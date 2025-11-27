Польский премьер обвинил своего президента в саботаже против нацбезопасности

  • Новость часаПольский премьер обвинил своего президента в саботаже против нацбезопасности
    В Гвинее-Бисау столкнулись советская военная школа и Елисейский дворец
    Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу
    Депутаты предложили штрафовать за рассылку интимных фото без согласия получателя
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова
    Путин сообщил о визите американской делегации в Москву на следующей неделе
    Путин заявил, что Россия готова юридически закрепить отсутствие планов агрессии против ЕС
    Путин: Признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров с США
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 20:25 • Новости дня

    Премьер Польши Туск обвинил президента Польши Навроцкого в саботаже

    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже, который возник из-за отказа главы государства подписывать документы о присвоении офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже. Туск уточнил, что президент отказался подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и о награждении героев, борющихся с иностранными диверсиями, цитирует РИА «Новости» заявление политика в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Президент упорно отказывается подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и награждать медалями героев, борющихся с иностранными диверсиями. Это не просто попытка узурпировать полномочия правительства. Это саботаж, направленный против национальной безопасности», – написал Туск.

    Продолжающийся конфликт между премьером и президентом объясняется тем, что они представляют разные политические силы. По словам Навроцкого, премьер отрезал его от информации спецслужб и не учитывает позицию президента при принятии важных решений. Сам Навроцкий регулярно блокирует инициативы правительства, накладывает вето на законы, предложенные Туском, и отказывается утверждать назначение послов и другие документы кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Туск потребовал от президента Навроцкого извинений за отказ утверждать повышение в званиях польских офицеров спецслужб.

    Сам Навроцкий потребовал извинений от руководителей спецслужб, которые не пришли на традиционную встречу перед церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности.

    Позже еще и глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Навроцкого в подготовке общественного мнения к выходу Польши из Евросоюза.

    26 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Каллас потребовала сократить численность российской армии и расходы на оборону

    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    Мирный план по Украине должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине, передает ТАСС.

    Она также раскритиковала расходы России на оборону, отметив, что такие действия представляют угрозу для безопасности Евросоюза. По ее словам, усиление военного потенциала России негативно отражается на стратегической стабильности региона.

    Ранее западные СМИ сообщали, что план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Однако лидеры Евросоюза не поддержали этот проект и подготовили собственную инициативу.

    Как отмечает агентство Reuters, европейский план допускает в будущем прием Украины в НАТО и размещение на ее территории войск альянса. Кроме того, в европейском варианте предлагается, чтобы численность украинской армии в мирное время составляла 800 тыс. человек, что на 200 тыс. больше, чем запланировали в США.

    Каллас ранее заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины.

    Каллас также подчеркивала, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине.

    27 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что участие Европы в переговорах по Украине не рассматривается на фоне прошлых неудачных попыток посредничества.

    Россия не рассматривает Евросоюз в качестве участника переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил журналистам Александр Грушко, передает ТАСС. Замглавы МИД России подчеркнул, что это мнение базируется на негативном опыте европейского посредничества.

    В качестве примера дипломат напомнил события, предшествовавшие смене власти на Украине в 2014 году. По его словам, соглашение между Виктором Януковичем и украинской оппозицией предусматривало переходный период и создание правительства доверия, а также проведение досрочных выборов Верховной рады и президента. Грушко отметил, что гарантами этих соглашений выступали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции.

    Он подчеркнул, что европейские посредники не выполнили своих обязательств, что впоследствии привело к насильственному перевороту на Украине и разрушению достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Грушко обвинил НАТО и Евросоюз в нагнетании напряженности на Балтике. Он заявил, что Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил целенаправленную подготовку западных стран к военному конфликту и рост военных бюджетов.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в Большую восьмерку, откуда ее исключили в 2022 году. По сути на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    27 ноября 2025, 08:41 • Новости дня
    Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear выразил обеспокоенность тем, что передача замороженных российских активов Украине может увеличить долговую нагрузку Евросоюза, сообщает Financial Times (FT).

    Базирующийся в Бельгии депозитарий Euroclear предупредил о возможном увеличении долговых обязательств Евросоюза при использовании замороженных российских активов в пользу Киева, передает ТАСС.

    Представители компании отметили, что такой подход будет рассматриваться за пределами Евросоюза как фактическая конфискация и может ухудшить финансовую репутацию региона.

