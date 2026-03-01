Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
В России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов
В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей.
«Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке, как государственном языке Российской Федерации, а случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации может быть выполнена также на государственных языках республик (или) иных языках народов Российской Федерации», – говорится в законе, поправки в которых представлены на портале правовых актов.
В документе подчеркивается, что такие правила теперь обязательны для всех вывесок, информационных табличек и названий жилых комплексов.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что с 1 марта все указанные информационные носители должны оформляться кириллицей. За нарушение этого требования законом предусмотрены штрафы, напоминает РИА «Новости».
Кошелев уточнил, что иностранные слова могут присутствовать только под русским текстом и меньшим шрифтом.
