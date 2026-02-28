  • Новость часаПутин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана
    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    28 февраля 2026, 16:35 • Новости дня

    Ученый предсказал багровое лунное затмение в начале марта

    Ученый Эйсмонт сообщил о полном багровом затмении Луны 3 марта

    Tекст: Мария Иванова

    Первое в 2026 году полное лунное затмение произойдет 3 марта, окрасив спутник Земли в насыщенный багровый цвет, сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт.

    Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать на Дальнем Востоке и в Забайкалье, передает ТАСС.

    Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что во время события спутник приобретет необычный оттенок.

    Теневое погружение начнется в 14.05 по московскому времени, а максимальная фаза наступит через 30 минут. Ученый пояснил физическую причину изменения окраски небесного тела.

    «Луна будет отражать лучи света Солнца, которые проходят через земную атмосферу. Так как атмосфера поглощает голубую часть спектра, а красную пропускает, то и Луна из-за этого окрасится в багровые цвета», – отметил он.

    Жители Центральной Сибири увидят восход Луны уже в момент затмения, а в Западной Сибири будет заметно лишь его окончание. Также наблюдать за явлением смогут в акваториях трех океанов, в Азии, Австралии и обеих Америках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН назвала дату первого в этом году лунного затмения.

    Синоптики заранее спрогнозировали видимость этого явления исключительно на востоке страны.

    Астрономы также анонсировали серию редких покрытий планет Луной в начале 2026 года.

    27 февраля 2026, 19:01 • Новости дня
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС

    Астронавт Финке рассказал о первой в истории МКС медэвакуации

    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    @ John Raoux/AP/TASS

    Астронавт Майк Финке признался, что именно он перенес неотложный медицинский инцидент на борту Международная космическая станция, из-за которого в январе была проведена первая в истории станции медицинская эвакуация.

    Ранее NASA сообщило о переносе выхода в открытый космос из-за «медицинской ситуации» с одним из членов экипажа, а затем объявило о досрочном возвращении миссии Crew-11. 15 января корабль приводнился у побережья Сан-Диего, после чего астронавтов доставили в Scripps Memorial Hospital La Jolla.

    В опубликованном на сайте NASA заявлении Финке рассказал: «7 января, находясь на борту Международной космической станции, со мной случился медицинский инцидент, потребовавший немедленного внимания со стороны моих товарищей по экипажу. Благодаря их быстрой реакции и рекомендациям наших летных хирургов NASA, мое состояние быстро стабилизировалось».

    По его словам, после дополнительной оценки было принято решение о досрочном возвращении. «Это была не чрезвычайная ситуация, а тщательно скоординированный план, позволивший воспользоваться возможностями расширенной медицинской визуализации, недоступной на станции», – отметил он.

    Астронавт добавил, что чувствует себя хорошо и проходит стандартную послеполетную реабилитацию в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. «Космический полет – это невероятная привилегия, и иногда он напоминает нам, насколько мы люди. Спасибо всем за поддержку», – подчеркнул Финке.

    Как пояснила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс в комментарии изданию Futurism, решение назвать имя принял сам астронавт. По ее словам, с учетом медицинской тайны и чувствительности ситуации, агентство не могло раскрывать такие детали без согласия участника. Стивенс также предположила, что Финке мог пойти на этот шаг, чтобы защитить коллег от спекуляций и конспирологических теорий в интернете. По ее оценке, добровольное признание могло быть попыткой снизить волну слухов вокруг других членов экипажа.

    При этом характер самого медицинского инцидента по-прежнему не раскрывается. В NASA подчеркивают, что астронавт имеет полное право не публиковать подробности о состоянии здоровья. Однако с учетом публичности профессии и того факта, что речь идет о первой в истории МКС медицинской эвакуации, интерес к обстоятельствам произошедшего остается высоким. Пока неизвестно, намерен ли Финке раскрывать дополнительные детали произошедшего.

    Ранее космонавт Платонов отказался раскрыть личность заболевшего члена Crew Dragon

    26 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска

    New Scientist: Запуск миллиона спутников SpaceX усилит разрушение озона

    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска
    @ Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA TODAY NETWORK/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые выразили тревогу из-за планов SpaceX вывести на орбиту гигантское скопление аппаратов, что грозит разрушением атмосферы и световым загрязнением.

