США лишают Украину главного оружия ПВО

Tекст: Евгений Поздняков,

Валерия Крутова

Дональд Трамп усомнился в том, что США все же передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. В интервью The Financial Times глава Белого дома заявил, что Вашингтон должен крайне осторожно подходить к вопросу передачи американских военных технологий.

«Дело в том, что это – совершенно исключительное оружие», – пояснил президент США. По его словам, главным приоритетом для него остается дипломатическое урегулирование конфликта. «Я не ищу ракет, я ищу мира», – подчеркнул Трамп, добавив, что в ближайшее время Киев впервые посетят его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

Чуть позже в разговоре американский лидер и вовсе заявил, что Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов. «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – сказал Трамп.

Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих США.

При этом еще 8 июля на саммите НАТО в Анкаре американский лидер заявлял о готовности предоставить Украине лицензию на выпуск ракет для Patriot. Тогда он обратился к Владимиру Зеленскому со словами: «Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем».

Однако уже тогда эта инициатива вызвала вопросы даже на Западе. Так, CNN отмечал, что запуск полноценного производства займет многие месяцы, тогда как Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны уже сейчас.

В России обращали внимание и на другую проблему. Как ранее отмечали эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД, ключевые технологии радиолокационных головок самонаведения принадлежат компании Boeing. Именно поэтому согласия одной лишь американской администрации недостаточно для запуска производства. Позднее эти оценки подтвердило и немецкое издание Die Welt, сообщившее, что жесткая позиция Boeing остается главным препятствием для реализации проекта.

Тем временем Киев пытается добиться от Вашингтона хотя бы поставок уже готовых ракет-перехватчиков. В интервью Axios Владимир Зеленский рассказал, что на недавней встрече с Дональдом Трампом запросил так называемый «зимний пакет» из 300 ракет для Patriot, которые, по его словам, необходимы для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

Однако добиться положительного решения украинской стороне не удалось. Как сообщила посол республики в США Ольга Стефанишина, Белый дом пока не согласился удовлетворить этот запрос.

На этом фоне особенно показательными выглядят публикации американских СМИ о сокращении собственных запасов средств противовоздушной обороны. Так, The Hill сообщает, что до начала конфликта с Ираном Пентагон располагал более чем 2300 ракетами Patriot, тогда как сейчас их количество оценивается примерно в 820 единиц. Аналогичная ситуация складывается и с комплексами THAAD: по данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), их число сократилось с 452 до 278.

«США всегда крайне осторожно относятся к передаче военных технологий. Даже ближайшие союзники Вашингтона крайне редко получают доступ к подобным разработкам. Поэтому ожидать, что Украина без особых сложностей получила бы всю документацию для производства ракет Patriot, было бы слишком оптимистично», – сказал Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. По его словам,

дополнительным препятствием остается позиция Boeing. Компания не заинтересована в передаче собственных технологий, поскольку фактически рискует вырастить себе конкурента.

«Последнее слово, как это ни странно, в любом случае останется за концерном, и Трампу придется учитывать его позицию. Boeing банально не заинтересован в появлении производителя, который сможет выпускать аналогичную продукцию, возможно, даже дешевле», – пояснил эксперт.

Даже если этот вопрос удастся решить, останутся другие проблемы. «Украина сегодня не располагает необходимыми специалистами для работы на столь сложном производстве, а подготовить их за короткий срок невозможно», – отметил Козюлин.

Кроме того, дефицит самих ракет-перехватчиков в США существенно снижает вероятность того, что Вашингтон согласится передать Киеву значительные партии уже готовых боеприпасов. «Поэтому Украине и ее европейским союзникам придется искать другие способы восполнить нехватку средств ПВО», – считает собеседник.

Впрочем, по мнению военного эксперта Бориса Рожина, возможности Европы в этом вопросе крайне ограничены. «Прежде всего европейские страны попытаются найти дополнительные ракеты Patriot на собственных складах. Но таких запасов немного. Поэтому рано или поздно Киеву и Брюсселю придется искать их на мировом рынке, где подобные изделия встречаются крайне редко и далеко не всегда находятся в пригодном состоянии», – считает эксперт.

Не исключено также, что европейские государства ускорят развитие собственного производства средств противовоздушной обороны для Украины.

«Увеличить выпуск дронов-перехватчиков можно. Даже старые советские ЗРК в Восточной Европе уже адаптируют под современные ракеты. Но по своим возможностям такие решения будут значительно уступать американским PAC-2 и PAC-3. Поэтому полноценно заменить США Европа все равно не сможет», – пояснил Рожин.

С тем, что проблема носит долгосрочный характер, согласен и военный эксперт Алексей Анпилогов. «Для Киева сейчас критически важно усилить именно противоракетную оборону. Эту задачу полноценно решает только Patriot. Других сопоставимых систем на Западе фактически нет. Даже израильские разработки в значительной степени опираются на американские технологии», – отметил он.

По словам эксперта, определенные надежды Киев связывает с Германией, где планируется развернуть производство Patriot. Однако эти мощности должны заработать лишь в 2028 году. «Это слишком долгий срок. До этого времени Украине придется решать проблему нехватки средств ПВО в условиях крайне ограниченных возможностей», – заключил Анпилогов.