  • Новость часаЗахарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтон попросил пощадить Украину
    Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    В Музее войны в Киеве демонтировали надпись на русском о бесссмертии погибших
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    В Казахстане презентовали первый проект новой конституции страны
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    Украина не получила обещанные Байденом сотни миллионов долларов
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    12367 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    4 комментария
    30 января 2026, 21:10 • Новости дня

    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма

    Британский Boeing RC-135W и американский P-8 Poseidon летали у Крыма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два военных самолета из Британии и США более часа находились в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Британии и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon в пятницу пролетели над Черным морем, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет ТАСС.

    Оба воздушных судна были зафиксированы к югу от Крыма примерно в 15.30 по московскому времени. Самолеты находились в данном районе более часа, после чего начали расходиться в разные стороны.

    Американский патрульный самолет развернулся и полетел обратно к острову Сицилия, откуда осуществлялся вылет. Британский самолет направился в сторону Великобритании.

    Данные Flightradar24 позволяют отслеживать перемещения военной авиации в реальном времени, что подтверждает данные о совместном нахождении самолетов в указанном районе Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу американский патрульный самолет P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем недалеко от Сочи. Ранее такой же самолет обнаружили у российского побережья рядом с Сочи 20 января.

    А в понедельник P-8A Poseidon также заметили вблизи Мурманска.


    29 января 2026, 23:01 • Новости дня
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

    «К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим.

    В связи с этим Лавров отметил, что руководство секретариата ООН, превышая свои  полномочия, явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине». Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.


    Комментарии (14)
    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    Комментарии (12)
    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 20:54 • Новости дня
    Лавров: Сценарий распада НАТО Россию не интересует

    Лавров назвал НАТО атавизмом и пережитком прошлого

    Лавров: Сценарий распада НАТО Россию не интересует
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский министр иностранных дел подчеркнул, что сценарии распада НАТО не входят в сферу интересов Москвы, отметив альянс как пережиток прошлого.

    Сценарии распада НАТО не вызывают интереса у России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, «это их проблемы. Сценарий распада НАТО нас совершенно не интересует. Альянс – это атавизм, пережиток прошлой эпохи». Он подчеркнул, что после распада Организации Варшавского договора и Советского Союза, а также обретения независимости советскими республиками, смысл в сохранении НАТО исчез.

    Глава МИД напомнил, что Североатлантический альянс создавался для сдерживания СССР и его союзников, однако после распада Варшавского блока появились мнения о потере актуальности НАТО.

    Лавров отметил: «Были мысли, в том числе и на Западе, о том, что НАТО уже не актуально, мол, давайте все будем работать в ОБСЕ, превратим ее из совещания, каковым она изначально была, в настоящую организацию, со структурами, уставом. Но возобладали те, кто сказал, что Североатлантический альянс не помешает, надо только найти ему какой-то смысл существования в современных условиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России, а также подчеркнул их открытость намерений.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус уточнил, что война НАТО и России может начаться до конца 2029 года.

    НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, которая обозначена в доктринальных документах альянса как наиболее значительная и прямая угроза безопасности, заявил в четверг директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.


    Комментарии (15)
    29 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу

    Лавров заявил о разнице подходов ООН к праву на самоопределение Гренландии и Донбасса

    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу
    @ Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш нарушает принципы беспристрастности и уклоняется от ответа о самоопределении для Донбасса и Крыма.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ заявил о серьезных вопросах к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за его позиции по ситуации на Украине, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Гутерриш не выполняет обязанности, предусмотренные статьей 100 Устава ООН, где говорится о необходимости беспристрастности и нейтральности, а также о недопустимости получения инструкций от правительств.

    Лавров отметил, что руководство секретариата ООН явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине», что, по его мнению, выходит за рамки полномочий генсека. Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.

    Министр отметил, что Россия официально запрашивала у ООН разъяснения по вопросу, какой из принципов – территориальная целостность или право на самоопределение – считается приоритетным. По словам Лаврова, в ООН постоянно уклонялись от прямого ответа на этот запрос.

    Лавров также обратил внимание на противоречия в подходах к Косово и Крыму, указав, что в случае Косово Запад признал независимость без референдума, а в Крыму, несмотря на всенародное голосование, право на самоопределение было проигнорировано. Глава МИД подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии населению запрещали использовать родной язык и лишали других прав, в отличие от ситуации с албанцами в Косово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН и представил российское видение реформы Совбеза ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай поддерживают реформу ООН для восстановления авторитета организации.

    А постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после атаки беспилотников на резиденцию Путина говорит о политической ангажированности ведомства и покрывательстве терроризма со стороны Киева.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Генсек ООН заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу

    Гутерреш: Принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Гутерреш в четверг отметил, что управление организации по правовым вопросам тщательно изучили этот вопрос. «Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что в случае с Крымом и Донбассом руководствоваться следует «принципом территориальной целостности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Комментарии (7)
    28 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах на запрет ядерного оружия на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маврикий рассматривает возможность введения запрета на размещение ядерного оружия на базе Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос, отмечают британские СМИ.

    Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

    Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

    Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

    Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

    В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США

    Захарова заявила о признании Рютте вассалитета Западной Европы перед США

    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что генсек НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки США и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал вассальное положение Западной Европы по отношению к США. Как пишет ТАСС, дипломат подчеркнула, что высказывания Рютте о неспособности Европы обеспечить собственную оборону без участия США и зависимости от американских вооружений не являются откровением, а публичной попыткой напомнить лидерам стран Альянса о реальном положении дел.

    Захарова отметила: «Европейцам тут же дали понять, кто в доме хозяин и как там вообще все будет дальше развиваться, что без американцев они не в состоянии себя защищать в принципе, чтобы не придумали. В каком-то смысле, заявления Рютте стали признанием того самого вассального положения Западной Европы».

    В качестве примера Захарова привела решение саммита НАТО в Гааге о повышении оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП по рекомендации США. Она указала, что европейские страны бездумно исполняют директивы Вашингтона, не задумываясь о последствиях и своих национальных интересах.

    Дипломат также сравнила ситуацию с вопросами поставок вооружения Украине, где европейские государства вынуждены закупать американскую военную технику, несмотря на ущерб собственным предприятиям. Захарова выразила мнение, что подобная политика свидетельствует о потере ЕС самостоятельности и понимания своих перспектив.

    26 января генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европейский союз не сможет защитить себя без поддержки США. Французские политики отреагировали на заявление Рютте резко и с критикой. А лидеры ряда европейских стран начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Позже газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии не в состоянии эффективно действовать без поддержки США и структуры НАТО.


    Комментарии (3)
    30 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Слуцкий обвинил ООН в двойных стандартах из-за Крыма и Донбасса

    Слуцкий заявил о подрыве основ ООН из-за заявления Гутерриша о Крыме и Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу, упрекнув организацию в двойных стандартах.

    Леонид Слуцкий прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что принцип самоопределения не распространяется на Крым и Донбасс.

    «Бацилла двойных стандартов поразила и ООН. Устав ООН – не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения. И в праве на самоопределение, в том числе!» – написал в Telegram-канале Слуцкий.

    По его словам, избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека подрывают основы самой организации.

    Политик считает, что попытки применять международное право по принципу «право сильного» создают опасный прецедент для ООН, а сегрегация по принципу «исключительности» способна привести к негативным последствиям. Слуцкий выразил надежду, что в руководстве ООН осознают возможные риски.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Комментарии (8)
    28 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи

    Эксперт предложил спецназу США перейти к диверсиям против высокотехнологического противника

    Tекст: Денис Тельманов

    В статье для американского исследовательского проекта прозвучала рекомендация сосредоточить усилия спецназа США на глубинных диверсиях и создании подполья.

    Майор ВС США Логан Фон Килмер в статье для проекта IWI (Irregular Warfare Initiative) предложил силам специальных операций США пересмотреть свою доктрину, передает ТАСС. Он отметил, что акцент должен сместиться с борьбы с терроризмом на проведение глубоких операций в тылу высокотехнологичного противника.

    Фон Килмер рекомендует возродить опыт групп «Джедбург», действовавших во время Второй мировой войны, которые организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе. Он считает, что в условиях масштабных боевых действий основной задачей спецназа станет создание подпольных организаций, проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника.

    В статье подчеркивается, что работа в «человеческом домене» и умение мобилизовать местное население в интересах США должны стать приоритетом для сил специальных операций. Фон Килмер отмечает, что эти навыки будут необходимы для эффективной иррегулярной войны против сильного противника.

    Согласно новой инструкции Министерства обороны США, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как комплекс военных действий, включающих непрямые, анонимные или асимметричные кампании для убеждения или принуждения других государств и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ армии США «Дельта» использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб» с дополнительным вооружением и защитой при рейде в Каракасе.

    Американские военные планировали уничтожить три стратегических аэродрома в Венесуэле в случае попытки перехвата операции по захвату Николаса Мадуро.

    Министры Британии продемонстрировали резкую реакцию на высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    Комментарии (2)
    29 января 2026, 18:32 • Новости дня
    Глава МИД Польши предложил создать европейский легион быстрого реагирования

    Сикорский предложил создать европейский легион быстрого реагирования из стран ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский высказал идею формирования бригады быстрого реагирования в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и стран-кандидатов.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Евросоюзе так называемый европейский легион. Он отметил, что речь идет о формировании подразделения в виде бригады, в которую смогут входить военнослужащие как стран-членов ЕС, так и стран-кандидатов, пишет ТАСС.

