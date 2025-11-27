Польский премьер обвинил своего президента в саботаже против нацбезопасности

Премьер Польши Туск обвинил президента Польши Навроцкого в саботаже

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже. Туск уточнил, что президент отказался подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и о награждении героев, борющихся с иностранными диверсиями, цитирует РИА «Новости» заявление политика в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

«Президент упорно отказывается подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и награждать медалями героев, борющихся с иностранными диверсиями. Это не просто попытка узурпировать полномочия правительства. Это саботаж, направленный против национальной безопасности», – написал Туск.

Продолжающийся конфликт между премьером и президентом объясняется тем, что они представляют разные политические силы. По словам Навроцкого, премьер отрезал его от информации спецслужб и не учитывает позицию президента при принятии важных решений. Сам Навроцкий регулярно блокирует инициативы правительства, накладывает вето на законы, предложенные Туском, и отказывается утверждать назначение послов и другие документы кабинета министров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Туск потребовал от президента Навроцкого извинений за отказ утверждать повышение в званиях польских офицеров спецслужб.

Сам Навроцкий потребовал извинений от руководителей спецслужб, которые не пришли на традиционную встречу перед церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности.

Позже еще и глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Навроцкого в подготовке общественного мнения к выходу Польши из Евросоюза.

