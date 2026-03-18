Семья погибшего летчика осудила войну США с Ираном

Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе

Tекст: Анастасия Куликова

«Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», – считает германский политолог Александр Рар. Он полагает, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.

Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.

«Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар.

Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву», – отметил аналитик.

«Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию», – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

«Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

