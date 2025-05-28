Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Девятый испытательный пуск корабля Starship привел к его потере
SpaceX: Starship подвергся быстрой внеплановой разборке
Компания Илона Маска SpaceX в девятый раз осуществила пуск корабля Starship и он снова, как в марте, потерялся, однако команда не унывает и намерена изучить очередной провал, чтобы лучше подготовиться к новому летному испытанию.
Успешный пуск корабля Starship, который вышел на суборбитальную траекторию, продлился около получаса, после чего SpaceX утратила контроль над второй ступенью, была зафиксирована утечка топлива, корабль был утерян, как и разгонный блок.
«Starship подвергся быстрой внеплановой разборке (разрушению). Команды продолжат изучать данные и работать над нашим следующим летным испытанием. При подобных испытаниях успех зависит от того, чему мы учимся, и произошедшее сегодня поможет нам повысить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной», – сказано в сообщении SpaceX в соцсети Х.
По мнению Илона Маска, в сложившейся ситуации масса полезного для анализа и совершенствования конструкции.
«Starship выполнил запланированную остановку двигателей, что значительно улучшило ситуацию по сравнению с прошлым полетом! Кроме того, во время подъема не произошло значительных повреждений теплозащитных панелей. Утечки привели к снижению давления в главном баке на этапе выхода и возвращения в атмосферу. Много полезных данных для изучения. Частота запуска следующих трех рейсов будет увеличена примерно до одного раза в 3-4 недели», – отреагировал он в соцсети Х.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, прототип космического корабля Starship был потерян после запуска, так как произошел «быстрый внеплановый демонтаж».