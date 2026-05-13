Путин заявил об эффективности неядерных баллистических ракет в спецоперации

Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин сообщил об успешном применении отечественных ракетных комплексов в ходе спецоперации, передает ТАСС. Глава государства сделал это заявление во время визита в Московский институт теплотехники, где вручил коллективу предприятия орден «За доблестный труд».

«Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции», – сказал Путин.

Московский институт теплотехники является одним из важнейших предприятий военно-промышленного комплекса страны. Ранее специалисты учреждения разработали такие стратегические комплексы, как «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». В настоящее время корпорация находится под управлением Роскосмоса.

