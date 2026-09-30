30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают, в первую очередь, с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.0 комментариев
Российские военные уничтожили базу украинских рейнджеров под Харьковом
В Харьковской области ракетным ударом уничтожен пункт дислокации украинских ССО
Пункт дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины уничтожен в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
Российские силовики нанесли точный ракетный удар по Харьковской области, передает ТАСС. В результате атаки был поражен пункт дислокации украинских военнослужащих.
«В результате точного ракетного удара в районе населенного пункта Ивановка Чугуевского района Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка ССО Украины», – сообщил источник агентства.
Собеседник также добавил, что в ходе удара подтверждены потери среди сержантского состава украинского подразделения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» Сил специальных операций Украины Павла Антоненко.
Авиация разгромила крупное скопление украинских штурмовиков в Харьковской области.