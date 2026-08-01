  • Новость часаВ храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
    Франция стянула войска к границе с Испанией
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    Посол России Томихин сообщил о задержании убийц двух россиян в Таиланде
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    13 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

    3 комментария
    1 августа 2026, 01:45 • Справки

    Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

    Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы
    @ ИТАР-ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    Когда Рождество Николая Чудотворца в 2026 году

    Рождество святителя Николая Чудотворца в 2026 году отмечают 11 августа. В 2026 году эта дата приходится на вторник. По старому стилю это 29 июля.

    В богослужебных указаниях Русской православной церкви на 11 августа 2026 года указано: «Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских». В этот же день вспоминают мученика Каллиника, мученицу Серафиму деву, преподобных Константина и Косму Косинских, Старорусских, преподобного Романа Киржачского и других святых.

    Какой церковный праздник 11 августа 2026 года

    11 августа 2026 года в православном календаре – день Рождества святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Это не двунадесятый праздник, но для Русской православной церкви дата важна из-за особого почитания святителя Николая.

    На этот же день в Минее есть богослужебные тексты в честь Рождества святителя Николая и Перенесения Великорецкой иконы святителя Николая из Вятки в Москву.

    В народной традиции этот день иногда называют Никола Осенний, хотя в церковном календаре основное название праздника – Рождество святителя Николая Чудотворца. Формулировку «Никола Осенний» лучше использовать как народное название, а не как официальное церковное.

    История праздника Рождества Николая Чудотворца

    Празднование Рождества святителя Николая имеет особую историю. Точное время установления этого праздника на Руси неизвестно. По данным Татарстанской митрополии, в XV–XVI веках в Новгороде и Вятке уже существовали храмы в честь этого события, а в Новгороде был основан монастырь. Позднее, во время правления Екатерины II, общецерковное празднование Рождества святителя Николая было упразднено.

    В 2004 году праздник был возобновлен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Об этом сообщает, в частности, Паломнический центр Московского Патриархата.

    Рождество святителя Николая выделяется среди церковных дат тем, что дни рождения святых празднуются нечасто. В православном календаре особенно почитаются Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Иоанна Предтечи и Рождество святителя Николая. Это подчеркивает исключительное место святого Николая в церковном и народном почитании.

    Кто такой Николай Чудотворец

    Святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, жил в III–IV веках. По церковному преданию, он родился в городе Патары в Ликии, на территории Малой Азии. С юности святой отличался благочестием, а после смерти родителей употребил наследство на помощь нуждающимся.

    Позднее Николай стал архиепископом Мир Ликийских. В христианской традиции он прославился милосердием, защитой невинно осужденных, помощью бедным, заботой о сиротах, путешественниках и моряках. Одно из самых известных преданий рассказывает, как святитель тайно помог трем бедным девушкам, подбросив им золото на приданое.

    В русской традиции святителя Николая называют Николаем Угодником, Николаем Чудотворцем, скорым помощником и заступником. К нему обращаются в болезнях, семейных трудностях, дороге, бедности, тревоге за детей и в ситуациях несправедливости.

    О чем молятся Николаю Чудотворцу

    Святителю Николаю молятся в самых разных жизненных обстоятельствах. В народном и церковном почитании он считается одним из самых близких и «скорых» помощников.

    К Николаю Чудотворцу обращаются:

    • о здоровье;

    • о помощи детям;

    • о благополучии семьи;

    • о защите в дороге;

    • о помощи путешественникам и морякам;

    • о поддержке в бедности и нужде;

    • о защите от несправедливости;

    • о примирении в семье;

    • о помощи в работе;

    • о вразумлении в трудной ситуации.

    Важно понимать: молитва святому – это не «заговор» и не способ получить желаемое автоматически. В православной традиции молитва связана с верой, покаянием, доверием Богу и готовностью самому поступать честно и милосердно.

    Что можно делать 11 августа

    В день Рождества Николая Чудотворца верующие могут посетить храм, помолиться святителю Николаю, попросить помощи для себя и близких, совершить доброе дело и уделить внимание семье.

    В этот день можно:

    • сходить на богослужение;

    • помолиться Николаю Чудотворцу;

    • поставить свечу;

    • попросить помощи в дороге, болезни, семейных трудностях;

    • помочь нуждающимся;

    • навестить пожилых родственников;

    • подать милостыню;

    • примириться с близкими;

    • провести день спокойно и без ссор.

    Особенно уместны дела милосердия. Святитель Николай прославился помощью бедным и обездоленным, поэтому в его праздник важно не отказывать тем, кто действительно нуждается в поддержке.

