Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Полянский заявил о попытках Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией
Полянский: Зеленский пытается втянуть Европу и НАТО в конфликт с Россией
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что украинское руководство стремится спровоцировать прямое столкновение европейских стран и Североатлантического альянса с Москвой.
Дипломат подчеркнул, что Киев намеренно обостряет ситуацию на фоне нехватки вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, украинская сторона исчерпала запасы ракет.
«У Зеленского уже нет зенитных ракет-перехватчиков, ставших большим дефицитом на мировых рынках вооружения, но он не прекращает своих провокаций против России и пытается любой ценой эскалировать ситуацию и втянуть Европу и НАТО в прямой конфликт с нашей страной», – отметил Полянский.
Представитель ведомства добавил, что страна стремительно теряет остатки промышленности. Эксперты предупреждают о риске полного энергетического и транспортного коллапса предстоящей зимой.
Москва выступает за прочный мир, а не за временное перемирие. Дипломат пояснил, что пауза в боевых действиях лишь позволит украинским формированиям восстановить свои силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об одержимости европейских политиков идеей победы над Москвой.
Европейский союз активно готовит Киев к наступательным действиям на российской территории.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула стремление Владимира Зеленского вовлечь максимальное количество стран в боевые действия.