  • Новость часаПутин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как опыт СВО изменит защиту городов
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США
    Демократы решили помешать выпуску золотого доллара с изображением Трампа
    Бортников заявил об усилении защиты высокопоставленных генералов
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским
    Гладков: Белгород добивается работы мессенджера Max при ограничениях интернета
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    6 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    21 комментарий
    20 марта 2026, 01:33 • Новости дня

    «Нафтогаз» велел теплоснабжающим предприятиям Украины прекратить потреблять газ

    Tекст: Антон Антонов

    Компания «Нафтогаз Трейдинг» (входит в «Нафтогаз Украины») предупредила теплоснабжающие предприятия на Украине, что с 28 марта они должны прекратить потребление газа из-за долгов, сообщили в украинской ассоциации операторов критической инфраструктуры.

    Теплоснабжающие предприятия по всей стране получили массовые письма от компании «Нафтогаз Трейдинг» с требованием прекратить потребление природного газа. В случае невыполнения этого требования компания предупредила о возможности принудительного прекращения газоснабжения и блокировки счетов предприятий, передает РИА «Новости».

    В ассоциации пояснили, что задолженность предприятий возникла из-за экономически необоснованных тарифов, которые для населения не пересматривались с 2021 года, а также из-за того, что государство не выполнило свои обязательства по компенсации разницы в тарифах. Ассоциация обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и премьеру Юлии Свириденко с призывом срочно вмешаться в ситуацию и не допустить прекращения подачи газа теплоснабжающим предприятиям.

    «Остановка теплоснабжающих предприятий приведет к прекращению поставок тепла и горячей воды миллионам украинцев. Кроме того, это будет иметь прямое влияние на энергосистему страны, ведь предприятия эксплуатируют когенерационные установки, которые одновременно вырабатывают тепловую и электрическую энергию. При их остановке энергосистема потеряет дополнительный источник генерации», –заявили в ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой временно покинуть город из-за проблем с отоплением и электроэнергией.

    19 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»

    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    На газовом рынке складывается «идеальный шторм». Это сулит новые проблемы Европе, которой предстоит в ближайшее время начать закачивать газ в подземные хранилища для подготовки к следующей зиме, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

    «Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.

    «Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.

    Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.

    В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    Комментарии (15)
    19 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны и мобильные оперативные группы отразили атаки на инфраструктуру, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщил Газпром.

    Атаки проводились с использованием беспилотников, по компрессорной станции (КС) «Русская» пытались ударить 22 дрона, указала компания в своем Telegram-канале.

    По КС «Казачья» пытались ударить три дрона, по КС «Береговая» – один.

    «Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО «Газпром» не допущено», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что эскалация атака проходит с 17 по 19 марта. Эти объекты инфраструктуры, обеспечивают экспортные поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    До этого Газпром также сообщал о воздушных атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая». Минобороны нейтрализовало попытку удара украинских беспилотников по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток».

    Комментарии (12)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    @ Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    Комментарии (15)
    19 марта 2026, 09:23 • Новости дня
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    @ Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отец арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заявил, что сына заманили в Варшаву, попросили заехать, он собирался лететь через Лиссабон.

    Арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заманили в страну преднамеренно, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Раптли».

    Его отец Михаил сообщил, что сын собирался лететь через Лиссабон, однако по просьбе был вынужден заехать в Польшу, где и произошел арест. Михаил Бутягин назвал ситуацию «сознательной подставой».

    Михаил отметил, что за все время пребывания под стражей Александру разрешили только один раз связаться с семьей – он позвонил своей жене. Еще несколько записок удалось передать через российского консула.

    Отец также сообщил, что внимательно следит за судебным процессом. По его словам, суд вынес «достаточно очевидное решение» и сына «заставили» принять его исход, однако готовится апелляция.

    Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «тварями» тех, кто принимал решение об экстрадиции Бутягина.

    Комментарии (7)
    19 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский не рассматривается Россией как легитимный участник будущих переговоров или подписания акта капитуляции, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил, что и Гитлер не мог быть участником переговоров.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем аккаунте на платформе Max, что Владимир Зеленский никогда не станет легальной стороной переговоров с Россией и не сможет быть стороной подписания акта капитуляции. По словам Медведева, «Зеленский никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции».

    Медведев также провел историческую параллель, отметив: «Напомню еще раз, что Гитлер не мог быть участником переговоров. Потому что он был Гитлером. И именно поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полученных от европейских стран сигналах желания участвовать в переговорах по украинскому урегулированию. Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются. Кремль назвал именно Киев основным тормозом мирных переговоров.

    Комментарии (8)
    19 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Хегсет: США не должны отдавать боеприпасы Украине

    @ Po1 Eric Brann/Dod/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что американские боеприпасы должны использоваться для нужд США, а не отправляться на Украину.

    Соединенные Штаты должны применять свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, нынешняя ситуация связана с политикой Джо Байдена, в результате которой запасы боеприпасов США были истощены из-за отправок не собственным вооруженным силам, а на Украину, передает РИА «Новости».

    Хегсет отметил, что при анализе любых возникающих проблем решение зачастую сводится к одной рекомендации – «отправьте это Украине». Он подчеркнул, что в сложившихся условиях Вашингтон должен использовать боеприпасы для своих собственных интересов, а не поставлять их за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть дней конфликта с Ираном обошлись Вашингтону в 11 млрд долларов. Причем военным США впервые пришлось использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов и баллистических ракет.

    Ранее Пентагон запросил 200 млрд долларов на военные действия с Ираном.

