В России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов

Tекст: Катерина Туманова

«Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке, как государственном языке Российской Федерации, а случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации может быть выполнена также на государственных языках республик (или) иных языках народов Российской Федерации», – говорится в законе, поправки в которых представлены на портале правовых актов.

В документе подчеркивается, что такие правила теперь обязательны для всех вывесок, информационных табличек и названий жилых комплексов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что с 1 марта все указанные информационные носители должны оформляться кириллицей. За нарушение этого требования законом предусмотрены штрафы, напоминает РИА «Новости».

Кошелев уточнил, что иностранные слова могут присутствовать только под русским текстом и меньшим шрифтом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России вступил в силу закон о защите русского языка. Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях ЖК. В Петербурге предложили взять под защиту шаверму и поребрик.