    Ранее страны «Группы семи» передали Киеву 30,9 млрд евро из суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, о чем заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

    27 ноября 2025, 12:03 • Новости дня
    Италия стала лидером по выдаче шенгенских мультивиз россиянам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне чаще всего получают шенгенские мультивизы в Италии, в то время как Франция и Испания стали выдавать преимущественно однократные визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Лидером среди стран ЕС по количеству выданных мультивиз гражданам России остается Италия, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.

    После обновления визовых правил Евросоюза 7 ноября у туроператоров появилась статистика по выдаче шенгенских виз: процесс оформления виз продолжается, но многие страны увеличили выдачу однократных виз.

    Италия сохранила лидерство по числу мультивиз, включая краткосрочные (три-шесть месяцев), годовые и даже двухлетние, особенно для россиян с хорошей визовой историей.

    Франция, которая до недавнего времени чаще других предоставляла россиянам мультивизы, в последние три недели выдавала главным образом однократные визы.

    Испания также преимущественно оформляет однократные визы, а ситуация осложняется нехваткой свободных слотов для записи.

    «Записаться в визовые центры Испании практически нереально, в то время как у Италии и Франции в Москве и Петербурге ситуация стабильнее», – пояснили в АТОР.

    Греция и Венгрия не изменили подход к выдаче виз: обе страны не были склонны к частой выдаче мультивиз. Греция продолжает выдавать визы под конкретную поездку, а для круизов с 7 ноября оформила двукратные визы на срок круиза, что ранее было возможно только для мультивиз. В то же время сложности с подачей документов в их консульствах не возникает.

    Венгрия осталась одной из наиболее лояльных стран по отношению к россиянам: большая часть виз однократные, однако мультивизы на год периодически выдают, сроки рассмотрения заявок составляют примерно три-четыре недели, а процент одобрения превышает 90%.

    Болгария, Хорватия, Словакия и Австрия также продолжают выдавать российским туристам преимущественно однократные визы.

    В начале ноября Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз, оставив только однократные въездные разрешения. Евросоюз объяснил эти ограничения случаями с беспилотниками и диверсиями в Европе.

    26 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Совбез Турции сделал заявление о конфликте на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет безопасности Турции увидел признаки возможного ухудшения ситуации вокруг Украины и призвал к поиску дипломатических решений для предотвращения конфликта, сообщают информагентства.

    Совет безопасности Турции заявил о риске эскалации конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости». По итогам заседания Совбеза в среду было отмечено, что необходимо искать дипломатическое решение конфликта. В заявлении говорится, что этому есть предпосылки, так как «есть события, указывающие на риск дальнейшей эскалации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия при участии Турции и США создадут рабочую группу по гарантиям безопасности Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва благодарна Анкаре за посредничество в урегулировании конфликта на Украине.

    Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган допускал возможность долгосрочного соглашения по Украине, учитывающего интересы всех сторон.

    27 ноября 2025, 14:47 • Новости дня
    Захарова высмеяла власти Латвии за планы демонтировать ж/д пути в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предпложила, что власти Латвии, вероятно, нуждаются в шпалах от железнодорожных путей, ведущих в Россию, чтобы использовать их для топки.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией по поводу инициативы латвийских властей, пишет «Комсомольская правда».

    Захарова предположила, что властям Латвии, шпалы, вероятно, нужны для топки.

    Латвийский портал радио и телевидения LSM сообщил о возможных планах руководства страны полностью демонтировать железную дорогу, соединяющую Латвию с Россией. По данным СМИ, такое заявление сделал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

    Захарова подчеркнула, что не видит другого объяснения, кроме потребности латвийских властей в древесине для отопления.

    Ранее слово «Латвия» прозвучало в эфире «Радио Судного дня».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русофобия разрушает прибалтийскую экономику.

    Власти Латвии заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    27 ноября 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперт заявил о панике Европы из-за возможного мира на Украине

    Эксперт Варга: Европа паникует из-за возможности завершения конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры переживают из-за перспективы завершения конфликта на Украине, заявил посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьердь Варга.

    По мнению дипломата, европейская элита испытывает настоящую панику из-за возможной договоренности между Россией, Украиной и США о прекращении военных действий и установлении мира, передает РИА «Новости».