    Комментарии (4)
    19 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите Евросоюза две страны заблокировали принятие решения о военной поддержке Киева и новом пакете антироссийских санкций.

    Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования на 2026-2027 годы, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Согласно итоговому коммюнике, главы 25 из 27 стран поддержали подготовленный проект, однако вето Будапешта и Братиславы не позволило придать документу юридическую силу.

    Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Венгрия и Словакия отказались снимать свои возражения, несмотря на обсуждения и призывы других участников. В приложенном проекте итогового заявления, который не получил одобрения, отмечалось, что Евросовет приветствует утверждение кредита для Киева и ожидает первого транша в апреле.

    В документе также подчеркивалась важность быстрого утверждения нового пакета санкций, ограничивающих российские нефтяные доходы и деятельность банковской системы России. После провала переговоров по Украине саммит перешел к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и проблем, связанных с ростом цен на энергоресурсы, что грозит экономике ЕС серьезными трудностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов за отказ согласовать кредит для украинских властей.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, но окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    В Венгрии заявили, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады страны для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 850 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг цена газа на европейской бирже на старте торгов превысила 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с января 2023 года.

    Торговая сессия четверга началась с резкого роста стоимости энергоресурсов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись у отметки 853,7 доллара за одну тысячу кубометров. Подобные ценовые показатели на рынке фиксируются впервые с 10 января 2023 года.

    Скачок котировок на старте составил сразу 31%. К десяти утра по московскому времени цена немного скорректировалась, опустившись до 826,2 доллара, что соответствует росту на 26,8%. Динамика рассчитывается от расчетной стоимости предыдущего торгового дня, которая составляла 651,5 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела психологическую отметку в 720 долларов.

    Ранее европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь, еще два человека пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Max, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, сбив 27 беспилотников. «К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ», – сообщил Развожаев.

    Он также сообщил, что у пострадавших диагностированы травмы средней тяжести. На улице Вакуленчука в нескольких квартирах выбило окна, а осколками повреждено восемь автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спасательная служба Севастополя сообщила о возгораниях травы и построек в разных районах города из-за падения обломков сбитых беспилотников.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Павловку, а Южная группировка зачистила от противника Федоровку Вторую в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Шевченко, Белицкого, Новоалександровки, Доброполья, Кучерова Яра, Кутузовки, Торецкого, Гришино и Новониколаевки ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 345 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка Вторая. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Кривой Луки, Алексеево-Дружковки, Голубовки, Константиновки, Никифоровки, Ильиновки и Степановки ДНР.

    При этом противник потерял более 185 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Миропольем, Новой Сечью и Грабовским Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Юрченково, Избицкого, Колодезного, Старицы и Волчанских Хуторов, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены семь складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Боровой, Моначиновки, Шийковки, Новоосиново, Великой Шапковки, Глушковки Харьковской области, Красного Лимана ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Воздвижевки, Любицкого, Копани, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского, Мирного, Луговского Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял до 285 военнослужащих, две бронемашины и американскую 155-мм гаубицу М777 ША. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александровку в ДНР.

    За день до этого они освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 06:59 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ рассказали о приказе убить людей в селе Сопычь

    Tекст: Антон Антонов

    Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Велиш Вельдар Шукурджиев оглы, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населенного пункта. Этот военный преступник является участником АТО и причастен к убийствам мирных жителей Донбасса. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранительными органами», – сообщил «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продолжили наступление, продвигаясь вглубь области и нанося удары по позициям ВСУ с помощью армейской авиации, ВКС и ударных беспилотников.

    В районах Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь уничтожены скопления сил и техники ВСУ. В Сумском районе продвижение «Северян» зафиксировано на восьми участках, а в Глуховском – двух, за сутки пройдено до 250 метров.

    В районе освобожденного села Сопычь ВСУ пытались остановить продвижение российских войск, перебрасывая резервы, однако российские силы нанесли огневое поражение, уничтожив украинских операторов БПЛА и штурмовиков.

    В Краснопольском районе украинской стороной были задействованы заградительные отряды националистов для сдерживания бегства солдат территориальной обороны ВСУ, но после комплексного огневого воздействия вся группа была уничтожена, часть солдат ВСУ сбежала, а трое попали в плен.

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы также продвигались вперед, уничтожая скопления ВСУ в районах Избицкого, Веселого, Колодезного, Нестерного и Малиновки. На Волчанском направлении продвижение составило до 200 м, а на Великобурлукском – до 250 м. В районе Избицкого российские военные химики уничтожили скопление сил ВСУ.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Три военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Украина представила план по восстановлению «Дружбы» Евросоюзу
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона представила план восстановления нефтепровода «Дружба» на встрече с заместителем посла Евросоюза в Киеве Гедиминасом Навицкасом.

    По информации главы украинской компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого, подробно обсуждалось текущее состояние трубопровода и были озвучены соответствующие предложения по его ремонту, передает ТАСС.

    По словам Корецкого, стороны «наметили дальнейшие совместные шаги», однако детали этих действий не раскрываются.

    Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подверг критике решение Еврокомиссии отправить делегацию для осмотра нефтепровода «Дружба» без специалистов из Венгрии и Словакии.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

    По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

    «У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», – заявила Захарова.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву.

    Захарова подчеркивала, что возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Британский генерал назвал Герасимова «отлитым из железа»
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah
    Хегсет: США не должны отдавать боеприпасы Украине
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций
    Готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе выразили шесть стран
    В Москве подросток устроил взрыв банкомата
    Чак Норрис экстренно госпитализирован на Гавайях

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации