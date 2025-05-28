Девятый испытательный пуск корабля Starship привел к его потере

SpaceX: Starship подвергся быстрой внеплановой разборке

Tекст: Ирма Каплан

Успешный пуск корабля Starship, который вышел на суборбитальную траекторию, продлился около получаса, после чего SpaceX утратила контроль над второй ступенью, была зафиксирована утечка топлива, корабль был утерян, как и разгонный блок.

«Starship подвергся быстрой внеплановой разборке (разрушению). Команды продолжат изучать данные и работать над нашим следующим летным испытанием. При подобных испытаниях успех зависит от того, чему мы учимся, и произошедшее сегодня поможет нам повысить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной», – сказано в сообщении SpaceX в соцсети Х.

По мнению Илона Маска, в сложившейся ситуации масса полезного для анализа и совершенствования конструкции.

«Starship выполнил запланированную остановку двигателей, что значительно улучшило ситуацию по сравнению с прошлым полетом! Кроме того, во время подъема не произошло значительных повреждений теплозащитных панелей. Утечки привели к снижению давления в главном баке на этапе выхода и возвращения в атмосферу. Много полезных данных для изучения. Частота запуска следующих трех рейсов будет увеличена примерно до одного раза в 3-4 недели», – отреагировал он в соцсети Х.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, прототип космического корабля Starship был потерян после запуска, так как произошел «быстрый внеплановый демонтаж».