    Компания Илона Маска 30 января подала заявку в американский регулятор на развертывание 1 млн спутников, пишет New Scientist.

    Инициатива предполагает создание орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта, что многократно превышает текущее число активных аппаратов, составляющее всего 14,5 тыс. единиц.

    При этом Федеральная комиссия по связи (FCC) не обязана оценивать влияние столь масштабного проекта на экологию, что вызвало критику специалистов. «Мы глубоко обеспокоены. Мы не против спутников, но считаем, что это нужно делать ответственно», – заявил генеральный директор DarkSky International Раскин Хартли.

    Астрономы опасаются, что постоянное сгорание выходящих из строя устройств насытит стратосферу оксидом алюминия, уничтожающим озоновый слой. Кроме того, десятки тысяч видимых объектов сделают невозможными наземные наблюдения за космосом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX собирается запустить миллион спутников для обеспечения работы орбитальных дата-центров.

    Группировка Starlink за прошлый год совершила около 300 тыс. маневров во избежание столкновений.

    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    26 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    @ кадр из видео

    Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.

    Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

    Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

    В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

    Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

    По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.

    Ранее астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой спутниковой группировки Маска.

    26 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Ковальчук: Полет на Марс станет путешествием в один конец

    Tекст: Мария Иванова

    При нынешнем уровне технологий экспедиция на Марс с полетом в одну сторону на 250 дней исключает надежное возвращение экипажа на Землю, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук оценил перспективы межпланетных путешествий. По его словам, технический прогресс пока не позволяет обеспечить возвращение экипажа на Землю, передает РИА «Новости».

    Спикер отметил, что длительность экспедиции создает критические риски для оборудования и людей. Своим мнением он поделился в ходе сессии «Вне земли: биотехнологии и космос» на Форуме будущих технологий.

    «На Марс лететь в одну сторону – 250 дней. При сегодняшнем уровне технологий вы полетели и на 50-й или на 250-й день сломались. Это в любом случае полет в один конец», – резюмировал Ковальчук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук ранее назвал полет на Марс при текущем уровне техники авантюрой.

    Летчик-космонавт Антон Шкаплеров рассказал о возможной первой высадке человека на Красную планету в конце 2030-х годов.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о разработке транспортной системы с ядерной установкой для доставки грузов на марсианскую орбиту.

    27 февраля 2026, 14:41 • Новости дня
    Астрономы назвали дату первого в этом году лунного затмения

    В ИКИ РАН назвали дату первого в этом году лунного затмения

    Tекст: Мария Иванова

    Второе марта станет датой первого в этом году лунного затмения, которое, однако, окажется недоступным для наблюдения жителям европейской части страны.

    Земная тень накроет спутник уже в предстоящее воскресенье, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Явление продлится с 12.50 до 16.17 по московскому времени, однако в европейской части России Луна в этот момент будет скрыта за горизонтом.

    Полная фаза затмения ожидается с 14.04 до 15.03, когда наблюдение станет возможным только к востоку от Уральских гор.

    Астрономическое событие завершает половину лунного оборота по орбите вокруг нашей планеты после солнечного затмения, состоявшегося 17 февраля. Ученые пояснили, что увидеть явление смогут лишь те, у кого время восхода Луны совпадет с указанным интервалом. Такой шанс выпадает жителям восточных регионов, где в это время уже наступят сумерки.

    Специалисты отметили, что группировка затмений парами с разницей в 15 суток объясняется законами небесной механики и движением спутника. Данное явление издревле используется наукой для измерения расстояния до Луны и уточнения ее размеров. Кроме того, форма земной тени на поверхности спутника служит наглядным доказательством шарообразности нашей планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое солнечное затмение 2026 года прошло 17 февраля в Антарктиде.

    Метеорологи ранее прогнозировали возможность наблюдения мартовского явления только на востоке страны. Жители разных регионов России в прошлом году запечатлели полную «кровавую» Луну.

    26 февраля 2026, 09:12 • Новости дня
    В Китае представили технологию мгновенной 3D-печати объектов

    Ученые Университета Цинхуа научились печатать трехмерные объекты за секунду

    Tекст: Мария Иванова

    Новая китайская технология 3D-печати за считанные доли секунды формует твердую объемную деталь из жидкого материала с помощью точной голографической засветки, пишут местные СМИ.

    Специалисты из КНР разработали методику, делающую процесс создания трехмерных предметов самым быстрым в мире, пишет South China Morning Post.

    Существующие сегодня способы основаны на послойном нанесении материала, что занимает минуты или даже часы, передает РИА «Новости».

    Команда из Университета Цинхуа предложила принципиально новый подход. Вращающийся перископ и система микрозеркал направляют свет на материал под разными углами, заставляя его мгновенно затвердевать в нужную форму.

    Такая технология позволила напечатать детали миллиметрового размера всего за 0,6 секунды. В отличие от традиционных методов, здесь можно использовать любые жидкости, включая биологические гидрогели и густые смолы.

    Разработка открывает широкие перспективы для биомедицины. Новый метод допускает печать непосредственно на живых тканях, микрофлюидных чипах или в лабораторных чашках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали новый композитный материал на основе фторопласта с магнитными наночастицами.

    Специалисты МИСИС усовершенствовали углеродную нить для 3D-печати деталей летательных аппаратов.

    Команда Снежинского физико-технического института разработала систему автоматического контроля процесса печати металлом.

    26 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Ученые из Сибири создали сверхпрочный титановый сплав для авиации

    Новосибирские физики увеличили износостойкость титана для авиации в два раза

    Tекст: Мария Иванова

    В Новосибирске создан титановый композит с добавлением карбида бора, чья износостойкость выросла примерно вдвое и позволяет надежнее защищать детали летательных аппаратов.

    Исследователи из Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН разработали композит, объединив металл с керамикой, передает РИА «Новости». Новый материал сочетает лучшие свойства компонентов, становясь более прочным и долговечным.

    «Специалисты повысили свойства классического титанового сплава ВТ6 добавлением керамических частиц карбида бора. Так, по сравнению с исходным сплавом ВТ6 износостойкость композитного материала увеличилась примерно вдвое», – говорится в сообщении.

    В научном институте отметили, что разработка особенно полезна для конструкций, требующих высокой стойкости к трению и низкой удельной плотности. Композит перспективен для защиты деталей летательных аппаратов от воздействия пыли и песка.

    Результаты работы, выполненной в рамках совместного проекта Минобрнауки и Сибирского отделения РАН, опубликованы в международном журнале Surfaces and Interfaces.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые усовершенствовали титановые сплавы для применения в биомедицине с помощью 3D-технологий.

    Специалисты МИСИС усилили прочность углеродной нити для печати деталей летательных аппаратов.

    27 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    NASA отказалось от высадки на Луну в рамках миссии Artemis 3
    NASA отказалось от высадки на Луну в рамках миссии Artemis 3
    @ Aubrey Gemignani/NASA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Миссия Artemis 3 теперь будет включать только демонстрацию корабля Orion и отработку стыковки с лунными модулями на низкой околоземной орбите, заявили в NASA .

    Миссия Artemis 3, запланированная на 2027 год, больше не предусматривает высадку астронавтов на Луну, передает ТАСС. Руководитель NASA Джаред Айзекман заявил на пресс-брифинге, что основной задачей станет демонстрация возможностей корабля Orion и отработка встречи с одним или двумя поставщиками лунных посадочных модулей на низкой околоземной орбите.

    Айзекман сообщил: «Artemis 3 будет нацелена на запуск в 2027 году, и это больше не будет высадкой на Луну. Вместо этого миссия станет демонстрацией корабля Orion на низкой околоземной орбите с отработкой встречи с одним или обоими поставщиками лунных посадочных модулей».

    Если испытания в 2027 году пройдут успешно, NASA планирует провести высадку на Луну в рамках миссий Artemis 4 и Artemis 5 в 2028 году. Artemis 4 может стать первой пилотируемой экспедицией на лунную поверхность в рамках обновленного графика.

    Программа Artemis стартовала в 2019 году и включает три ключевых этапа. Первый этап – беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны – завершился в декабре 2022 года. Второй этап предусматривает облет Луны с экипажем, а третий изначально был рассчитан на высадку астронавтов на Луну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА анонсировало «самое дальнее в истории космическое путешествие». Полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидалась в 2027 году.

    Ранее ученые JILA предложили разместить ультрастабильный лазер в ледяных кратерах Луны.


    25 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Путин предложил открыть сеть центров инженерных разработок в биоэкономике
    Путин предложил открыть сеть центров инженерных разработок в биоэкономике
    @ Сергей Шинов/ Фотобанк Росконгресс/ photo.roscongress.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин выступил за создание сети инженерных центров для развития биоэкономики и поддержки инновационных проектов.

    Президент России Владимир Путин предложил создать в российских регионах широкую сеть центров инженерных разработок в области биоэкономики. Выступая на Форуме будущих технологий, Путин отметил, что эти центры должны работать на базе университетов и научных институтов, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что центры инженерных разработок призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству. «Предлагаю создать в субъектах Федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики», – заявил президент.

    Путин также сообщил, что новые центры обеспечат доступ к современной приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний по всей стране. Он отдельно отметил, что такие центры должны стать полноправными участниками национального проекта по биоэкономике.

    Ранее на форуме Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека. Он отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Президент России также подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


    26 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Ковальчук заявил об отсутствии конкурентов у России в сфере создания АЭС на Луне

    Ковальчук анонсировал создание уникальной российской АЭС для Луны к 2030 году

    Tекст: Мария Иванова

    Россия разрабатывает уникальную атомную станцию для Луны, поскольку солнечная энергетика там неэффективна из-за отсутствия постоянного света, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на полях IV Форума будущих технологий.

    У России в сфере создания атомной электростанции для Луны нет технологических конкурентов, передает ТАСС.

    Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул, что страна разрабатывает уникальную лунную АЭС, не имеющую аналогов, выступая на полях IV Форума будущих технологий.

    «Дело в том, что ни у кого, кроме нас, атомной энергетики в космосе не было никогда. <…> Энергия на Луне, планетах, астероидах может быть только атомной», – заявил он.

    Отвечая на вопрос о наличии у России соперников в этой области, Ковальчук отметил, что альтернативой на Земле могут быть солнечные батареи, но на Луне солнце светит не постоянно, поэтому иной энергии, кроме атомной, там быть не может. Он добавил, что в таком положении у России нет конкурентов, а создаваемые технологии не имеют аналогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о подготовке первой атомной станции для установки на Луне к 2030 году. Роскосмос сообщил о планах создания лунной электростанции к 2036 году.

    Москва и Пекин запланировали размещение ядерной энергоустановки на поверхности спутника.

    27 февраля 2026, 17:18 • Новости дня
    Вынесен приговор за хищения и растрату бывшим руководителям БФУ

    Экс-руководство БФУ осудили за хищение 35,1 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ленинградский районный суд Калининграда вынес обвинительный приговор бывшему ректору и проректору Балтийского федерального университета (БФУ) по делу о хищении бюджетных средств вуза.

    Бывший ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров признан виновным в присвоении и растрате 35,1 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает корреспондент ТАСС.

    Бывшего проректора БФУ Елену Мялкину также признали виновной по тому же уголовному делу. Ей назначено три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. рублей. Судья уточнила, что ущерб вузу от действий осужденных составил 35,1 млн рублей.

    Накануне гособвинение затребовало для Федорова шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей. При этом, в январе следователи предъявили Федорову и Мялкиной обвинения в присвоении более 40 млн рублей.

    А изначально, как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет подозревал фигурантов в хищении 18 млн рублей через схему поощрений сотрудников.


    26 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые нашли хищного динозавра весом меньше курицы

    Крошечный альваресзавр из Патагонии изменил представления о тероподах

    Ученые нашли хищного динозавра весом меньше курицы
    @ Universidad Nacional de Rio Negro

    Tекст: Мария Иванова

    В Патагонии обнаружили почти полный скелет ящера возрастом 95 млн лет, который весил всего 700 граммов.

    Ископаемые останки Alnashetri cerropoliciensis нашли на севере Аргентины, передает New Scientist.

    Возраст находки составляет 95 млн лет, а детальный анализ костей показал, что особь была взрослой. У животного сохранились длинные задние лапы и развитые передние конечности с тремя пальцами.

    «Этот экземпляр действительно крошечный, меньше курицы», – заявил Питер Маковицки из Университета Миннесоты. По оценкам исследователей, при жизни динозавр весил около 700 граммов, хотя его возраст составлял минимум четыре года.

