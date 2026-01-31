Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

Tекст: Ольга Самофалова

В 2025 году экспорт продовольствия из России достигнет 41,5 млрд долларов, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. При этом министр отметила позитивную динамику в увеличении доли товаров с высокой добавленной стоимостью, что свидетельствует о развитии отрасли.

«Наши производители, экспортеры сосредоточились на торговле продукцией с более высокой добавленной стоимостью, то есть не на нашей классической базовой продукции. Поэтому за прошлый год в рамках этих 41,5 млрд долларов 19 миллиардов – экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, рост составил 8%. Это очень хорошие показатели. Рынок перестраивается, экспортеры перестраиваются, количество экспортеров увеличивается, увеличивается география. В целом мы поставляем продукцию где-то в 160 стран мира», – рассказала министр. Если раньше Россия экспортировала продукты в 150 стран, то теперь – в 160.

Товары с высокой добавленной стоимостью – переработанное сырье и готовые продукты питания, и это более маржинальная продукция, чем сырье. Из тех продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые экспортирует Россия, выделяют мясо и птицу, рыбное филе и икру, молочную продукцию (прежде всего, сыры, творог, кефир и йогурты), мороженое, макаронные изделия, алкогольные напитки и пиво.

В 2024 году объем экспорта продукции АПК и готовых продуктов питания из России составил 42,6 млрд долларов. Но только 32% – чуть больше 13 млрд долларов – пришлось на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, остальное представляли собой сырье либо не слишком маржинальная продукция, вроде подсолнечного и кукурузного масла и т.д., отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Таким образом, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью увеличился с 13 до 19 млрд долларов, то есть на целых 6 млрд долларов.

«У продукции с высокой добавленной стоимостью есть большой потенциал роста на экспорт. Такой товар выгоднее экспортировать, чем сырье, во-первых, потому что цены на товары не зависят от колебаний биржевого рынка, как, например, цены на зерно и другое сырье. Во-вторых, по многим видам товарной продукции у России отсутствуют конкуренты или их очень немного. Например, мороженое, некоторые виды кисломолочной продукции, кондитерские изделия, алкоголь, икра лососевых и осетровых рыб и т.д.», – говорит Мильчакова.

Стоит отметить, как Россия нарастила экспорт готовой мясной продукции. В последние три года он растет на 30-40% в год, это очень высокие темпы, говорит эксперт. «Увеличению этого экспорта помогает рост производства, субсидии крупным агрокомплексам от государства и местных бюджетов, а также – что очень важно – открытие рынков ряда стран-импортёров именно для мяса и мясной продукции из РФ», – говорит Мильчакова. Прорывным стало открытие для российских производителей мясной продукции китайского рынка, который был закрыт десятилетиями. Здесь не обошлось без поддержки на самом высоком уровне.

«Формально Китай ссылался на санитарные требования, фактически – на этом рынке доминировали поставщики из Европы, но там тоже есть свои проблемы, связанные с болезнями домашних животных, экспортом в развивающиеся страны зараженного мяса и т.д. Сегодня китайское направление – одно из лучших для российских экспортеров мяса, хотя Китай пускает на свой рынок не всех производителей, а только крупные и хорошо известные в этой стране российские бренды. Наиболее успешная история экспорта мяса в Китай и страны юго-восточной Азии у мясного подразделения «Русагро» («Тамбовский бекон»), «Мираторга», «Великолукского мясокомбината». Мясо птицы успешно экспортирует в Китай группа «Черкизово», – отмечает Мильчакова.

Важным фактором расширения экспорта готовых продуктов питания является, конечно, соблюдение санитарных требований каждой страны, а также вхождение России в экономический блок БРИКС, где удобно торговать друг с другом, говорит эксперт. Порой помогает даже политическая «реклама». Например, в Китае мороженое из России стало невероятно востребованным после того, как президент РФ Владимир Путин подарил своему коллеге Си Цзиньпину ящик российского мороженого, и товарищ Си на весь мир «прорекламировал» этот продукт, напоминает Мильчакова.

«За последние десять лет экспорт продовольствия продемонстрировал значительный рост, обусловленный увеличением объемов производства и расширением географии поставок. Потенциал для дальнейшего роста сосредоточен в расширении ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью и освоении новых рынков сбыта в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Мы ожидаем, что в 2026 году экспорт продовольствия продолжит рост», – говорит Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз».

По прогнозу компании «Акси»,

в базовом сценарии экспорт продовольствия в 2026 году вырастут до 45 млрд долларов, а в оптимистичном до 50 млрд долларов.

Для этого надо продолжить рост экспорта товаров с добавленной стоимостью и расширение географии поставок.

«Для увеличения экспорта, прежде всего, нужен рост производства, а для оживления роста – снижение процентных ставок. Кроме того, важно, чтобы многие другие дружественные страны, кроме постоянных торговых партнеров России, открыли свои рынки, а здесь нужны нередко долгие и непростые переговоры, потому что каждая страна заботится о поддержке национальных производителей, или о том, чтобы сохранять отношения с другими поставщиками. Однако страны БРИКС для России могут обеспечить прекрасный потенциал роста экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью», – заключает Мильчакова.