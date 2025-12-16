  • Новость часаВерховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг
    Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях
    Нападавший на школу в Одинцово подросток признал вину
    Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    МВФ призвал Бельгию «оздоровить» госдолг
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    9 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    16 декабря 2025, 16:35 • Справки

    Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    Совет Федерации 26 ноября 2025 года одобрил закон об установлении нового минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации. С 1 января 2026 года федеральный МРОТ будет увеличен до 27 093 рублей в месяц.

    Размер и динамика федерального МРОТ

    Утвержденный показатель МРОТ в 27 093 рубля вступает в силу с начала 2026 года. Данная мера является частью бюджетно-финансового пакета, инициированного правительством РФ.

    Ключевые параметры повышения:

    • Новый размер МРОТ (с 01.01.2026): 27 093 рубля в месяц.

    • Действующий размер МРОТ (в 2025 году): 22 440 рублей в месяц.

    • Абсолютное увеличение: 4653 рубля.

    • Процентный рост: 20,7% (согласно данным пояснительной записки к законопроекту № 1026183-8).

    Увеличение МРОТ обусловлено законодательно закрепленной нормой, устанавливающей соотношение МРОТ с медианной заработной платой на уровне не менее 48% (Федеральный закон № 548-ФЗ).

    Чем отличается МРОТ от прожиточного минимума

    Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) являются разными экономическими нормативами, хотя и взаимосвязаны законодательно.

    Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Это минимальный размер месячной заработной платы, который работодатель обязан выплатить сотруднику, полностью отработавшему норму рабочего времени. МРОТ гарантирует минимальный уровень оплаты труда (Трудовой кодекс РФ, статья 133).

    Прожиточный минимум (ПМ). Это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, а также обязательных платежей. ПМ используется для оценки уровня жизни граждан и является базой для назначения социальных пособий и субсидий. Федеральный ПМ для трудоспособного населения в 2026 году составит 19 329 рублей (по предварительным данным).

    Согласно Конституции РФ и Трудовому кодексу, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин отмечает: «В 2026 году МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%».

    Влияние нового МРОТ на заработную плату

    Установленный федеральный МРОТ является минимальной границей, ниже которой не может опускаться месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени в течение месяца.

    Категории работников, которых коснется повышение:

    • Сотрудники с низкой заработной платой, чья зарплата будет проиндексирована до 27 093 рублей.

    • Работники бюджетной сферы, чьи оклады и тарифные ставки могут быть пересчитаны.

    • Сотрудники, получающие социальные выплаты, поскольку МРОТ используется для расчета ряда пособий (например, по временной нетрудоспособности).

    Что такое районный коэффициент и процентная надбавка к МРОТ

    В регионах с особыми климатическими условиями к заработной плате применяются районный коэффициент (РК) и процентная надбавка за стаж работы в особых условиях (ПН).

    Начисление. Районный коэффициент и процентная надбавка начисляются сверх установленного федерального или регионального МРОТ.

    Пример. Если федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля, а в регионе действует районный коэффициент 1,4, то минимальная гарантированная заработная плата до вычета НДФЛ в этом регионе должна составлять не менее 37 930 рублей (27 093 × 1,4).

    Правовое основание. В состав МРОТ, с которым сравнивается зарплата, не включаются доплаты за работу в особых климатических условиях. Это подтверждено позицией Конституционного суда РФ (постановления № 40-П и № 17-П).

    Может ли оклад быть ниже МРОТ

    Да, может. Трудовым законодательством допускается установление оклада (тарифной ставки) в размере меньше федерального или регионального МРОТ. Ключевое условие:

    Сумма заработной платы. Общая месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, включающая оклад, компенсационные (за исключением РК и ПН) и стимулирующие выплаты (премии), не может быть ниже установленного МРОТ.

    Состав зарплаты. Если оклад составляет, например, 15 000 рублей, но за счет ежемесячных премий и надбавок итоговая сумма начислений превышает 27 093 рубля, то нарушение отсутствует.

    Что делать, если заработная плата ниже МРОТ

    Выплата заработной платы, не достигающей установленного минимального размера за полный месяц работы, является нарушением трудового законодательства.

    Алгоритм действий для работника:

    1. Направление письменного обращения к работодателю. Составление и регистрация претензии с требованием о доплате до уровня МРОТ (статья 133 ТК РФ).

    2. Обращение в контрольно-надзорные органы. Подача жалобы в Государственную инспекцию труда (ГИТ) субъекта РФ или в прокуратуру.

    3. Использование судебной защиты. Обращение с исковым заявлением о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации в районный суд.

    Ответственность работодателя. За нарушение предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ, включая штрафы для юридических лиц до 100 000 рублей при первичном нарушении.

    Увеличение федерального минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей с 1 января 2026 года является исполнением государственной программы по повышению доходов граждан и усилению социальной защиты. Данная мера обеспечит рост уровня жизни для миллионов работников и закрепит опережающий рост минимальной оплаты труда. Работникам следует учитывать, что МРОТ гарантирует минимальную общую сумму заработной платы, а не размер оклада, и всегда должен быть выше регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

    • Поверка газового счетчика на дому в 2025-2026 годах: стоимость, сроки и порядок проведения

      Бытовое газовое оборудование, установленное в жилых домах и квартирах, необходимо регулярно проверять, в частности проводить поверку газовых счетчиков. Рассказываем о том, как происходит данная процедура, кто ее проводит и во сколько она обойдется.

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации