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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

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    19 сентября 2026, 00:28 • Новости дня

    МИД сообщил о проработке встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН

    Захарова: Встреча Лаврова с Рубио на Генассамблее ООН в США прорабатывается

    МИД сообщил о проработке встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прорабатывается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Прорабатывается и такая встреча», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    Дипломат уточнила, что программа переговоров глав делегаций на полях сессии Генассамблеи еще формируется. Она подчеркнула, что рабочих встреч у главы российского МИД будет много – это стало особенностью его визитов на Генассамблею. Захарова также подтвердила, что украинская тема остается одной из центральных на предстоящих переговорах.

    Общеполитические прения высокого уровня с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Российскую делегацию на сессии возглавит Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров подтвердил запланированную встречу с госсекретарем США на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Предыдущая встреча дипломатов на Генассамблее ООН в сентябре 2025 года прошла в конструктивной атмосфере, заявила Захарова.

    18 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    @ public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Размещение американских комплексов Typhon в Японии создает дополнительную угрозу для российского Дальнего Востока, Китая и КНДР и расшатывает устойчивость в регионе, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением комплексов наземного базирования на острове Кюсю.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 км», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая. Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    «Эти решения стали своеобразной уступкой Вашингтона японскому правительству, которое взяло курс на ремилитаризацию и наращивает антироссийскую и антикитайскую риторику. Однако, поддерживая начинания младшего партнера, Белый дом действует безответственно, поскольку он таким образом расшатывает устойчивость всего региона», – отметил собеседник.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен спикер.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США, поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – заключил Кнутов.

    Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Страна восходящего солнца пошла на данный шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой страной политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало, что США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября), сообщало ТАСС. Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Тем не менее вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

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    18 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон: США пытались сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон обвинил власти США и руководство НАТО в попытках помешать его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Карлсона, организовать интервью с российским лидером оказалось непросто, но не по вине пресс-службы Кремля, передают «Вести». «Проблемы исходили от правительства США и их союзников: они взломали мою личную переписку и слили ее в The New York Times», – рассказал журналист в беседе с Ольгой Скабеевой.

    Карлсон добавил, что колоссальные усилия для срыва интервью прилагались со стороны НАТО. Он также отметил, что многие на Западе хотели бы видеть конфронтацию между Россией и альянсом, однако этого не произошло благодаря сдержанности российского президента.

    Ранее сообщалось, что администрация президента США препятствовала организации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

    Американские власти незаконно шпионили за личными сообщениями журналиста.

    Позже посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 15:33 • Новости дня
    В США подали в суд на актера Александра Невского
    В США подали в суд на актера Александра Невского
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская Гильдия продюсеров и сценаристов подала иск против российского актера и продюсера Александра Невского в суд Южной Калифорнии.

    «Организация заявила, что Невский не выполнял обязательства перед нанятыми сотрудниками», – передает Ura.ru со ссылкой на Mash. Помимо этого, продюсер не перечислял взносы в пенсионный фонд. Для защиты в суде он нанял американского адвоката, однако в итоге стороны смогли договориться о мировом соглашении.

    Впоследствии артист стал единственным продюсером собственных кинопроектов. Критики связывают с этим заметное падение качества его последних работ, включая трилогию «Рио-Браво», ругая картины за дешевую съемку и слабую постановку.

    Александр Невский – актер и бодибилдер. Переехав в США, он продолжил карьеру в киноиндустрии, сосредоточившись на создании малобюджетных боевиков.

    В США полиция арестовала голливудского продюсера Джейсона Клота за мошенничество.

    Американская гильдия сценаристов подала иск для блокировки слияния компаний Warner Bros и Paramount.

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    18 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    NYT узнала о желании США заключить с Россией сделки до конца года ради мира

    NYT узнала о намерении США заключить с Москвой ряд сделок

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый законопроект США о санкциях призван оказать давление на Россию и поспособствовать окончанию войны на Украине, но президент США Дональд Трамп придерживается другого подхода и хочет предложить России заманчивые условия.

    На этой неделе Конгресс принял законопроект о санкциях, направленный против российского энергетического сектора, чтобы в очередной раз заставить Россию идти на компромиссы. Но даже когда этот законопроект попадает на стол к Трампу, администрация упорно следует другому подходу, суть которого в предложении России выгод, которые, как надеются чиновники США, поспособствуют завершению украинского конфликта, пишет New York Times (NYT).

    «Среди новых стимулов: по словам двух источников, близких к переговорам, Белый дом сейчас рассматривает возможность заключения деловых сделок с Россией до прекращения боевых действий на Украине. Американский чиновник заявил, что сделки с Россией до окончания войны возможны, поскольку продемонстрируют серьезность намерений США в отношении перезагрузки отношений с Россией», – сказано в материале.

    Ранее Трамп заявлял, что деловые сделки с Россией не будут заключаться, «пока мы не урегулируем войну». Смена риторики говорит, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ищут новые способы урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций, что в Кремле назвали недружественным шагом со стороны американских властей. Президент США потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, а затем заявил, что Киев согласился на это.


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    18 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче

    Захарова обвинила Гутерреша в подыгрывании кампании по Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сознательно поддержал антироссийскую кампанию вокруг событий в городе Буча, нарушив принцип нейтралитета, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Гутерреш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании», – приводит слова дипломата на пресс-конференции РИА «Новости».

    Захарова обратила внимание на то, что Гутерреш нарушил основополагающий для его должности принцип нейтралитета. По ее словам, он полностью присоединился к этой провокации.

    В апреле 2022 года Минобороны России подчеркивало, что распространенные Киевом материалы о якобы имевших место преступлениях российских военнослужащих в Буче являются украинской провокацией. В ведомстве отмечали, что за время пребывания города под контролем российских сил ни один мирный житель не пострадал от насилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в июле обвинил ООН в уходе от ответов по Буче, а Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче.

    Захарова в феврале назвала причину замалчивания дела Бучи в кулуарах ООН.

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    18 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Посольство России предрекло США рост цен на бензин

    Посольство России: Санкции против энергоресурсов поднимут цены на бензин в США

    Посольство России предрекло США рост цен на бензин
    @ Михаил Тургиев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничение торговли российскими нефтью и газом способно спровоцировать рост цен на бензин в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США, сообщило посольство России в Вашингтоне.

    Посольство России в Вашингтоне заявило, что ограничение торговли российскими энергоресурсами может спровоцировать дальнейший рост цен на топливо перед промежуточными выборами в США, передает РИА «Новости».

    Накануне палата представителей одобрила законопроект о жестких санкциях против Москвы, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Дестабилизация энергетических рынков за счет блокирования торговли российскими нефтью и газом в условиях резкого сокращения поставок с Ближнего Востока – это прямой путь к дальнейшему росту цен на бензин в преддверии промежуточных выборов в ноябре», – отметили дипломаты в соцсети.

    Голосование за новый состав палаты представителей и 33 места в сенате пройдет 3 ноября. Сейчас контроль над парламентом принадлежит республиканцам.

    Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций.

    Некоторые конгрессмены предупредили об угрозе обнищания американских семей из-за новых ограничений.

    Политолог Малек Дудаков исключил вероятность введения Дональдом Трампом тарифов против партнеров России на фоне мирового энергокризиса.

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    18 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    ООН: Атаку США на иранскую школу признали военным преступлением

    ООН назвала удары США по иранской школе и спорткомплексу военным преступлением

    Tекст: Игорь Иножарский

    Следователи ООН заявили, что два авиаудара США по Ирану в феврале, в результате которых погибли по меньшей мере 178 мирных жителей, носили неизбирательный характер и могут быть квалифицированы как военные преступления.

    Первый удар пришелся на начальную школу Шаджара Тайебех 28 февраля, погибли 157 человек, включая около 123 детей до 13 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на отчет независимой международной миссии ООН по установлению фактов.

    Второй удар в тот же день поразил спортивный центр и жилые дома в городе Ламерд. Иранские источники сообщили о гибели 22 мирных жителей, в том числе пятерых детей, и ранении около 170 человек.

    Следователи ООН отметили, что американские военные использовали высокоточную ударную ракету, распылившую около 180 тыс. вольфрамовых поражающих элементов на большой площади, что было охарактеризовано как безрассудство.

    Минобороны США отказалось комментировать результаты отчета, сославшись на то, что он составлен сторонней организацией. Ранее президент США Дональд Трамп списывал инцидент со школой на ошибку из-за устаревших данных разведки.

    В отчете также упоминаются массовые нарушения прав человека иранскими властями при подавлении протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию. В июле генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о катастрофических последствиях войны между США и Ираном. В марте представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

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    18 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    МИД сообщил о способности подлодок AUKUS нести ядерное оружие

    Посол Белоусов заявил о способности подлодок AUKUS нести ядерное оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что подводные лодки SSN-AUKUS обладают технической возможностью нести стратегическое ядерное оружие.

    Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на генеральной конференции МАГАТЭ заявил, что американские подлодки SSN-AUKUS технически способны нести стратегические боезаряды. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон открыто рассматривает данные субмарины в качестве возможных носителей ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Подлодки SSN-AUKUS технически способны нести стратегические боезаряды, и в США они открыто рассматриваются как потенциальные носители таковых», – отметил Белоусов. По его словам, в случае принятия соответствующего решения вся необходимая инфраструктура в Австралии уже будет готова.

    Дипломат добавил, что военное освоение австралийской территории Соединенными Штатами и Британией идет полным ходом. На базе ВМС Стерлинг ведется строительство объектов для обслуживания американских атомных субмарин в рамках развертывания ротационной подводной группировки.

    Кроме того, Белоусов поставил под сомнение приверженность Австралии договору Раротонга о безъядерной зоне. Размещение военного контингента и инфраструктуры для ядерных вооружений ставит под вопрос статус страны как безъядерного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России назвал передачу ядерных материалов Австралии угрозой режиму нераспространения.

    Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории.

    До этого сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии.

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    18 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    Экс-генерал США Ходжес обвинил Трампа в поддержке России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес обвинил президента Дональда Трампа в поддержке России и постоянной критике в адрес Владимира Зеленского.

    Американский лидер Дональд Трамп занимает сторону Москвы в украинском конфликте, заявил Ходжес в интервью украинскому телевидению, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, Трамп постоянно винит Киев во всех проблемах.

    «Он всегда обвиняет Украину. Он всегда перекладывает ответственность на Зеленского», – сказал Ходжес.

    Также Ходжес посоветовал украинцам не рассчитывать на поддержку Вашингтона. Он выразил уверенность, что администрация Трампа не станет действовать в интересах Киева и не окажет реальной помощи Украине.

    Ранее Трамп усомнился в целесообразности передачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

    Весной Зеленский пожаловался на частую поддержку Москвы со стороны американского лидера.

    В прошлом году высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил об уверенности президента США в неминуемой победе России.

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    18 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Минфин США продлил лицензию на продажу активов «Лукойла»

    Минфин США продлил лицензию на продажу активов «Лукойла» до 22 октября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов США разрешило проводить операции по продаже международных активов российской нефтяной компании Lukoil International GmbH.

    Американское финансовое ведомство приняло решение о продлении лицензии на продажу международных активов российской компании, передает РИА «Новости». Действие документа пролонгировано до 22 октября.

    «Операции… для ведения переговоров и заключения договоров с ПАО «Нефтяная компания Лукойл» или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH (LIG) либо любого юрлица, в котором LIG... владеет долей в размере 50% или более, разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени (07:01 мск) 22 октября 2026 года», – отмечается в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американское министерство финансов разрешило продолжать операции по продаже международных активов российской нефтяной компании до середины сентября.

    Ранее «Лукойл» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH.

    Напомним, в октябре 2025 года США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

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    18 сентября 2026, 22:56 • Новости дня
    Журналист Карлсон раскрыл, почему не может поехать в Киев

    Американский журналист Карлсон заявил об угрозе убийства в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не смог бы поехать в Киев, потому что там его убьют.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что не сможет посетить украинскую столицу из-за угрозы собственной жизни, передают «Вести». При этом он подчеркнул готовность отправиться в Москву в любой момент.

    «Я мог бы хоть завтра приехать в Москву, а вот в Киев поехать не смогу. Меня там убьют, и это факт», – заявил телеведущий в ходе интервью.

    Журналист охарактеризовал современную Украину как деспотию и полицейское государство. По его мнению, в этой стране гибнет собственный народ. Напомним, в феврале 2024 года Карлсон посещал российскую столицу, где записал интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Американский журналист назвал ситуацию на Украине самым ужасным событием в мире.

    Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли его личные данные в свою базу врагов страны.

    Посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    18 сентября 2026, 05:44 • Новости дня
    В ООН предсказали рост числа голодающих в мире до 520 млн человек к 2030 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конфликт на Ближнем Востоке приведет к значительному росту числа голодающих людей в мире, которое к 2030 году может достичь 520 млн человек, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «С учетом влияния конфликта на Ближнем Востоке к 2030 году от 510 до 520 млн человек по-прежнему будут сталкиваться с проблемой голода», – сказал Кобяков в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что при составлении прогноза не учитывались другие возможные негативные факторы. В частности, экстремальные погодные явления способны еще больше усугубить продовольственную проблему.

    Ближневосточный кризис также может ударить по другим странам из-за роста цен на энергоносители и удобрения.

    Накануне Кобяков назвал сбои в судоходстве через Ормузский пролив причиной глобального дефицита удобрений.

    Исполняющий обязанности исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау заявлял о катастрофической нехватке средств на фоне ближневосточного кризиса.

    Весной секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей из-за перебоев в поставках продовольствия.

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    18 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Небензя заявил об искреннем желании США помочь в переговорах по Украине

    Небензя: Вашингтон искренне хочет помочь в переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул готовность американских политиков содействовать мирному урегулированию украинского конфликта в отличие от стран Европы.

    Выступая с оценкой текущей ситуации, дипломат отметил разницу подходов западных стран. «Я не буду оценивать шансы. Переговорные усилия предпринимаются. Действительно, наши американские партнеры искренне хотят в этом помочь, в отличие от европейцев», – заявил он в интервью «Вестям».

    В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Вашингтона продолжить посреднические усилия.

    Ранее Василий Небензя отметил неспособность Европы сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса.

    В начале сентября президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланниками главы Белого дома.

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    18 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    МИД Кубы обвинил США в препятствовании доставке гумпомощи ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Соединенных Штатов блокируют доставку на Кубу гуманитарных грузов от ООН, включая медикаменты и солнечные панели, заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

    США не пропускают на Кубу десятки контейнеров с грузами, закупленными различными учреждениями ООН в качестве гуманитарной помощи стране, заявил Паррилья, передает ТАСС.

    «Среди 7 тыс. контейнеров, предназначенных для Кубы и застрявших в различных портах мира из-за принудительных мер, давления и шантажа со стороны правительства США в отношении международных судоходных компаний, находится гуманитарная помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, заблокированные грузы включают в себя медикаменты и солнечные панели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Кубы Оскар Перес-Олива также сообщал о задержке Соединенными Штатами контейнеров с медикаментами.

    Позже глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья оценил годовой ущерб от американской блокады в восемь миллиардов долларов. А постпред республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман назвал политику Вашингтона геноцидом обычных граждан.

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