Ученый предсказал багровое лунное затмение в начале марта

Ученый Эйсмонт сообщил о полном багровом затмении Луны 3 марта

Tекст: Мария Иванова

Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать на Дальнем Востоке и в Забайкалье, передает ТАСС.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что во время события спутник приобретет необычный оттенок.

Теневое погружение начнется в 14.05 по московскому времени, а максимальная фаза наступит через 30 минут. Ученый пояснил физическую причину изменения окраски небесного тела.

«Луна будет отражать лучи света Солнца, которые проходят через земную атмосферу. Так как атмосфера поглощает голубую часть спектра, а красную пропускает, то и Луна из-за этого окрасится в багровые цвета», – отметил он.

Жители Центральной Сибири увидят восход Луны уже в момент затмения, а в Западной Сибири будет заметно лишь его окончание. Также наблюдать за явлением смогут в акваториях трех океанов, в Азии, Австралии и обеих Америках.

