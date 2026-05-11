Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Министр обороны Польши допустил возврат к обязательной военной службе
Польское военное ведомство рассматривает возможность возобновления призыва в армию, приостановленного 15 лет назад, опираясь на действующее законодательство о защите государства.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключил возвращения в стране службы в армии по призыву, передает ТАСС. В настоящее время этот вопрос активно обсуждается на государственном уровне.
«По этому вопросу ведется дискуссия – такая возможность предусмотрена положениями закона «О защите родины». В этом плане возможен любой сценарий», – заявил Косиняк-Камыш польским журналистам.
Обязательная военная служба была приостановлена в Польше в 2009 году. Тогда ее заменили службой на добровольной основе, однако официальной отмены всеобщей воинской повинности в стране не происходило.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польское руководство решило увеличить численность армии до 500 тыс. человек. Премьер-министр Дональд Туск анонсировал введение всеобщей обязательной военной подготовки. Также Варшава приступила к масштабным закупкам противопехотных мин.