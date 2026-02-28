Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне
По всему Катару и в Абу-Даби раздаются взрывы, а центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару Ирана после атаки США и Израиля на персидское государство.
Иран нанес удары по американским военным объектам в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, сообщает РИА «Новости». По словам корреспондента агентства в Катаре, в стране раздались сильные взрывы, а местные службы экстренно предупредили жителей укрыться в домах и не выходить на улицу.
Аналогичные сообщения о взрывах поступают из столицы ОАЭ: очевидец из Абу-Даби рассказал, что слышал несколько глухих взрывов с интервалом в пять-десять минут.
Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару, сообщает ТАСС со ссылкой на бахрейнское новостное агентство BNA. Подробная информация о последствиях и возможных жертвах ожидается позже.
Турецкий телеканал NTV показал кадры с черным дымом над базой США в Бахрейне; Anadolu отмечает, что ранее в этом районе были слышны мощные взрывы.
Кроме того, Катар закрыл свое воздушное пространство для полетов, в том числе транзитных рейсов в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха», отвечающей за авиационный трафик над страной.
«Воздушное пространство закрыто, ориентировочно, до 13:00 по всемирному времени (16:00 мск), в том числе для транзита бортов в третьи страны», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью предотвратить получение Ираном ядерного оружия и устранить ракетную угрозу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный источник иракского агентства INA в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.
А командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран. До этого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.