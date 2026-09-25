Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.4 комментария
Гутерреш обсудил с Лавровым глобальные последствия украинского конфликта
Гутерреш обсудил с Лавровым последствия украинского конфликта
В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым последствия украинского конфликта.
«Сегодня генеральный секретарь встретился с господином Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Российской Федерации. Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили войну на Украине, в том числе ее глобальные последствия», – сообщили в офисе Гутерреша.
В российском МИД добавили, что во время встречи с генсеком ООН Лавров потребовал пристального исследования инсценировки в Буче и вручил соответствующий доклад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса. Генсек ООН раскрыл прибыль западного бизнеса от конфликта на Украине. При этом МИД назвал позицию Гутерреша по Украине не имеющей значения.