Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, сообщил иранское внешнеполитическое ведомство.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные события на Ближнем Востоке и уделили особое внимание переговорам между Тегераном и Вашингтоном, которые недавно проходили в Исламабаде, передает РИА «Новости».
«Аракчи обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым последние события в регионе, а также переговоры Ирана и США в Исламабаде», – сообщил МИД Ирана.
На прошлой неделе Лавров и Аракчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
До этого министры провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».