения ИИ до сих пор до конца не определена. Вроде бы сошлись на том, что заранее неанонсированное использование нейросетей в написании дипломов и научных работ – это то же самое, что плагиат, а созданные ИИ картинки и видео хорошо бы маркировать – пока на этом всё.

    Проведенные в разных странах научные исследования вполне достоверно подтверждают: регулярное использование ИИ негативно сказывается на качестве мышления – так же, как негативно уже сказалось на нашей памяти появление интернета как такового. Человек ленив и мозг ленив. Если можно что-то не запоминать, он и не будет запоминать. А если можно делегировать не только запоминание фактов, но и анализ – то этот навык тоже довольно быстро отомрет. И это уже становится заметно.

    Когда 20-25 лет назад интернет из гиковской игрушки постепенно превращался в массовое явление, формировалась этика интернет-общения. Например, не «тыкать» незнакомым людям. Хотя до сих пор встречаются люди, которые принципиально общаются на «ты»: мол, это интернет, детка, а не реальный мир. Хамство – явление универсальное, на улицах такие тоже встречаются.

    Еще было такое явление, как привычка задавать при общении на форумах и соцсетях вопросы, ответ на которые за несколько секунд можно найти в поисковике. Например, кто-то упоминает Фукуяму, а человек спрашивает: «Кто такой Фукуяма?» Ему отвечают: «Который про конец истории написал». А человек спрашивает: «Что такое конец истории»? То есть включать компьютер и печатать научился, а понимания, что ты заодно получил доступ ко всем знаниям человечества – не возникло.

    Сейчас люди (я очень подозреваю, что те же самые) ведут себя ровно противоположным образом. Задаешь вопрос: «Посоветуйте, где пообедать в Нижнем Новгороде?» А тебе отвечают: «Я спросил ЧатЖПТ, он рекомендует столовую возле автозавода и кафе «Мечта».

    Вообще-то, если бы я хотел спросить нейросеть, то я бы и спросил нейросеть. Но почему-то возможность получить развернутый ответ на самый дебильный вопрос так воодушевляет людей, что они несут это сакральное знание дальше. Причем только самые честные признаются, что спросили нейросеть, многие публикуют нейросетевые ответы от собственного имени.

    Я более тридцати лет занимаюсь журналистикой, поэтому сразу вижу необработанные ИИ-тексты. Их довольно просто отличить от написанных человеком. Они ровные, гладкие и пластиковые, они неестественные. И самое главное – в отличие от ИИ-картинок и видео, которые пока что становятся всё более правдоподобными и разнообразными, с текстами наблюдается ровно противоположное явление. Тот же DeepSeek еще полтора-два года назад писал куда более качественные и похожие на человеческие тексты, чем сейчас, хотя его мощности и кругозор значительно выросли. Почему? Да потому что однообразных нейросетевых статей на любые темы в интернете стало на порядки больше, а искусственный интеллект при работе использует весь массив доступных ему данных. То есть люди, активно использующие ИИ, не только тупеют сами, но и заставляют тупеть нейросети.

    Полагаю, что с ИИ-видео довольно скоро произойдет то же самое – сейчас алгоритмы преимущественно ориентируется на реальные живые видео, а скоро начнут на сгенерированные, и тогда прогресс превратится в регресс. Останутся мощные оффлайн-ИИ чтобы создавать спецэффекты для студийных блокбастеров – и убогие онлайн-генераторы нейромусора для всех остальных. То же самое будет и с текстами.

    Это всё очень познавательно, но при чем тут военное использование ИИ – спросит на этом месте ещё не утративший способности к аналитическому мышлению и помнящий, что было написано в начале, читатель.

    А вот причем.

    Во-первых, когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее. Да-да, мы люди маленькие, кому мы интересны – всё это уже вспоминали. Вот только нечего удивляться тому, что вражеская пропаганда всё более и более чётко знает, в какие болевые точки бить, а не тупо повторяет «Иван, сдавайся, в плену тебя ждёт фкусный еда!»

    Во-вторых, чем больше, чаще и активнее мы вспоминаем про ИИ в мирной жизни, тем меньше мы обращаем внимание на военные аспекты технологии, они остаются за пределами нашей сферы внимания, которая не безгранична. Дымовая завеса как она есть.

    И в-третьих, отупление граждан, как собственных, так и иностранных – вполне легитимная цель для военной технологии. Тупыми легче управлять и с тупыми легче воевать – особенно если ты знаешь, как именно они отупели. И уж точно нет никаких сомнений, что аналитики компаний-разработчиков ИИ и Пентагона при написании своих рекомендаций используют нейросети исключительно для поиска и систематизации информации, не позволяя коллективному разуму думать за себя.

    Вы, конечно, можете сказать, что всё это конспирология – но тотальную слежку за пользователями интернета тоже считали конспирологией, пока Сноуден и Ассанж не опубликовали документы, которые никто не смог опровергнуть.

    Сейчас было бы весело написать: «текст, который вы прочли, создан нейросетью», но нет, ИИ так не умеет и вряд ли научится. А вот ссылки, особенно на давние события, нейросеть пока что ищет отлично. Пользуйтесь и не позволяйте роботам думать за себя, иначе получится как в сказке про Вовку в Тридевятом царстве:

    - А есть вы тоже за меня будете?
    - Ага! 

    Другие материалы автора

    Главное
    «Северяне» сообщили о воровстве украинских администраций в Сумской области
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник
    Глава МИД Молдавии поддержал идею объединения с Румынией
    В Сербии заговорили об отмене безвизового режима с Россией
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США
    В ЕС задумались о лишении защиты украинских мужчин призывного возраста
    Сборная Финляндии завоевала пятое золото чемпионата мира по хоккею

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию

    Запуганные украинскими беспилотниками страны Прибалтики, по их заявлениям, начали принимать первые меры борьбы с беспилотной опасностью. Производятся инспекции, организуются мобильные огневые группы, устанавливаются средства обнаружения. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что прибалты по-прежнему борются не с настоящим противником, а с тем, которого выдумали – Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации