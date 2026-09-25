  • Новость часаЛавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
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    Россия начала отключать ВСУ от интернета
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    4 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    12 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    30 комментариев
    25 сентября 2026, 05:26 • Новости дня

    Гусев: Дроны ВСУ атаковали Воронеж

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики провели атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Воронеж, сообщил глава региона Александр Гусев.

    «Дежурные силы ПВО продолжают отражение атаки БПЛА в небе над Воронежем и пригородами», – написал губернатор в Max.

    Руководитель области добавил, что информация о возможных разрушениях инфраструктуры сейчас уточняется.

    Специалисты оперативных служб уже работают на местах инцидентов для обследования территории.

    В ночь на среду над Воронежской областью нейтрализовали 16 украинских беспилотников.

    В ночь на вторник над Воронежской областью, включая сам Воронеж, уничтожили 28 дронов.

    В начале сентября над Воронежской областью поразили 33 украинских беспилотника.

    24 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о требованиях США по конфликту на Украине

    Киев заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине

    Зеленский заявил о требованиях США по конфликту на Украине
    @ Press Service Of The President/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что администрация президента США Дональда Трампа добивается энергетического перемирия, восстановления Черноморского зернового коридора и трехсторонней встречи США, России и Украины.

    По словам Владимира Зеленского, Вашингтон предложил три неотложных шага для деэскалации конфликта на Украине: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, возобновление работы Черноморского зернового коридора и проведение трехсторонней встречи США, России и Украины, возможным местом которой называется Абу-Даби, сообщил он в интервью изданию Axios.

    Зеленский отметил, что инициатива энергетического перемирия исходит от США и что Киев готов на нее согласиться, однако он сомневается в готовности президента России Владимира Путина выполнять подобные договоренности. Он напомнил, что на фоне дипломатических контактов в Нью-Йорке, проходивших на полях Генассамблеи ООН, Россия выпустила по Киеву несколько баллистических ракет, о чем он получал обновления во время интервью.

    Украинский лидер рассказал, что во вторник обсудил с Дональдом Трампом в Нью-Йорке возможное энергетическое перемирие и перспективы завершения конфликта, а позже американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с украинской переговорной командой и советниками по нацбезопасности Франции, Британии и Германии. Зеленский подчеркнул, что сам факт трехсторонней встречи на уровне лидеров стал бы важным шагом к деэскалации, и предложил рассмотреть саммит G20 в декабре в Майами как возможную площадку.

    Он сообщил, что нынешняя дипломатическая инициатива началась три недели назад с визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, после чего Уиткофф и Кушнер провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Москве, а затем переговоры с Зеленским в Киеве. По словам украинского президента, американские эмиссары заявили, что считают Путина готовым к договоренностям, однако он сам остается скептичным и полагает, что российский лидер может найти предлог, чтобы избежать трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил о планах Дональда Трампа обсудить с Владимиром Зеленским энергетическое перемирие. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Трампом его идеи по энергетическому перемирию на Украине. В прошлом месяце в Кремле назвали инициативу Трампа по энергетическому перемирию «хорошей», но зависящей от выполнения условий Россией и Украиной.

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    24 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву на ракете

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о полете в Москву «на ракете» показал, что он уже «полностью съехал с катушек», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Заявление Владимира Зеленского о намерении прилететь в Москву «на ракете» вызвало жесткую реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, передают «Вести».

    «Зеленский совершенно уже, по-моему, судя по его ответу Валентину Богданову, съехал полностью с катушек», – заявила дипломат.

    Ранее украинский руководитель, находясь в штаб-квартире ООН, ответил на вопрос российского журналиста. Он сообщил, что планирует прилететь в Москву «на ракете».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

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    24 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных, пишет The New York Times со ссылкой на заявление президента страны Владимира Зеленского.

    По словам Зеленского, один из солдат при задержании пытался покончить с собой. Он отметил, что это свидетельствует о методах воспитания в Северной Корее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кремль ответил на слова Зеленского о присутствии военных КНДР. Летом Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину. В июне Южная Корея захотела получить пленных КНДР с Украины.

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    24 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине

    Ямпольская назвала нацистским запрет кричать по-русски в украинских роддомах

    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник президента России Елена Ямпольская осудила распространение во львовских больницах памяток, призывающих женщин контролировать речь во время родов и избегать русского языка.

    Подобные инициативы демонстрируют истинную суть киевских властей, считает Ямпольская, передает РИА «Новости». Политик отметила, что происходящее на Украине напоминает сюжет известного советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

    «Такие методички, насколько я знаю, распространяются в отдельных роддомах Западной Украины. Это чудовищно, но это еще раз показывает всему миру, какой путь выбрал режим, захвативший власть на современной Украине», – сказала Ямпольская.

    Она добавила, что современные украинские подходы не укладываются в голове и копируют гестаповские практики. Ранее в Сети появились фотографии буклетов из медучреждений Львова, где будущим матерям советуют избегать русской речи во время родов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин назвал предателями поющих на русском языке украинских артистов.

    Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русской речи в чатах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала действия Владимира Зеленского против русского языка неонацизмом.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину
    Российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    По оценке Минобороны России российские войска за сутки освободили Светлую Долину в Запорожской области и Доброполье малое в ДНР, а также продолжили сжатие кольца окружения в Харьковской области, где под контроль взяты Бузово и Хижняково.

    В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (малое) в Донецкой Народной Республики (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Были отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад нацгвардии противника из кольца окружения в направлении Святогоровки.

    За прошедшие сутки были уничтожены более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания.

    Кроме того подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии около Межевой, Федоровского Днепропетровской области, Благодати, Горняка, Белозерского, Александровки и Андреевки ДНР.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, танк, бронемашина и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» освободили Светлую Долину в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ рядом с Покровским, Яблоновкой Днепропетровской области, Владимировкой, Софиевкой и Тарасовкой d Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Грушевки, Червоного Оскола Харьковской области, Рубцов и Маяков ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Краматорска, Новоселовки, Беленького, Дружковки и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял более 175 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, две бронемашины «Казак» и 23 автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.

    В понедельник российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

    А в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

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    24 сентября 2026, 20:42 • Новости дня
    «Метинвест»: Украина впервые за 100 лет неделю не выплавляла сталь
    «Метинвест»: Украина впервые за 100 лет неделю не выплавляла сталь
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В сентябре была неделя, когда Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали, заявил представитель «Метинвеста» Александр Водовиз.

    По словам Водовиза, все профильные заводы в стране подверглись разрушениям в результате обстрелов, передает «Страна». «Разрушены абсолютно все заводы. Это Arcelor, «Метинвест», завод имени Петровского (Днепровский метзавод) и «Интерпайп». Попадания были по несколько раз. Погибло много людей. Мы не работаем», – рассказал Водовиз. Он добавил, что предприятия Arcelor и завод имени Петровского полностью остановлены, а «Интерпайп» не восстановил поврежденный трансформатор.

    Государство предложило компании помощь в размере от двух до 5 млн гривен, однако стоимость одной печи составляет 500 млн долларов, а ее запуск обойдется еще в 50 млн долларов. В настоящее время у «Метинвеста» разрушено пять таких печей, у Arcelor – две. В связи с неопределенностью ситуации компания пока не планирует вкладывать средства в восстановление производства.

    Водовиз также отметил отсутствие у правительства плана действий по поддержке разрушенного крупного бизнеса. Он подчеркнул, что экономическая ситуация требует чрезвычайных решений, и призвал власти разъяснить дальнейшие шаги, в том числе относительно сохранения рабочих мест.

    Напомним, крупный украинский трубопрокатный завод «Интерпайп сталь» полностью прекратил работу после точного удара российских войск по производственной инфраструктуре.

    Ранее британское издание Financial Times констатировало полную потерю Украиной сталелитейной промышленности.

    Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

    Холдинг «Метинвест» оценил повреждения комбината «Запорожсталь» как критические.

    Данное предприятие полностью прекратило свою работу.

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    24 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    ВС России поразили заводы по производству дронов и центры связи на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям, производящим беспилотники, и логистическим центрам в Киеве и Одессе, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара России на Украине были поражены предприятия по производству дронов, логистические и телекоммуникационные центры, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве уничтожены объекты по производству и хранению беспилотников, включая цеха компаний «ПЕГАС АРМС» и «Элемент ЮА». Также поражен логистический центр, распределявший дроны, и телекоммуникационные узлы «Киевстар» и «Парковый», обеспечивавшие связь для военных.

    В Одессе удары пришлись по двум логистическим центрам, где хранились военные грузы из Европы. Кроме того, в море поражен танкер с горюче-смазочными материалами, направлявшийся в порт Черноморск для снабжения украинских войск.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило, что ВС России в ходе массированного удара поразили телекоммуникационные и логистические центры киевского режима.

    Двумя днями ранее российские войска поразили украинские цеха производства беспилотников.

    Кроме того, военные России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде.

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    24 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве
    ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили телекоммуникационные и логистические центры на подконтрольной киевскому режиму территории, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и БПЛА, указало ведомство в Max.

    Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области.

    Кроме того, удар пришелся по морским судам, которые использовались в интересах ВСУ.

    В среду в Киеве фиксировались перебои с доступом в интернет из-за повреждения дата-центров местных провайдеров.

    Напомним, 20 сентября ВС России поразили в Киеве дата-центр.

    В первой половине месяца российские военные впервые поразили дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

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    24 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине

    Ле Пен: У Франции закончились деньги на помощь Украине

    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

    Французское государство столкнулось с серьезными экономическими трудностями, что делает невозможным продолжение финансовой поддержки Киева, заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    «Мы больше не можем финансово помогать Украине… У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении», – сказала политик в ходе своего выступления на мероприятии издания Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Марин Ле Пен указала на невозможность дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    Политик предрекла глобальную катастрофу в случае прямого вмешательства Североатлантического альянса в украинский кризис.

    В 2024 году французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о вынужденном сокращении финансовой помощи Украине из-за дефицита бюджета.

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    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    24 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    В РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева категорически опроверг распространяемую украинскими изданиями информацию о подготовке трехсторонних встреч на территории США.

    Представитель спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева опроверг слухи СМИ Украины о якобы готовящихся контактах сторон в Нью-Йорке. Все эти данные были недостоверными, передает ТАСС.

    «Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», – подчеркнул представитель Дмитриева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

    До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие прогресса в процессе мирного урегулирования.

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    24 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Полянский заявил о ярости Зеленского из-за успешных выборов в России

    Полянский: Успешные выборы в России вызвали ярость Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешное проведение парламентских выборов в России вызвало крайнее недовольство Владимира Зеленского, который безуспешно пытался сорвать голосование, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил, что успешное завершение выборов в России привело украинского лидера в ярость, передает ТАСС. Дипломат отметил, что Киев пытался сорвать голосование террором, так как не мог помешать волеизъявлению российских граждан политическими средствами, но просчитался.

    «Особую ярость у Зеленского и его клики вызвали состоявшиеся на прошлой неделе выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые впервые в истории современной России прошли в условиях специальной военной операции», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

    Кроме того, постпред подчеркнул, что на фоне неудач на поле боя Украина любой ценой пытается втянуть страны Европы и НАТО в прямой конфликт с Россией. По словам дипломата, у Киева закончились зенитные ракеты-перехватчики, а стране грозит полный энергетический и транспортный коллапс перед зимой. При этом украинские власти волнует лишь выкачивание денег из страны через коррупционную систему, резюмировал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о провале планов Киева по срыву голосования в Государственную думу.

    Президент России Владимир Путин заявил о попытках украинских властей помешать российскому избирательному процессу.

    Партия «Единая Россия» набрала более 57% голосов по итогам подсчета пятой части бюллетеней.

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    24 сентября 2026, 20:51 • Новости дня
    Украинская боксерша сбежала с награждения после победы россиянки на ЧЕ

    Проигравшая Чумгалаковой украинка Охота покинула пьедестал до гимна России на ЧЕ

    Украинская боксерша сбежала с награждения после победы россиянки на ЧЕ
    @ Osmancan Gurdogan/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская спортсменка Анна Охота покинула пьедестал на чемпионате Европы по боксу в Софии до того, как зазвучал гимн в честь победившей россиянки Юлии Чумгалаковой.

    Охота досрочно завершила участие в церемонии награждения на чемпионате Европы по боксу в Софии, передает РИА «Новости». Инцидент произошел после ее поражения в финальном поединке.

    В решающем бою весовой категории до 48 кг победу одержала 28-летняя россиянка Юлия Чумгалакова. Получив серебряную медаль, представительница Украины покинула пьедестал до того, как зазвучал гимн России.

    Победительница турнира стала трехкратной чемпионкой Европы. Кроме того, в ее активе есть серебро чемпионата мира, проводимого Международной ассоциацией бокса. Соревнования в столице Болгарии под эгидой World Boxing завершатся 25 сентября, российская сборная выступает на них со своим флагом и гимном.

    Напомним, в финальном поединке турнира Юлия Чумгалакова одержала победу над Анной Охотой.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    В июне Европейская федерация армрестлинга оштрафовала двух украинских спортсменов за уход с пьедестала во время гимна России.

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