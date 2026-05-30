По инициативе «Единой России» с 1 июня более 11млн детей смогут получать семейные выплаты
Воспользоваться семейной выплатой смогут более четырёх миллионов семей, в которых воспитываются 11 миллионов детей, сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
Новая мера социальной поддержки охватит более четырех миллионов семей, сообщает пресс-служба «Единой России». Претендовать на выплату смогут работающие родители с двумя и более детьми. Главное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов за год.
Подать необходимые документы граждане смогут в период с 1 июня по 1 октября. Механизм компенсации представляет собой частичный возврат уже уплаченного подоходного налога.
«При подаче заявления налог пересчитают по ставке 6%. Большую его часть (7%) вернут. Это достаточно серьёзная выплата – по нашим оценкам, до 90 тысяч рублей», – подчеркнул замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Парламентарий напомнил, что нововведение стало возможным благодаря реформированию налоговой системы в 2024 году. Введение прогрессивной шкалы позволило направить дополнительные средства на социальные нужды. По его словам, собранные деньги идут на лечение тяжелобольных детей через фонд «Круг добра» и возврат налога нуждающимся семьям.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала о возможности возврата части уплаченного подоходного налога работающим родителям.
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила охват этой мерой поддержки более четырех миллионов российских семей.