    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    ВСУ нанесли удар по подстанции скорой помощи в Херсонской области
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    1 мая 2026, 20:36 • Новости дня

    Китай призвал открыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай выступает за скорейшее открытие Ормузского пролива и снятие ограничений с обеих сторон, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

    «Китай считает, что Ормузский пролив необходимо открыть как можно скорее. Это касается обеих сторон: Иран должен снять ограничения на торговлю нефтью, а США – отменить военно-морскую блокаду», – сказал дипломат на брифинге, передает ТАСС. Он подчеркнул, что восстановление судоходства критически важно для стабильности мировых энергетических рынков.

    Фу Цун отметил, что дальнейшая эскалация ситуации в регионе может негативно сказаться на глобальной экономике. По его словам, Китай не сотрудничает с Ираном в военной сфере и отвергает подобные обвинения, которые звучат со стороны американских официальных лиц.

    Дипломат добавил, что Пекин с сочувствием относится к трудностям, которые переживает народ Ирана из-за незаконной войны. Он выразил надежду, что усилия Китая поспособствуют прекращению боевых действий.

    Постоянный представитель КНР также обратил внимание на рекордное число вооруженных конфликтов в мире – их сейчас более 60, что является максимальным показателем со времен Второй мировой войны. Он подчеркнул, что отсутствие доверия между крупными странами увеличивает риски опасных просчетов и заявил, что система, основанная на Уставе ООН, сегодня сталкивается с серьезными вызовами.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    В Совбезе России спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    1 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС.

    Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется окончательный финал кампании.

    «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    JW: Выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове из-за экономических разногласий с Саудовской Аравией, сообщила газета Junge Wel.

    Газета Junge Welt отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове. Причиной такого шага стали экономические разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом, поскольку ОАЭ стремится увеличить объемы экспорта нефти, считая установленные ОПЕК квоты чрезмерно ограничивающими. Эти квоты в значительной степени определяются Саудовской Аравией, что вызывает недовольство эмиратских властей, передает RT.

    Отношения между двумя государствами ухудшаются уже несколько лет, несмотря на близкое партнерство в прошлом десятилетии. Авторы публикации подчеркивают, что напряженность заметна не только на экономическом, но и на внешнеполитическом уровне.

    «Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск... баланса с Ираном. В регионе, и без того напряженном, надвигается следующий конфликт», – отмечается в публикации издания.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Экономист Игорь Юшков назвал это решение возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    30 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на влияние войны в Иране на переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в продвижении мирных переговоров по Украине с продолжающимся конфликтом в Иране, который отвлекает внимание мирового сообщества, сообщает Bloomberg.

    Конфликт на Ближнем Востоке создает препятствия для ведения мирных переговоров по Украине, заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По его словам, Украина сейчас находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления переговоров, которые могут привести к завершению конфликта. Зеленский подчеркнул: «Ключевым препятствием является отвлекающий фактор, вызванный конфликтом в Иране».

    Глава киевского режима отметил, что дальнейшее развитие переговорного процесса напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке.

    В начале апреля Зеленский уже говорил о паузе в переговорах из-за напряженности в регионе. Сейчас, по его словам, Киев продолжает обсуждать с США возможные гарантии безопасности, однако конкретных решений пока не принято. Также не названы ни возможная дата встречи, ни ее формат.

    Ранее глава киевского режима призвал руководство США параллельно решать украинский кризис и конфликт с Ираном.

    До этого Зеленский выразил обеспокоенность из-за отвлечения внимания Вашингтона от поддержки Киева.

    В свою очередь в Кремле объяснили паузу в мирных переговорах занятостью американских представителей на Ближнем Востоке.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, когда достигнет целей спецоперации на Украине.



    1 мая 2026, 05:03 • Новости дня
    Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с перемирием между США и Ираном отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса был приостановлен, сообщил во время слушаний в Сенате шеф Пентагона Пит Хегсет.

    В ходе слушаний в Сенате глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отсчет 60 дней на проведение военной операции США против Ирана без согласия Конгресса поставлен на паузу из-за режима прекращения огня, передают «Вести».

    Закон о военных полномочиях 1973 года позволяет президенту использовать вооруженные силы за рубежом не более 60 дней без одобрения законодательного органа. В данном случае полномочия президента США истекали бы 1 мая.

    Отвечая на вопрос о планах администрации по дальнейшим действиям, Хегсет сослался на Белый дом, отметив, что именно президент принимает решение о необходимости обращения в Конгресс.

    «Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», – заявил Хегсет.

    Хегсет также сообщил, что администрация США может обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для покрытия военных расходов на Ближнем Востоке.

    Ранее американский Сенат отклонил резолюцию о запрете военных операций против Ирана без согласия Конгресса.

    Позже президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до получения предложений от Тегерана.

    В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет решил объяснить конгрессменам причины затянувшегося конфликта.

    1 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Иранские ПВО открыли огонь по беспилотникам над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде районов Тегерана зафиксирована стрельба по небольшим дронам и разведывательным беспилотникам, инцидент произошел на фоне напряженности в регионе, сообщает Reuters.

    Иранские системы противовоздушной обороны были приведены в действие в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана, где были слышны выстрелы по беспилотным летательным аппаратам, передает РИА «Новости».

    Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ уточняет, что речь идет о небольших дронах и разведывательных БПЛА, замеченных в воздушном пространстве столицы Ирана.

    По данным агентства Tasnim, меры были приняты после того, как в указанных районах города появились подозрительные летательные аппараты, вызвавшие тревогу у военных и экстренных служб.

    Ранее президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    30 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    Крысы атаковали палаточные лагеря беженцев в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В палаточных лагерях на территории Газы, где проживают свыше 2 млн переселенцев, участились случаи нападения крыс на детей, что вызывает опасения из-за риска инфекций, сообщает Reuters.

    Как сообщает Reuters, в палаточных лагерях беженцев в секторе Газа распространились крысы и паразиты. По сведениям агентства, грызуны нападают на спящих детей, кусая их за пальцы рук и ног, а также портят немногочисленные ценные вещи жителей лагерей. Кроме того, отмечается, что крысы способствуют распространению различных заболеваний среди населения, передает РИА «Новости».

    Большинство из более чем 2 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома и теперь проживают в разрушенных зданиях или самодельных палатках на открытых пространствах и обочинах дорог.

    Местный житель рассказал, что крыса укусила его трехлетнего сына за руку и ногу, а затем и его самого. Он отметил: «Они могут исчезнуть на день-два, прежде чем снова нанести удар, прорвавшись под плитку пола дома».

    Мохамед Абу Сельмия, руководитель больницы «Аль-Шифа», считает, что с приближением лета ситуация ухудшится, а израильский запрет на использование средств борьбы с вредителями, таких как крысиный яд, делает проблему практически неразрешимой. По его словам, ежедневно фиксируются случаи поступления пациентов с укусами грызунов, особенно среди детей, пожилых и больных. Также растут опасения по поводу возможного распространения инфекций, включая крысиные лихорадку, лептоспироз и чуму.

    В то же время COGAT, израильское военное агентство, сообщило, что недавно организовало доставку в Газу около 90 тонн средств борьбы с вредителями и более 1000 мышеловок в сотрудничестве с международными партнерами.

    В ООН заявили о скоплении 50 млн тонн мусора и обломков в секторе Газа.

    Представители всемирной организации сообщили о практически полном исчерпании запасов продовольствия и чистой воды в анклаве.

     


    30 апреля 2026, 23:37 • Новости дня
    ОАЭ запретили поездки граждан в Иран, Ирак и Ливан

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел ОАЭ объявило о запрете подданным посещать Иран, Ирак и Ливан на фоне напряженности в регионе.

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили своим подданным путешествовать в Иран, Ирак и Ливан, передает РИА «Новости». Решение связано с текущими событиями в регионе, которые, по мнению официального Абу-Даби, угрожают безопасности граждан страны.

    МИД ОАЭ также обратился к тем гражданам, которые уже находятся на территории этих государств, с настоятельной рекомендацией немедленно покинуть Иран, Ирак и Ливан и вернуться на родину. В заявлении особо подчеркнуто, что меры носят предупредительный характер и направлены на обеспечение безопасности подданных Эмиратов.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    До этого Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе в ОАЭ.

    Европейский авиарегулятор предупредил о высоком риске для гражданской авиации на Ближнем Востоке.

    1 мая 2026, 13:56 • Новости дня
    Госдеп США назвал трюком доставлявшую помощь в Газу флотилию

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон подверг резкой критике отправку гуманитарной «Флотилии Сумуда» в сектор Газа, назвав эту миссию безосновательным и контрпродуктивным трюком.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт выступил с резкой критикой инициативы, передает РИА «Новости».

    «США осуждают Глобальную флотилию «Сумуд», являющуюся безосновательным, контрпродуктивным трюком, организованным подсанкционной организацией, поддерживающей ХАМАС», – заявил дипломат.

    По его словам, в отличие от официальных механизмов помощи, эта миссия обходит установленные правила обеспечения гражданских лиц. Пиготт также призвал союзников Вашингтона принять решительные меры против участников акции и привлечь их к юридической ответственности.

    Напомним, караван из 70 судов отправился из Барселоны 15 апреля. Позднее активисты сообщили о перехвате кораблей израильскими военными в международных водах Средиземного моря недалеко от Крита. По их утверждению, солдаты вывели из строя двигатели и навигационные системы, после чего покинули суда.

    Напомним, накануне МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата флотилии с гумпомощью.

    Ранее израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит. Активисты объединения заявили о захвате как минимум двух судов военными.

    1 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Участники захваченной Израилем «Флотилии Сумуда» высадились на Крите

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата израильскими военными судов с гуманитарной помощью для сектора Газа около 200 участников международной миссии вынужденно сошли на берег греческого Крита.

    Около 200 активистов движения «Флотилия Сумуда» высадились на Крите, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческую газету «Катимерини».

    «Примерно 200 активистов, участвовавших в гуманитарной флотилии, направлявшейся в сектор Газа, которая была перехвачена израильскими силами в международных водах у берегов Крита, высадились на греческом острове», – уточняется в публикации.

    Участников миссии перевезли на автобусах в город Иерапетра. В дальнейшем планируется их транспортировка в Ираклион, столицу острова. Флотилия, состоящая из 70 судов, представляющих столько же стран, начала свой путь из Барселоны 15 апреля.

    Накануне ночью представители движения заявили о захвате судов вооруженными силами Израиля неподалеку от Крита. Действия израильских военных активисты охарактеризовали как пиратство и беспрецедентную эскалацию. Позже поступила информация о том, что военные повредили навигационное оборудование и двигатели на кораблях, после чего покинули суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов гуманитарной миссии у берегов Крита.

    Министерство иностранных дел Турции назвало действия военных актом пиратства.

    При этом пвласти США подвергли резкой критике отправку кораблей в сектор Газа.

    1 мая 2026, 18:34 • Новости дня
    Франция потратила 1 млрд евро на ближневосточные операции

    Tекст: Мария Иванова

    Двухмесячное военное присутствие на Ближнем Востоке обошлось Парижу минимум 1 млрд евро, включая затраты на патрулирование воздушного пространства и развертывание флота.

    О военных расходах Франции на Ближнем Востоке рассказала телекомпания France Televisions со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник, передает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Конфликт на Ближнем Востоке вынуждает Францию тратить значительные средства. Стоимость войны составляет по меньшей мере один миллиард евро на зарубежные операции за два месяца».

    По данным телеканала, в озвученную сумму вошли патрулирование воздушного пространства истребителями Rafale, оплата работы экипажей, развертывание кораблей военно-морского флота Франции, а также боеприпасы и авиационный керосин.

    Ранее глава Минобороны Франции Катрин Вотрен сообщала о направлении в Объединенные Арабские Эмираты дополнительно шести истребителей Rafale для обеспечения безопасности страны.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро указывал, что Rafale привлекались для нейтрализации иранских беспилотников, летевших на ОАЭ. При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что Франция не является участником ближневосточного конфликта.

    Боевые действия в регионе обострились после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами которых стали более 3 тыс. человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде результата не дали. О возобновлении боевых действий пока не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов, а посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

    Ранее глава TotalEnergies предупредил о будущем дефиците энергии во Франции.

    1 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп отказался просить одобрение конгресса на продолжение операции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Он заявил, что норма Закона о военных полномочиях 1973 года, требующая подобного разрешения, никогда не применялась и, по мнению любого президента, является неконституционной, передает РИА «Новости». «Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным – и мы с этим согласны», – отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    Кроме того, президент США заявил, что Соединенные Штаты располагают рекордными запасами боеприпасов по всему миру. Американский лидер также заверил, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    Исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана.

    1 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Ирана назвал Ормузский пролив «атомной бомбой»

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская Республика окончательно отказалась от прежнего режима судоходства в Ормузском проливе, объявив эту стратегическую акваторию своей исключительной суверенной привилегией, заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Никзад.

    Вице-спикер иранского Меджлиса Али Никзад сравнил Ормузский пролив с «атомной бомбой», передает ТАСС.

    «Ормузский пролив не является международным морским путем, это суверенная привилегия Ирана и наша «атомная бомба», и мы твердо и решительно стоим на этой законной позиции», – заявил политик.

    Парламентарий подчеркнул, что правила навигации в этой акватории больше никогда не вернутся к прежнему формату. Такое решение принято в соответствии с распоряжением верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

    Кроме того, Никзад отметил, что успехи государства в ядерной сфере, в том числе обогащение урана до 60%, стали возможны благодаря научной мощи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопоставил закрытие Ормузского пролива с применением ядерного оружия.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции установили полный контроль над Ормузским проливом.

    1 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Ирана обсудили урегулирование конфликта с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, сообщил иранский МИД.

    В ходе беседы дипломаты рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США, передает РИА «Новости».

    В начале апреля Лавров и Аракчи обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

    В ходе других переговоров министры обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    1 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Tasnim: При разминировании кассетных бомб в Иране погибли 14 военных

    Tекст: Мария Иванова

    Операция по очистке сельскохозяйственных земель от неразорвавшихся авиационных мин в провинции Зенджан унесла жизни 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции.

    При ликвидации неразорвавшихся снарядов погибли 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), еще двое получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    «После авиаударов противника с использованием кассетных бомб и авиационных мин ряд регионов в провинции Зенджан, включая около 1,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, оказался под угрозой… Сегодня во время одной из операций по обезвреживанию боеприпасов 14 военнослужащих КСИР погибли и двое получили ранения», – говорится в сообщении.

    К настоящему моменту иранские саперы уже смогли обезвредить в регионе более 15 тыс. опасных объектов. Масштабные атаки США и Израиля по территории Ирана начались 28 февраля, их жертвами стали свыше трех тысяч человек.

    В начале апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. Последующие мирные переговоры в Исламабаде не принесли результатов. Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона начала блокаду иранских морских портов, пока международные посредники пытаются организовать новый раунд встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по 2 тыс. целей на территории Ирана. При бомбардировке города Кашан погибли 12 бойцов Корпуса стражей исламской революции.

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия открыла новую веху суверенной космической программы

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». Полет проходит штатно. В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Как Европа увязла в спирали милитаризма

    Сегодня Европа – главный антагонист России. Германия, Франция, Прибалтика и Скандинавия соревнуются в готовности к прямому боевому столкновению с Москвой, наращивая военные бюджеты и запуская беспрецедентные армейские проекты. А ведь еще в начале 2000-х ЕС считался едва ли не символом миролюбия. Как экономический блок постепенно превращается в военный? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

