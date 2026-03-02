Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
Первый за трое суток рейс в Москву вылетел из Дубая
Пассажирский самолет Boeing-737 Max 8 отправился из Дубая в Москву после длительной приостановки рейсов, продолжавшейся почти три дня.
Рейс в Москву был отправлен из международного аэропорта Дубая впервые за почти трое суток. По словам собеседника агентства, вылет осуществляет авиакомпания Flydubai на борту Boeing-737 Max 8, который должен прибыть в московский аэропорт Внуково, передает ТАСС.
Источник в авиадиспетчерских кругах ранее уточнял, что это первый пассажирский рейс, отправленный из Дубая с начала текущих суток. Управление по связям с общественностью эмирата предупреждало, что воздушные гавани могут работать в ограниченном режиме и рекомендовало пассажирам ожидать подтверждения времени вылета от авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорты.
В пресс-службе отмечали, что ограничения затрагивают не только международный аэропорт Дубая, но и аэропорт Аль-Мактум. Кроме того, несколько часов назад из Абу-Даби в Москву также вылетел первый за более чем двое суток пассажирский рейс, который направляется в аэропорт Шереметьево.
Ранее сообщалось, что путешественникам из России в эмиратском аэропорту вручили ваучеры на одну тыс. дирхамов как извинение за долгое ожидание вылета домой.
Гостиницы Дубая получили поручение не выселять постояльцев в связи с массовой отменой рейсов.
Пассажирский рейс EY67 отправился из аэропорта Абу-Даби в столицу Британии в 14:40 по местному времени.