    Сикорский пояснил, что для подобной бригады должны быть прописаны правила использования оружия, а политическое управление осуществлялось бы Советом ЕС по иностранным делам. По его словам, подобная структура сможет реагировать на угрозы, включая терроризм в Северной Африке.

    Глава польского МИД добавил, что идея создания федеративной армии Евросоюза, по его мнению, нереалистична. Напомним, что еще в ноябре 2023 года Жозеп Боррель, занимавший пост главы дипломатической службы ЕС, объявил, что силы быстрого реагирования Евросоюза численностью 5 тыс. человек будут полностью готовы к 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу говорить на языке силы. Однако председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против инициативы по формированию европейской армии и подчеркнул важность альянса с США.

    До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 09:02 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска получили на вооружение новые комплексы «Зубр», способные автоматически обнаруживать и сопровождать как крупные, так и малоразмерные беспилотники.

    Ростех впервые поставил в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам, передает Telegram-канал Ростеха.

    Эти системы разработаны компанией «Высокоточные комплексы» и предназначены для защиты критически важных объектов инфраструктуры. Радиолокационные станции комплексов способны обнаруживать как крупные, так и малогабаритные воздушные цели, включая барражирующие боеприпасы.

    Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев: «Система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями».

    Комплекс «Зубр» включает четыре модуля, пункт управления и собственную радиолокационную станцию. Новые системы уже приступили к дежурству по обеспечению защиты объектов важной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные используют роботизированные платформы «Курьер» для доставки грузов на передовой в зоне спецоперации на Украине.

    Робот «Депеша» получил новую усиленную раму, что повысило его проходимость.

    Наземные дроны занимают все больше позиций на поле боя и расширяют свои задачи.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 14:32 • Новости дня
    Вучич объявил о рекордных расходах на оборону Сербии

    Вучич объявил о выделении 2,65% ВВП Сербии на оборону страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербия направит 2,65% внутреннего валового продукта на оборону, при этом более половины этих средств пойдут на развитие вооруженных сил, заявляют власти страны.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о рекордных расходах на оборону страны в размере 2,65% ВВП, передает РИА «Новости».

    Более 54% бюджета составят инвестиции в вооруженные силы, 32,5% предназначены для персональных расходов, остальная часть пойдет на оперативные нужды.

    Вучич отметил: «Думаю, что это достаточно говорит о том, каковы наши вложения в армию, потому что важно сохранить мир, а сохранить его можно только сдерживанием от потенциального нападения на нашу страну».

    В начале января Вучич сообщил также о планах за ближайшие полтора года удвоить обороноспособность армии, увеличить личный состав на 30% и повысить огневую мощь на 100%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия официально закрепила принцип военного нейтралитета как стратегию национальной обороны.

    Ранее власти Сербии усилили контроль и ограничения на экспорт оборонной продукции, чтобы предотвратить ее возможное попадание на Украину. А Вучич анонсировал, что в конце марта в Сербии откроется крупный завод по производству дронов.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 05:10 • Новости дня
    Финская разведка заявила о сохранении производства вооружений в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная разведка Финляндии оценила способность российской оборонной промышленности поддерживать массовое производство вооружений в условиях конфликта, о чём сказано в обзоре ведомства на 2026 год.

    «Несмотря на вызовы, оборонная промышленность России адаптировалась к поддержанию массового производства», – приводит выдержку из документа ТАСС.

    Сотрудничество с партнерами, в частности с Китаем, Ираном и КНДР, позволило снизить производственное давление и увеличить объёмы выпуска продукции, отмечается там.

    Финская разведка считает, что накопленные запасы техники в случае прекращения боевых действий смогут обеспечить дальнейшее развитие Вооруженных сил России.

    В документе говорится, что экономическая ситуация в России не критична, и экономика страны способна финансировать проведение специальной военной операции в обозримой перспективе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российское оружие было улучшено в 2025 году и как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ. При этом президент России Владимир Путин заявлял об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    Комментарии (2)
    Главное
    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию
    В Уфе задержали директоров Госоркестра и филармонии Башкирии
    Британская делегация заказала в Пекине блюда с галлюциногенными грибами
    В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о «режиме тишины»
    Зеленский признал существование проблемы «бусификации»
    Трамп выдвинул Уорша на пост главы ФРС
    Дочь Этери Тутберидзе будет знаменосцем Грузии на Играх в Милане

    Золото становится не по карману мировым центробанкам

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Иран будет сражаться против агрессии США

    На фоне концентрации крупных американских сил на Ближнем Востоке и прямых угроз со стороны США Иран заявляет о своей готовности к сопротивлению. Похоже, Ирану предстоит битва на выживание. Каковы сильные и слабые стороны иранских вооруженных сил и как могут выглядеть их ответные военные операции в случае американской агрессии? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации