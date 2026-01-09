Tекст: Елизавета Шишкова

Страны Евросоюза за четыре года после введения антироссийских санкций потеряли 65% своего экспорта в Россию, что составляет примерно 48 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

За период с января по октябрь 2025 года доходы от экспорта из ЕС в Россию снизились с 73 млрд евро до 25 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Таким образом, торговля ЕС с Россией принесла на 65,3% меньше доходов на фоне продолжающейся санкционной политики.

Особенно ощутимые убытки понесла Германия – ее выручка от экспорта в Россию снизилась на 73,6%, до 16,3 млрд евро. Сильное падение наблюдается и у Польши – на 71,2%, до 4,7 млрд евро. Экспорт Франции и Нидерландов сократился на 70% и 60% соответственно, каждая страна получила по 3,7 млрд евро.

Санкции также привели к серьезному падению экспорта из Италии – на 71% до 3,2 млрд евро, и Финляндии – на 91,7% до 2,8 млрд евро. Литва потеряла 88,5% своего экспорта (2,6 млрд евро), а Чехия – 86,7% (2,6 млрд евро). Среди стран с наиболее заметными потерями оказались Бельгия (38,2%, 1,4 млрд евро) и Испания (66,6%, 1,3 млрд евро).

В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями: по данным агентства, против страны уже введено почти 31 тыс. ограничений, из которых Евросоюз принял 19 пакетов. В российских официальных заявлениях неоднократно подчеркивалось, что страна способна справиться с санкционным давлением, а в Москве отмечали, что «Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ». В западных странах также не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.

Ранее в МИД России сообщали, что страны Европы понесли совокупные экономические потери в размере 1,6 трлн евро за четыре года из-за введения антироссийских санкций.

Американский бизнес потерял около 100 млрд долларов в результате западных санкций.