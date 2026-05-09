Долги украинских теплосетей за четыре года выросли вдвое до 3,4 млрд долларов
Суммарная задолженность украинских теплоснабжающих предприятий почти достигла 150 млрд гривен, увеличившись в более чем два раза за четыре года, сообщили в правительстве страны.
Долги теплоснабжающих компаний Украины за последние четыре года увеличились более чем вдвое – с 1,3 млрд долларов до 3,4 млрд долларов. Об этом сообщила премьер Украины Юлия Свириденко, отметив, что речь идет о задолженности предприятий теплокоммунэнерго, включая компании из прифронтовых областей, перед группой «Нафтогаз», передает РИА «Новости».
Свириденко уточнила, что за этот период долги выросли примерно с 60 до почти 150 млрд гривен. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что эта проблема требует срочного решения, поскольку предприятия продолжают сталкиваться с финансовыми трудностями на фоне текущей ситуации.
Премьер сообщила, что правительство поручило разработать механизмы компенсации разницы в тарифах для теплоснабжающих компаний. В качестве возможных источников финансирования рассматриваются средства госбюджета, помощь ЕС и международных партнеров, а также дивиденды других государственных компаний.
Ранее «Нафтогаз» потребовал от теплоснабжающих предприятий на Украине прекратить потребление газа из-за долгов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный долг Украины вырос почти на 5% и превысил 180 млрд долларов. При этом, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о намерениях не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет.