Баканов заявил о трудностях доставки грузов Starship к Марсу

Tекст: Мария Иванова

Очередной полет многоразового корабля Starship наглядно продемонстрировал сложность доставки крупной полезной нагрузки к Марсу, передает ТАСС.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов прокомментировал испытания американской компании SpaceX, отметив: «Девятый полет Starship показывает всю сложность технологической задачи доставки большого объема полезной нагрузки к Марсу. В этот раз у компании SpaceX получилось не все, что было изначально запланировано, однако это космос. И его покорение – всегда сложнейшая миссия, требующая самых высоких технологий и компетенций».

Баканов подчеркнул, что Роскосмос поддерживает инициативы по освоению космоса, независимо от страны происхождения проектов, если они вносят вклад в развитие новых технологий. По его словам, российская сторона также продолжает работу над своими решениями для межпланетных миссий.

Генеральный директор Роскосмоса сообщил, что в России разрабатывается транспортная система с ядерной энергетической установкой, способная доставлять на орбиту Марса до 10 тонн полезной нагрузки. Баканов отметил, что эта разработка станет существенным шагом для реализации масштабных космических проектов, связанных с освоением дальнего космоса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, девятый испытательный пуск корабля Starship привел к его потере.

В марте компания SpaceX сообщила о «быстром внеплановом демонтаже» прототипа Starship после запуска.

Между тем Илон Маск заявил, что человечество сможет приступить к заселению Марса в ближайшие пять-семь лет.