    Что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца

    Церковь не связывает этот день с магическими запретами, но верующим стоит избегать того, что противоречит смыслу христианского праздника.

    11 августа не стоит:

    • ссориться;

    • сквернословить;

    • осуждать других;

    • отказывать в посильной помощи;

    • злоупотреблять алкоголем;

    • заниматься гаданиями и обрядами;

    • относиться к молитве как к магии;

    • превращать день в шумное застолье.

    Бытовые запреты вроде «нельзя убираться», «нельзя стричь волосы», «нельзя давать в долг» относятся к народным поверьям, а не к церковным правилам. Их можно упомянуть как фольклор, но не стоит выдавать за православную норму.

    Можно ли работать 11 августа

    Необходимая работа в праздник не запрещена. Если у человека смена, хозяйственные обязанности, уход за детьми, пожилыми родственниками, животными или домом, это не считается нарушением.

    В народной традиции в дни Николы старались не начинать тяжелые дела и не перегружать себя работой, но церковный смысл праздника не в полном отказе от труда, а в молитве, благодарности, милосердии и мирном отношении к людям.

    Если есть возможность, день лучше начать с молитвы или посещения храма, а затем заниматься обычными делами без суеты и раздражения.

    Можно ли есть мясо, рыбу и молочные продукты 11 августа 2026 года

    11 августа 2026 года приходится на вторник. Успенский пост еще не начался: он начинается 14 августа и длится до 27 августа. Поэтому сам день Рождества Николая Чудотворца в 2026 году не входит в Успенский пост.

    Это значит, что специальных постных ограничений из-за Успенского поста 11 августа нет. Если человек не соблюдает другой индивидуальный пост или обет, можно есть обычную пищу. Рыба, мясо, молочные продукты и яйца не запрещены только по факту этой даты.

    Однако верующим в любой праздник стоит помнить об умеренности: застолье не должно превращаться в переедание или злоупотребление алкоголем.

    Почему Рождество Николая Чудотворца называют Николой Осенним

    Название Никола Осенний связано с народным календарем. В августе уже чувствуется приближение осени: дни становятся короче, ночи прохладнее, в некоторых регионах начинается активная уборка урожая, появляются первые признаки смены сезона.

    При этом важно не путать разные даты памяти святителя Николая. В церковном календаре есть несколько связанных с ним праздников:

    • 11 августа – Рождество святителя Николая;

    • 22 мая – перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар;

    • 19 декабря – день памяти святителя Николая.

    В 2026 году 22 мая приходится на пятницу; в богослужебных указаниях на эту дату указано Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

    Народные приметы на Николу Осеннего

    Народные приметы на 11 августа связаны с погодой, урожаем, грибами, орехами и подготовкой к осени. Их лучше воспринимать как часть традиционной культуры, а не как точный прогноз.

    В народе говорили:

    • дождь на Николу – к хорошему урожаю и влажной осени;

    • утренняя роса – к ясным и сухим дням;

    • туман утром – к грибам;

    • холодный ветер – к раннему похолоданию;

    • много орехов в лесу – к снежной зиме;

    • пчелы рано становятся менее активными – к скорому похолоданию;

    • теплый день – к мягкой осени.

    Такие приметы отражают наблюдения крестьянского календаря. Для реального прогноза погоды лучше ориентироваться на данные метеорологов.

    Народные запреты на 11 августа

    С Николой Осенним в народной традиции связывали ряд запретов. Считалось, что в этот день нельзя ссориться, завидовать, сквернословить, отказывать в помощи и обижать слабых. Эти запреты хорошо согласуются с образом святителя Николая как милосердного помощника.

    Также в народе говорили, что 11 августа нельзя:

    • тяжело работать без необходимости;

    • давать или брать в долг;

    • стричь волосы и ногти;

    • начинать крупные дела;

    • гадать;

    • ругаться с родными;

    • оставлять просьбу о помощи без ответа.

    Но важно уточнить: запреты на стрижку, долги и бытовую работу – это народные поверья, а не церковное предписание.

    Где находятся мощи Николая Чудотворца

    Основная часть мощей святителя Николая хранится в итальянском городе Бари, в базилике Святого Николая. Эта святыня связана с другим важным днем церковного календаря – 22 мая, когда вспоминают перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар.

    Частицы мощей святителя Николая есть и в разных православных храмах и монастырях. Верующие приходят к ним с молитвой о помощи, исцелении, укреплении веры и поддержке в трудных обстоятельствах.

