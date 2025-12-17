  • Новость часаВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке
    17 декабря 2025, 11:38 Мнение

    Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Антон Крылов Антон Крылов

    журналист

    Арест в Польше российского археолога Александра Бутягина выглядит настолько по-кафкиански, что очень сложно найти какие-то слова для описания ситуации, помимо «бред» и «абсурд». Однако почитав, что пишут об этом русскоязычные украиномыслящие, стало очевидно, что пояснения нужны.

    «Мародер», «черный археолог», «вор» – это самые мягкие слова в адрес Бутягина от людей, которые только узнали о его существовании и, разумеется, не совершили ни малейшего мозгового усилия, чтобы понять, что происходит. Не то что нейросети, а обыкновенные калькуляторы куда более разумны и эмпатичны, чем люди, чьи мозги выжжены русофобией.

    А подумать стоило бы. Например, о такой гипотетической ситуации: все российские археологи как один отказываются работать в Крыму. Бросают экспедиции, которыми они руководили десятилетиями. Что в этом случае произойдет? А произойдет именно то, что описывает статья Уголовного кодекса Украины, которую предъявили Бутягину: «уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия».

    Культурное наследие всегда страдает в случае реального прихода оккупантов на чужую территорию, что нам отлично продемонстрировали американцы при захвате Ирака. Десятки тысяч ценнейших археологических находок были утрачены – и в результате разграбления музеев, и хищений с мест археологических раскопок.

    Если же вернуться на крымскую землю, то гигантский ущерб научному изучению сокровищ полуострова был нанесен в годы Крымской войны. И французы, и англичане грабили музеи и параллельно рыли, как кроты. Больше всех отметился доктор Дуглас Макферсон, который даже после прекращения боевых действий торопливо раскапывал керченские курганы и отправлял бесценные находки кораблями в Лондон.

    Русские археологи в Крыму копают уже более двухсот лет, копают на своей земле и свою землю, извините за тавтологию. От того, что административно это земля несколько десятилетий относилась к Советской Украине, а потом еще двадцать с небольшим лет числилась за независимой Украиной, ничего принципиально не изменилось. Находки поступают преимущественно в крымские музеи, если что-то и вывозилось в Москву и Петербург – то только для изучения. Так было и до, и после 1991-го, так осталось после 2014-го. Именно этим возвращение домой отличается от оккупации.

    Впрочем, давайте еще раз представим, что все российские археологи как один вдруг прониклись уважением к украинскому уголовному кодексу и перестали что-то делать в Крыму. Существующие памятники разрушаются – это мы уже выяснили. Но нельзя забывать про охранные раскопки, которые проводятся перед началом строительных работ.

    При Украине в Крыму масштабных инфраструктурных проектов не осуществлялось. Но не может нормально существовать курортный регион без хороших дорог, газопроводов, надежного водоснабжения и так далее. А теперь представьте, что бы было, если бы огромная и широкая трасса «Таврида» строилась без предварительных археологических раскопок. А там, к слову, было немало: археологи нашли и памятники бронзового века, и античность, и средние века, и новое время. Из-за найденных артефактов трасса была немного смещена, временами строительство приостанавливалось, чтобы археологи могли успеть закончить работу.

    Так кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы Российской Федерации и международные принципы организации археологических раскопок? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Ответ, полагаю, очевиден даже тем, кто не перестает визжать про оккупантов и мародеров. И именно этот когнитивный диссонанс заставляет их визжать всё громче и громче, чтобы заглушить голос разума.

    Надеюсь, Польше сумеют объяснить, что далее задерживать российского ученого, и уже тем более выдавать его Украине – не в интересах Варшавы. Если же не сумеют, то последствия должны быть максимально чувствительными и болезненными. Потому что преследовать археолога, который выполняет свою работу – это то же самое, что преследовать врача, который свято следует клятве Гиппократа и лечит всех, кому нужна помощь, а не только тех, с кем у него совпадают политические взгляды.

    Хотя уверен, что и крымских врачей в Киеве с удовольствием бы отправили в тюрьму под радостное улюлюканье украинствующей публики. 

    Чем грозит Европе воровство российских активов

    В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах. Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Латвия рассматривает фашистский рецепт полного избавления от русских сограждан

    Заключение в концлагеря или как минимум депортация в «Российскую Федерацию, Северную Корею или Венесуэлу» – такие меры против «нелояльных русских» вполне открыто, причем даже в стенах парламента, обсуждаются сегодня в Латвии. «Это не значит, что опасность грозит только русским», говорят эксперты и объясняют, как Прибалтика скатывается в тоталитарную антиутопию. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

