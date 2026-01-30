Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма

Британский Boeing RC-135W и американский P-8 Poseidon летали у Крыма

Tекст: Тимур Шайдуллин

Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Британии и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon в пятницу пролетели над Черным морем, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет ТАСС.

Оба воздушных судна были зафиксированы к югу от Крыма примерно в 15.30 по московскому времени. Самолеты находились в данном районе более часа, после чего начали расходиться в разные стороны.

Американский патрульный самолет развернулся и полетел обратно к острову Сицилия, откуда осуществлялся вылет. Британский самолет направился в сторону Великобритании.

Данные Flightradar24 позволяют отслеживать перемещения военной авиации в реальном времени, что подтверждает данные о совместном нахождении самолетов в указанном районе Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу американский патрульный самолет P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем недалеко от Сочи. Ранее такой же самолет обнаружили у российского побережья рядом с Сочи 20 января.

А в понедельник P-8A Poseidon также заметили вблизи Мурманска.