    Как провести день Рождества Николая Чудотворца

    Самый правильный способ провести этот день – соединить молитву и милосердие. Можно утром прочитать молитву святителю Николаю, посетить храм, поставить свечу, подать записку о здравии близких, помочь нуждающемуся или сделать доброе дело без ожидания благодарности.

    Вечером можно собраться с семьей за спокойной трапезой. Поскольку 11 августа 2026 года не приходится на Успенский пост и не является средой или пятницей, строгих пищевых ограничений по дню нет, но умеренность остается важной.

    Кратко: Рождество Николая Чудотворца 2026

    Рождество Николая Чудотворца в 2026 году отмечают 11 августа, во вторник. Это день рождения святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых. В этот день верующие молятся о здоровье, помощи детям, защите в дороге, семейном мире и поддержке в трудных обстоятельствах.

    Праздник был известен на Руси, затем его общецерковное празднование было упразднено, а в 2004 году возобновлено по благословению Патриарха Алексия II. Народное название дня – Никола Осенний – связано с приближением осени, погодными наблюдениями и крестьянским календарем.

    Частые вопросы

    Когда Рождество Николая Чудотворца в 2026 году?

    Рождество Николая Чудотворца отмечают 11 августа. В 2026 году эта дата приходится на вторник.

    Какой церковный праздник 11 августа 2026 года?

    11 августа 2026 года православные вспоминают Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Также в этот день совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых.

    Почему Николая Чудотворца называют Николаем Угодником?

    Такое народное именование связано с особым почитанием святителя Николая как милосердного помощника, заступника и чудотворца, к которому верующие обращаются в самых разных жизненных обстоятельствах.

    Что можно делать 11 августа?

    Можно посетить храм, помолиться святителю Николаю, попросить помощи для родных, подать милостыню, совершить доброе дело, помириться с близкими и провести день спокойно.

    Что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца?

    Не стоит ссориться, сквернословить, отказывать в помощи, злоупотреблять алкоголем, гадать и относиться к молитве как к магическому обряду. Бытовые запреты на уборку, стрижку или долги относятся к народным поверьям, а не к церковным правилам.

    Можно ли есть мясо 11 августа 2026 года?

    Да, специальных постных ограничений из-за Успенского поста 11 августа 2026 года нет: Успенский пост начнется 14 августа. Кроме того, 11 августа 2026 года приходится на вторник, а не на среду или пятницу.

    О чем молятся Николаю Чудотворцу?

    Святителю Николаю молятся о здоровье, помощи детям, защите в дороге, семейном мире, избавлении от несправедливости, поддержке в бедности и помощи в трудных обстоятельствах.

    Что такое Никола Осенний?

    Никола Осенний – народное название дня Рождества Николая Чудотворца 11 августа. Оно связано с приближением осени, уборкой урожая и погодными наблюдениями.

    Главное
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    Дочь Бориса Немцова Жанну заочно арестовали в Москве
    МИД Польши вручил послу России ноту протеста из-за упавшего объекта
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Блогер Лерчек получила пять лет условно за валютные махинации
    В Сербии задержали подозреваемых в жестоком убийстве россиянки

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина начала экспортировать терроризм в самые неожиданные места

    Россия – не единственная цель террора со стороны Украины, он принял поистине международное измерение. Украинские боевики действуют даже там, где своих террористов хватает. Однако Киев все отрицает, включая случаи, когда его поймали за руку, как это произошло в Ираке. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • По Польше попало ракетой. Что странного?

      Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    • Медовый Спас 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 14 августа

      Медовый Спас в 2026 году православные верующие отметят в пятницу, 14 августа. В этот день в церковном календаре вспоминают Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня и Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, а в народной традиции праздник называют Медовым Спасом; с этой же даты начинается Успенский пост. Собрали красивые открытки, картинки и поздравления с Медовым Спасом 2026 года, а также коротко рассказываем, что означает праздник, что освящают в храме и какие традиции связаны с 14 августа.

    • Успенский пост 2026: календарь питания по дням с 14 по 27 августа, что можно и нельзя есть

      Успенский пост в 2026 году продлится с 14 по 27 августа и завершится накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 28 августа. В эти две недели верующие отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а рыба разрешается на Преображение Господне 19 августа. В 2026 году само Успение приходится на пятницу, поэтому на праздничной трапезе также разрешается рыба. Рассказываем, что можно и нельзя есть в Успенский пост 2026 года, каким будет календарь питания по дням и какие послабления допустимы для мирян.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации