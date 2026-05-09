Рассекреченные архивы Пентагона об НЛО вызвали небывалый ажиотаж
Опубликованные Пентагоном данные об НЛО привлекли 340 млн пользователей Сети
За 12 часов страницу американского министерства обороны открыли около 340 млн раз, передает РИА «Новости». Публикация архивов, обещанная президентом США, официально стартовала в пятницу.
Представитель ведомства Шон Парнелл прокомментировал ситуацию в социальной сети. «Всего за 12 часов сайт посетили 340 млн американцев и искателей истины со всего мира», – написал он.
Оборонное ведомство США планирует регулярно обновлять открытую базу данных. Новые материалы о неопознанных летающих объектах будут появляться в публичном доступе каждые несколько недель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон открыл доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах на своем сайте.
Президент США назвал публикацию этих документов успехом своей администрации. Ранее глава Белого дома пообещал обнародовать секретные данные американского военного ведомства о внеземных цивилизациях.