    Варга высказал уверенность, что Европа умышленно замедляет попытки США начать переговоры, поскольку боится, что перемирие будет достигнуто без непосредственного участия ЕС. «Они паникуют от реальной возможности, что Россия, Украина и США могут договориться о завершении военных действий и об условиях устойчивого мира», – заявил Варга.

    По словам эксперта, ЕС на протяжении почти четырех лет не предложил ни одной инициативы по мирному урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что нынешние руководители европейской дипломатии, включая Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, не заинтересованы в достижении мира и считают переговоры ненужными. В то же время, если США начинают диалог с Россией и Украиной, европейские политики стараются немедленно быть включёнными в процесс.

    Варга отметил, что многие политики ЕС сами были вовлечены в предшествующие события. «Политики, которые частично были вовлечены в события, приведшие к нынешнему конфликту, теперь пытаются дистанцироваться от реальных последствий», – сказал он. В качестве примера он напомнил, что главы МИД Польши и Германии были гарантом соглашения между Януковичем и украинской оппозицией в феврале 2014 года, но не выполнили свои обязательства.

    Он добавил, что гаранты Минских соглашений – Германия и Франция – также несут ответственность за то, что Киев так и не выполнил условия, в том числе не внес изменения в конституцию для предоставления особого статуса ДНР и ЛНР к концу 2015 года.

    Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что обсуждения вокруг дипломатического урегулирования ситуации на Украине осложняются активным использованием западных СМИ в информационном противостоянии.

    27 ноября 2025, 19:18 • Новости дня
    Польша начала подготовку баз к приему дополнительного контингента войск США

    В Польше начали готовить военные базы к росту численности войск США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подготовке инфраструктуры для увеличения числа американских военнослужащих, отметив уже начатую работу.

    О подготовке польских военных баз к увеличению численности размещенных в стране американских войск сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА «Новости». Министр уточнил, что соответствующее задание получено инспекторатом поддержки Минобороны, деятельность которого направлена на обеспечение готовности к расширению американского контингента.

    На данный момент, по информации агентства, в Польше находятся около 10 тысяч американских военнослужащих. Косиняк-Камыш пояснил, что меры по подготовке военной инфраструктуры координируются польскими властями совместно с американскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Косиняк-Камыш заявил, что Польша в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 30 раз.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее предрек возможный распад Запада из-за изменений во внешней политике Соединенных Штатов.

    Туск также отметил, что инцидент с дронами над Польшей не произошел из-за ошибки, вопреки утверждению президента США Дональда Трампа.


    27 ноября 2025, 19:03 • Новости дня
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств и назвал альтернативу финансированию.

    Украина проигрывает войну и не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости». По его словам, значительная часть государств Евросоюза продолжают настаивать на финансовой поддержке Украины, несмотря на коррупционные скандалы и высокий уровень недоверия к украинским властям.

    Он отметил, что некоторые страны ЕС выражают сомнения относительно прозрачности расходования выделяемых Украине средств. Фицо подчеркнул, что уже в 2026-2027 годах Киеву потребуется огромная финансовая помощь, однако государства Евросоюза не желают покрывать эти расходы за счет своих национальных бюджетов. В связи с этим появилась идея использовать замороженные активы России.

    Фицо добавил, что использование российских замороженных средств чревато большими судебными разбирательствами и рисками ответных шагов со стороны России. Он сообщил, что запросит у словацкого парламента мандат для гибкости в переговорах по этому вопросу на предстоящем саммите Евросоюза в декабре.

    Премьер также подчеркнул: «Думаю, что сегодня один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры, использовать замороженные активы России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран – США, РФ и Украины. Это совсем другой механизм, поддержку которого я могу представить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 выдали на Украину 30,9 млрд евро из доходов от активов России.

    Европейский союз рассматривает возможность затребовать у Киева возврат кредита, полученного до предоставления долгосрочного финансирования за счет российских активов.

    Еврокомиссия готовит юридический текст по возможному использованию замороженных российских активов.

    27 ноября 2025, 14:09 • Новости дня
    В Польше закрылся старейший металлургический завод из-за энергокризиса

    Tекст: Денис Тельманов

    В декабре будет прекращена работа легендарного завода Huta Krolewska в польском Хожове на фоне роста цен на энергоносители.

    О закрытии старейшего металлургического завода Huta Krolewska сообщил управляющий предприятия, его слова передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию TOK FM.

    Директор завода Войчех Кошута заявил: «В последние годы мы сделали многое, чтобы продолжать производство на предприятии, однако сочетание нескольких негативных внутренних факторов обесценило наши усилия». Руководство отметило, что основными причинами остановки стали рост цен на энергоносители и требования климатической политики Евросоюза.

    Как уточняется, предприятие завершит свою деятельность уже в декабре. Huta Krolewska действует с 1797 года, являясь самым старым металлургическим заводом в стране, и входит в структуру ArcelorMittal Poland – крупнейшего производителя стали в Польше.

    Кроме этого, в октябре 2024 года в Польше был признан банкротом еще один металлургический завод, Huta Czestochowa, в результате чего без работы осталось около 950 сотрудников. За последние годы также остановились предприятия Andrzej, Pokoj и Batory, специализировавшиеся на производстве труб большого диаметра, доменных печей и прокатных станов соответственно.

    Статистические данные свидетельствуют о продолжающемся снижении объема выплавки стали в стране: в 2017 году выплавка составляла 10,33 млн тонн, в 2021 году – 8,45 млн тонн, в 2022 году – 7,41 млн тонн, а в 2023 году – уже 6,4 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие немецкие предприниматели игнорируют увеличение зависимости экономики Германии от Китая.

    Европейская автомобильная промышленность сталкивается с серьезными вызовами и риском необратимого спада.

    27 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Власти Нидерландов разослали жителям инструкции по выживанию

    Нидерландские власти разослали брошюры с советами по действиям в кризисных ситуациях

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Нидерландов получили по почте практические рекомендации, которые помогут самостоятельно справиться с первыми последствиями любых чрезвычайных ситуаций.

    Власти Нидерландов начали кампанию Denk vooruit («Думай наперед»), передает РИА «Новости».

    В рамках этой инициативы всем гражданам по почте направили подробную брошюру, призванную информировать население о действиях в первые 72 часа после начала кризисной ситуации, включая отключения электричества, природные катаклизмы, кибератаки и геополитические конфликты.

    В брошюре говорится: «В чрезвычайной ситуации все внезапно перестает работать как обычно. Например, нет электричества, воды или интернета... Мы все можем столкнуться с этим. Вот почему важно хорошо подготовиться. Особенно сейчас. Не потому, что мы боимся, а чтобы быть вместе».

    План действий базируется на трех основных пунктах: создании аварийного запаса продуктов и вещей, предварительном согласовании алгоритма действий в семье и способах получения информации при отсутствии электричества.

    Авторы при этом подчеркивают, что полезность рекомендаций выходит за рамки действий при стихийных бедствиях. Они необходимы и при угрозах кибератак или геополитических конфликтов, поскольку, как указывается в брошюре, некоторые страны уже «собирают информацию о линиях электропередач, интернет-соединениях и газопроводах, чтобы иметь возможность повредить их».

    Власти отмечают, что экстремальные погодные явления встречаются все чаще, обостряя неопределенность. Отдельно подчеркивается, что Нидерланды даже при отсутствии войны могут быть втянуты в конфликт через сбои и кибератаки, а армия страны уже получила дополнительное финансирование для усиления защиты.

    Главная цель кампании – повышение готовности населения к самостоятельной реакции в первые часы после ЧС, а также формирование понимания о способах действий до прибытия помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военные Нидерландов открыли огонь по беспилотникам, замеченным над авиабазой на юге страны.

    27 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    Politico: Евросоюз начнет обсуждать 20-й пакет санкций против России в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    В начале 2026 года Еврокомиссия запланировала выработать новые санкции против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и действия «теневого флота», сообщило издание Politico.

    Издание Politico сообщает, что Евросоюз приступит к подготовке 20-го пакета санкций против России в начале 2026 года, передает ТАСС.

    Европейские дипломаты сообщили, что разработка новых мер начнется в январе, когда Еврокомиссия планирует вынести первые предложения.

    По данным источников Politico, в новом пакете особое внимание уделят сокращению доходов России от экспорта энергоресурсов, а также ограничительным мерам в отношении так называемого теневого флота.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз обсуждает включение в 20-й санкционный пакет полного запрета на поставки российской нефти и отказа от совместных проектов с Россией в сфере ядерной энергетики.

    До этого Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, под которые попали более 100 танкеров с российской нефтью и был введен запрет на экспорт сжиженного газа с России.

    Министр финансов США Скотт Бессент назвал ранее введенные пакеты санкций Евросоюза против России неэффективными 19 раз подряд.