    Открытие ставит под сомнение гипотезу о том, что альваресзавриды уменьшились в размерах исключительно из-за перехода на питание муравьями. Новый вид не имеет признаков специализации на насекомых, обладая зубами и лапами типичного теропода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Китае археологи раскопали окаменелости миниатюрной кошки размером с человеческую ладонь.

    под зданием музея природы в Денвере рабочие нашли кость динозавра возрастом около 70 млн лет.

    Российские палеонтологи обнаружили редкие следы зубов млекопитающих на кости древнего ящера.

    27 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    Ученый развеял популярный миф о ретроградном Меркурии

    В РАН назвали средневековым мифом негативное влияние ретроградного Меркурия

    Tекст: Мария Иванова

    Так называемый ретроградный Меркурий, из-за которого многие боятся начинать важные дела, на деле лишь оптический эффект разной скорости движения планет, сообщил научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

    Негативное воздействие этого явления на жизнь граждан является обычным вымыслом, сообщил ТАСС научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

    По его словам, планета не меняет направление вращения, а наблюдаемый эффект вызван разницей скоростей.

    «Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону – это называется ретроградное, попятное движение», – рассказал эксперт.

    Полный оборот Меркурия вокруг Солнца занимает около 88 суток, поэтому он периодически обгоняет Землю. Такой оптический обман возникает три или четыре раза в год. Железнов напомнил, что астрономия и астрология окончательно разделились в середине XIX века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский астрофизик Дмитрий Бисикало призвал не придавать значения суевериям касательно ретроградного Меркурия.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о кульминации редкого парада планет с участием этого небесного тела.

    Роскосмос опубликовал календарь главных астрономических событий года для наблюдения невооруженным глазом.

    27 февраля 2026, 08:47 • Новости дня
    На Солнце внезапно исчезли все пятна

    Ученый Богачёв: Исчезновение пятен позволило исследовать базовое состояние Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Временное прекращение активности светила позволило астрономам рассмотреть звезду в ее базовом виде и изучить скрытые физические процессы, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

    С 22 по 25 февраля светило впервые за четыре года продемонстрировало крайне низкую активность. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил РИА «Новости», что подобные паузы открывают перед наукой новые горизонты.

    «Для науки активное Солнце интереснее. С другой стороны, когда с Солнца уходит активность, мы, в некотором смысле, получаем уникальную возможность увидеть Солнце как оно есть – условно, в исходном состоянии», – пояснил эксперт.

    Специалист уточнил, что сейчас пятна вернулись, однако провалы в активности будут случаться и в дальнейшем. По его словам, у звезды есть два уровня активности, причем менее выраженный содержит 99% энергии. Ученый сравнил это с массой всех бактерий на Земле, которая значительно превышает вес крупных животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала полное исчезновение пятен на видимой стороне Солнца впервые за четыре года.

    Ранее ученые отметили резкое снижение вспышечной активности и формирование «смайлика» из активных областей. В ноябре специалисты сообщали о выходе двух новых центров активности на видимую сторону звезды.

    27 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Ученые заявили о возвращении Солнца в состояние депрессии

    ИКИ РАН: Солнце возвращается в состояние депрессии

    Tекст: Мария Иванова

    После краткого всплеска активности Солнце вновь затихает: активные центры 4366 и 4379–4380 выдохлись, вспышечный график превращается почти в прямую линию, отмечтили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Две активные группы пятен, перешедшие с обратной стороны светила, не смогли надолго вернуть высокую активность, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрофизики отмечают, что график вспышек стремительно вырождается в прямую линию.

    «Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух групп пятен», – говорится в сообщении ученых. Активный центр 4366, ранее произведший шесть мощных вспышек, полностью утратил энергию. Ожидается, что его остатки исчезнут в течение пяти-десяти суток.

    Другая область, расположенная ниже экватора, также быстро истощила свои силы. Несмотря на серию из почти 20 вспышек в момент появления, этот центр выдохся всего за два дня. Текущая геомагнитная обстановка определяется лишь слабыми возмущениями солнечного ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс солнечной активности в конце февраля опустился до минимальных значений около двух баллов из десяти.

    Специалисты ранее отмечали резкое снижение вспышечной энергии звезды из-за ухода активных областей за горизонт.

    Ученые еще в прошлом году констатировали прохождение пика текущего солнечного цикла.

