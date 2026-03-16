Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%

Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 29%

Tекст: Мария Иванова

По сведениям Gas Infrastructure Europe, уровень запасов опустился ниже 29%, передает ТАСС.

Отбор 14 марта составил порядка 177 млн кубометров, а закачка достигла 91 миллиона. Сейчас общий объем топлива в системе оценивается примерно в 32 млрд кубометров.

Суммарный показатель изъятий с начала месяца оказался минимальным за девять лет. Текущая заполненность хранилищ на 13,02% отстает от среднего значения за последние пять лет. Абсолютный минимум фиксировался в марте 2018 года.

С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали более 67,5 млрд кубометров газа.

Государства Евросоюза еще в середине февраля исчерпали объемы, закачанные летом, и теперь расходуют остатки предыдущих лет.