    27 ноября 2025, 12:36 • Новости дня
    Сийярто заявил о разрушении энергобезопасности Европы Брюсселем

    Сийярто обвинил Брюссель в подрыве энергобезопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Министр Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничение поставок углеводородов из России подрывает энергетическую стабильность государств Европейского Союза, заявил глава МИД Венгрии Венгрии Петер Сийярто.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обрушился с критикой на руководство Европейского союза, передает ТАСС. Он выразил мнение в интервью Радио и телевидению Сербии, что отказ от российских энергоресурсов приводит к разрушению энергетической безопасности всего региона.

    По словам Сийярто, решения Брюсселя «уничтожают европейскую энергетическую безопасность огромным молотом», отрезая государствам доступ к важным российским источникам энергии. Также дипломат подчеркнул, что подобная политика приводит к неоправданным экономическим последствиям и ставит под угрозу стабильную работу предприятий и жизней европейцев.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз обсуждает возможность введения запрета на поставки российской нефти и отказа от сотрудничества в сфере ядерной энергетики.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила о планах ускорить введение ограничений против танкеров с российской нефтью из-за новых схем обхода санкций.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил невозможность полного исключения российской нефти с мирового рынка и выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза.

    27 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Захарова: Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене представит Грушко

    Захарова: Замглавы МИД Грушко представит Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представлять российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене будет заместитель главы МИД Александр Грушко, сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что глава МИД России Сергей Лавров не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене 4-5 декабря, передает ТАСС. На вопрос журналистов, ожидается ли присутствие Лаврова, Захарова ответила, что российскую сторону представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    СМИД ОБСЕ традиционно собирает министров иностранных дел стран-участниц для обсуждения актуальных международных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Захарова заявила, что попытки киевских властей бороться с историей Одессы ускоряют их крах.

    Она также высмеяла планы Латвии по демонтажу железнодорожных путей в Россию.

    Замглавы МИД Александр Грушко отметил, что не видит Европу на переговорах по Украине из-за неудачных попыток ее посредничества.


    27 ноября 2025, 19:52 • Новости дня
    Швейцарка Даллафиор-Маттер стала гендиректором ОЗХО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломат из Швейцарии Сабрина Даллафиор-Маттер стала новым гендиректором технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), к обязанностям она приступит с июля 2026 года, сообщается на сайте организации.

    О назначении швейцарки Сабрины Даллафиор-Маттер генеральным директором технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период с 2026 по 2030 год объявил председатель конференции государств – участников (КГУ) ОЗХО Агустин Васкес Гомес. Об этом сообщается на сайте ОЗХО.

    В выступлении на 30-й ежегодной конференции в Гааге он отметил, что Исполнительный совет ОЗХО рекомендовал ее кандидатуру единогласно, после чего ни у одного из представителей стран не возникло возражений.

    Даллафиор-Маттер, действующий посол Швейцарии в Финляндии, с 2000 года работает по дипломатической линии. Ранее она представляла свою страну на различных международных площадках, в том числе была генконсулом Швейцарии в Милане и заместителем постоянного представителя при ООН в Женеве.

    В июле 2026 года Даллафиор-Маттер сменит испанца Фернандо Ариаса, который занимает пост гендиректора ОЗХО с декабря 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия проиграла выборы в Исполнительный совет ОЗХО на 2026–2028 годы, уступив Словакии и Словении. В 2024 году Россия получила 56 голосов и также не вошла в состав Исполнительного совета ОЗХО.

    Украина начала новые атаки на российские предприятия химической промышленности после отказа западных стран обсуждать инциденты в ОЗХО, заявил постпред России при организации Владимир Тарабрин.

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Как родились героические традиции морской пехоты России

    27 ноября исполняется 320 лет одному из наиболее героических родов войск Военно-морского флота – российской морской пехоте. Морпехи заработали свою легендарную репутацию еще во времена Петра Первого, подтвердили ее в Великую Отечественную – и укрепляют прямо сейчас, на полях украинской спецоперации. Подробности

    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон

    «США настигла карма». Так эксперты комментируют террористическую атаку у Белого дома, в результате которой тяжелые ранения получили сотрудники Нацгвардии США. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Афганистана, ранее сотрудничавший с ЦРУ. Что стало мотивом нападения и к каким последствиям оно приведет? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в Большую восьмерку, откуда ее исключили в 2022 году. По сути на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

