Путин заявил об эффективности неядерных баллистических ракет в спецоперации
Российские подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами успешно продемонстрировали свои возможности во время ведения боевых действий в рамках специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин сообщил об успешном применении отечественных ракетных комплексов в ходе спецоперации, передает ТАСС. Глава государства сделал это заявление во время визита в Московский институт теплотехники, где вручил коллективу предприятия орден «За доблестный труд».
«Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции», – сказал Путин.
Московский институт теплотехники является одним из важнейших предприятий военно-промышленного комплекса страны. Ранее специалисты учреждения разработали такие стратегические комплексы, как «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». В настоящее время корпорация находится под управлением Роскосмоса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат».
