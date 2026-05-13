Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.3 комментария
Госдума сократила число протоколов при задержании пьяного водителя
Госдума приняла закон об упрощении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение, также станет проще и задержание авто с нетрезвым водителем, говорится в пояснительной записке к документу.
На пленарном заседании Госдумы депутаты во втором и третьем чтениях приняли правительственный законопроект об изменении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Документ вносит поправки в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, пишет ТАСС.
Сейчас при выявлении признаков опьянения полицейские оформляют от трех до пяти бумаг: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания транспортного средства. Законопроект позволяет вместо отдельного протокола об отстранении делать соответствующую отметку в акте освидетельствования, других протоколах или постановлении по делу.
Аналогичный подход вводится для задержания автомобиля: запись о нем можно будет внести в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. В пояснительной записке отмечено, что сокращение числа процессуальных документов даст экономию примерно 33,6 тыс. рабочих часов в год и снизит расходы на бланки.
Ранее Верховный суд России подтвердил юридическое значение превышения порога алкоголя в выдыхаемом воздухе на 0,01 мг/л. Как писала газета ВЗГЛЯД, новые правила медосвидетельствования на состояние опьянения в России вступили в силу 1 сентября 2025 года и охватывают алкогольное и наркотическое влияние.
До этого президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за вождение в нетрезвом виде до 45 тыс. рублей.