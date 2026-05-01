Китай призвал открыть Ормузский пролив
Китай выступает за скорейшее открытие Ормузского пролива и снятие ограничений с обеих сторон, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
«Китай считает, что Ормузский пролив необходимо открыть как можно скорее. Это касается обеих сторон: Иран должен снять ограничения на торговлю нефтью, а США – отменить военно-морскую блокаду», – сказал дипломат на брифинге, передает ТАСС. Он подчеркнул, что восстановление судоходства критически важно для стабильности мировых энергетических рынков.
Фу Цун отметил, что дальнейшая эскалация ситуации в регионе может негативно сказаться на глобальной экономике. По его словам, Китай не сотрудничает с Ираном в военной сфере и отвергает подобные обвинения, которые звучат со стороны американских официальных лиц.
Дипломат добавил, что Пекин с сочувствием относится к трудностям, которые переживает народ Ирана из-за незаконной войны. Он выразил надежду, что усилия Китая поспособствуют прекращению боевых действий.
Постоянный представитель КНР также обратил внимание на рекордное число вооруженных конфликтов в мире – их сейчас более 60, что является максимальным показателем со времен Второй мировой войны. Он подчеркнул, что отсутствие доверия между крупными странами увеличивает риски опасных просчетов и заявил, что система, основанная на Уставе ООН, сегодня сталкивается с серьезными вызовами.
Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.
В Совбезе России спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.