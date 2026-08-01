Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

Tекст: Ольга Никитина

Когда Рождество Николая Чудотворца в 2026 году

Рождество святителя Николая Чудотворца в 2026 году отмечают 11 августа. В 2026 году эта дата приходится на вторник. По старому стилю это 29 июля.

В богослужебных указаниях Русской православной церкви на 11 августа 2026 года указано: «Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских». В этот же день вспоминают мученика Каллиника, мученицу Серафиму деву, преподобных Константина и Косму Косинских, Старорусских, преподобного Романа Киржачского и других святых.

Какой церковный праздник 11 августа 2026 года

11 августа 2026 года в православном календаре – день Рождества святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Это не двунадесятый праздник, но для Русской православной церкви дата важна из-за особого почитания святителя Николая.

На этот же день в Минее есть богослужебные тексты в честь Рождества святителя Николая и Перенесения Великорецкой иконы святителя Николая из Вятки в Москву.

В народной традиции этот день иногда называют Никола Осенний, хотя в церковном календаре основное название праздника – Рождество святителя Николая Чудотворца. Формулировку «Никола Осенний» лучше использовать как народное название, а не как официальное церковное.

История праздника Рождества Николая Чудотворца

Празднование Рождества святителя Николая имеет особую историю. Точное время установления этого праздника на Руси неизвестно. По данным Татарстанской митрополии, в XV–XVI веках в Новгороде и Вятке уже существовали храмы в честь этого события, а в Новгороде был основан монастырь. Позднее, во время правления Екатерины II, общецерковное празднование Рождества святителя Николая было упразднено.

В 2004 году праздник был возобновлен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Об этом сообщает, в частности, Паломнический центр Московского Патриархата.

Рождество святителя Николая выделяется среди церковных дат тем, что дни рождения святых празднуются нечасто. В православном календаре особенно почитаются Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Иоанна Предтечи и Рождество святителя Николая. Это подчеркивает исключительное место святого Николая в церковном и народном почитании.

Кто такой Николай Чудотворец

Святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, жил в III–IV веках. По церковному преданию, он родился в городе Патары в Ликии, на территории Малой Азии. С юности святой отличался благочестием, а после смерти родителей употребил наследство на помощь нуждающимся.

Позднее Николай стал архиепископом Мир Ликийских. В христианской традиции он прославился милосердием, защитой невинно осужденных, помощью бедным, заботой о сиротах, путешественниках и моряках. Одно из самых известных преданий рассказывает, как святитель тайно помог трем бедным девушкам, подбросив им золото на приданое.

В русской традиции святителя Николая называют Николаем Угодником, Николаем Чудотворцем, скорым помощником и заступником. К нему обращаются в болезнях, семейных трудностях, дороге, бедности, тревоге за детей и в ситуациях несправедливости.

О чем молятся Николаю Чудотворцу

Святителю Николаю молятся в самых разных жизненных обстоятельствах. В народном и церковном почитании он считается одним из самых близких и «скорых» помощников.

К Николаю Чудотворцу обращаются:

о здоровье;

о помощи детям;

о благополучии семьи;

о защите в дороге;

о помощи путешественникам и морякам;

о поддержке в бедности и нужде;

о защите от несправедливости;

о примирении в семье;

о помощи в работе;

о вразумлении в трудной ситуации.

Важно понимать: молитва святому – это не «заговор» и не способ получить желаемое автоматически. В православной традиции молитва связана с верой, покаянием, доверием Богу и готовностью самому поступать честно и милосердно.

Что можно делать 11 августа

В день Рождества Николая Чудотворца верующие могут посетить храм, помолиться святителю Николаю, попросить помощи для себя и близких, совершить доброе дело и уделить внимание семье.

В этот день можно:

сходить на богослужение;

помолиться Николаю Чудотворцу;

поставить свечу;

попросить помощи в дороге, болезни, семейных трудностях;

помочь нуждающимся;

навестить пожилых родственников;

подать милостыню;

примириться с близкими;

провести день спокойно и без ссор.

Особенно уместны дела милосердия. Святитель Николай прославился помощью бедным и обездоленным, поэтому в его праздник важно не отказывать тем, кто действительно нуждается в поддержке.

Что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца

Церковь не связывает этот день с магическими запретами, но верующим стоит избегать того, что противоречит смыслу христианского праздника.

11 августа не стоит:

ссориться;

сквернословить;

осуждать других;

отказывать в посильной помощи;

злоупотреблять алкоголем;

заниматься гаданиями и обрядами;

относиться к молитве как к магии;

превращать день в шумное застолье.

Бытовые запреты вроде «нельзя убираться», «нельзя стричь волосы», «нельзя давать в долг» относятся к народным поверьям, а не к церковным правилам. Их можно упомянуть как фольклор, но не стоит выдавать за православную норму.

Можно ли работать 11 августа

Необходимая работа в праздник не запрещена. Если у человека смена, хозяйственные обязанности, уход за детьми, пожилыми родственниками, животными или домом, это не считается нарушением.

В народной традиции в дни Николы старались не начинать тяжелые дела и не перегружать себя работой, но церковный смысл праздника не в полном отказе от труда, а в молитве, благодарности, милосердии и мирном отношении к людям.

Если есть возможность, день лучше начать с молитвы или посещения храма, а затем заниматься обычными делами без суеты и раздражения.

Можно ли есть мясо, рыбу и молочные продукты 11 августа 2026 года

11 августа 2026 года приходится на вторник. Успенский пост еще не начался: он начинается 14 августа и длится до 27 августа. Поэтому сам день Рождества Николая Чудотворца в 2026 году не входит в Успенский пост.

