Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.3 комментария
В Самаре осудили семерых фигурантов дела о взятках в МЧС
В Самаре вынесли приговор семи фигурантам коррупционного дела в региональном ГУ МЧС, ключевой фигурант получил 11 лет колонии и крупный штраф, сообщили в суде региона.
Ленинский районный суд Самары огласил приговор по громкому делу о коррупции в главном управлении МЧС по Самарской области, об итогах процесса сообщила объединенная пресс-служба судов региона. На скамье подсудимых оказались бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, экс-начальник третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший глава городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-начальник УФМС по региону Игорь Дахно и бывший сотрудник эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой.
Суд признал Бойко виновным в получении взяток на сумму более 70 млн рублей. Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 293 895 300 рублей, запрет занимать руководящие и административно-хозяйственные должности в госструктурах и органах местного самоуправления сроком на восемь лет, а также лишили специального звания генерал-майора внутренней службы.
Виновными признаны также Зинин, Мамыкин, Дахно, Луговой, Палушкин А., Фроловская Н. и Тютюнник Е. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех до восьми лет. Все они проходили по одному уголовному делу о коррупции в структурах регионального МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2023 года Олег Бойко признал вину по делу о взяточничестве. Ранее в Басманном суде Москвы ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и арестовали.