Это значит, что специальных постных ограничений из-за Успенского поста 11 августа нет. Если человек не соблюдает другой индивидуальный пост или обет, можно есть обычную пищу. Рыба, мясо, молочные продукты и яйца не запрещены только по факту этой даты.

Однако верующим в любой праздник стоит помнить об умеренности: застолье не должно превращаться в переедание или злоупотребление алкоголем.

Почему Рождество Николая Чудотворца называют Николой Осенним

Название Никола Осенний связано с народным календарем. В августе уже чувствуется приближение осени: дни становятся короче, ночи прохладнее, в некоторых регионах начинается активная уборка урожая, появляются первые признаки смены сезона.

При этом важно не путать разные даты памяти святителя Николая. В церковном календаре есть несколько связанных с ним праздников:

11 августа – Рождество святителя Николая;

22 мая – перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар;

19 декабря – день памяти святителя Николая.

В 2026 году 22 мая приходится на пятницу; в богослужебных указаниях на эту дату указано Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

Народные приметы на Николу Осеннего

Народные приметы на 11 августа связаны с погодой, урожаем, грибами, орехами и подготовкой к осени. Их лучше воспринимать как часть традиционной культуры, а не как точный прогноз.

В народе говорили:

дождь на Николу – к хорошему урожаю и влажной осени;

утренняя роса – к ясным и сухим дням;

туман утром – к грибам;

холодный ветер – к раннему похолоданию;

много орехов в лесу – к снежной зиме;

пчелы рано становятся менее активными – к скорому похолоданию;

теплый день – к мягкой осени.

Такие приметы отражают наблюдения крестьянского календаря. Для реального прогноза погоды лучше ориентироваться на данные метеорологов.

Народные запреты на 11 августа

С Николой Осенним в народной традиции связывали ряд запретов. Считалось, что в этот день нельзя ссориться, завидовать, сквернословить, отказывать в помощи и обижать слабых. Эти запреты хорошо согласуются с образом святителя Николая как милосердного помощника.

Также в народе говорили, что 11 августа нельзя:

тяжело работать без необходимости;

давать или брать в долг;

стричь волосы и ногти;

начинать крупные дела;

гадать;

ругаться с родными;

оставлять просьбу о помощи без ответа.

Но важно уточнить: запреты на стрижку, долги и бытовую работу – это народные поверья, а не церковное предписание.

Где находятся мощи Николая Чудотворца

Основная часть мощей святителя Николая хранится в итальянском городе Бари, в базилике Святого Николая. Эта святыня связана с другим важным днем церковного календаря – 22 мая, когда вспоминают перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар.

Частицы мощей святителя Николая есть и в разных православных храмах и монастырях. Верующие приходят к ним с молитвой о помощи, исцелении, укреплении веры и поддержке в трудных обстоятельствах.

Как провести день Рождества Николая Чудотворца

Самый правильный способ провести этот день – соединить молитву и милосердие. Можно утром прочитать молитву святителю Николаю, посетить храм, поставить свечу, подать записку о здравии близких, помочь нуждающемуся или сделать доброе дело без ожидания благодарности.

Вечером можно собраться с семьей за спокойной трапезой. Поскольку 11 августа 2026 года не приходится на Успенский пост и не является средой или пятницей, строгих пищевых ограничений по дню нет, но умеренность остается важной.

Кратко: Рождество Николая Чудотворца 2026

Рождество Николая Чудотворца в 2026 году отмечают 11 августа, во вторник. Это день рождения святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых. В этот день верующие молятся о здоровье, помощи детям, защите в дороге, семейном мире и поддержке в трудных обстоятельствах.

Праздник был известен на Руси, затем его общецерковное празднование было упразднено, а в 2004 году возобновлено по благословению Патриарха Алексия II. Народное название дня – Никола Осенний – связано с приближением осени, погодными наблюдениями и крестьянским календарем.

Частые вопросы

Когда Рождество Николая Чудотворца в 2026 году?

Рождество Николая Чудотворца отмечают 11 августа. В 2026 году эта дата приходится на вторник.

Какой церковный праздник 11 августа 2026 года?

11 августа 2026 года православные вспоминают Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Также в этот день совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых.

Почему Николая Чудотворца называют Николаем Угодником?

Такое народное именование связано с особым почитанием святителя Николая как милосердного помощника, заступника и чудотворца, к которому верующие обращаются в самых разных жизненных обстоятельствах.

Что можно делать 11 августа?

Можно посетить храм, помолиться святителю Николаю, попросить помощи для родных, подать милостыню, совершить доброе дело, помириться с близкими и провести день спокойно.

Что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца?

Не стоит ссориться, сквернословить, отказывать в помощи, злоупотреблять алкоголем, гадать и относиться к молитве как к магическому обряду. Бытовые запреты на уборку, стрижку или долги относятся к народным поверьям, а не к церковным правилам.

Можно ли есть мясо 11 августа 2026 года?

Да, специальных постных ограничений из-за Успенского поста 11 августа 2026 года нет: Успенский пост начнется 14 августа. Кроме того, 11 августа 2026 года приходится на вторник, а не на среду или пятницу.

О чем молятся Николаю Чудотворцу?

Святителю Николаю молятся о здоровье, помощи детям, защите в дороге, семейном мире, избавлении от несправедливости, поддержке в бедности и помощи в трудных обстоятельствах.

Что такое Никола Осенний?

Никола Осенний – народное название дня Рождества Николая Чудотворца 11 августа. Оно связано с приближением осени, уборкой урожая и погодными наблюдениями.