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    28 июля 2026, 14:34 • Политика

    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении?

    В понедельник по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна. Как сообщили в пресс-службе кабмина Армении, премьер-министр обратился к российскому лидеру с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки продукции из закавказской республики.

    Глава правительства выразил мнение, что меры «противоречат армяно-российской правовой базе и положениям Евразийского экономического союза». Путин, в свою очередь, подтвердил приверженность принятому на саммите ЕАЭС в Астане совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Армении, направленных на вступление в Европейский союз.

    В частности, во время разговора сторон была акцентирована необходимость проведения в стране в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС, сказано в сообщении Кремля. В то же время Пашинян указал, что проведение плебисцита «практически возможно» только после того, как Ереван подаст официальную заявку на присоединение к Евросоюзу.

    Как уточнил позднее представитель Кремля Дмитрий Песков, Пашинян не называл точных сроков проведения в стране референдума о вступлении в ЕС. Он добавил, что во время беседы «была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума». «Это очень важно», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

    Отметим, телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся на фоне протестов фермеров и рыбоводов в Армении. Участники акций требуют решения проблем со сбытом продукции. Несмотря на существенную разницу между фермерским делом и рыбоводным промыслом, проблема у их представителей одна: сложность с вывозом товаров в Россию, которая является основным рынком сбыта для Армении.

    Запреты на экспорт продукции республики, напомним, стали вводиться в мае. Тогда Россельхознадзор предпринял временные ограничения на ввоз местных томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Причина – участившиеся случаи нарушений при поставках плодов. В июне же ведомство приостановило сертификацию всей рыбной продукции из Армении. При этом схожим мерам подверглись и другие категории товаров, например, цветыконьякминеральная вода.

    В результате товарооборот между Москвой и Ереваном снизился на 21,5%. Впрочем, как сообщало агентство Bloomberg, Европа работает над тем, чтобы убрать пошлины на 80% армянских товаров. Граждане страны, однако, такими послаблениями не особо довольны: несмотря на обещания властей и ЕК, урожай остается гнить на полях, а в холодильниках скопились десятки тысяч тонн нераспроданной рыбы. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Пашиняна.

    Напомним, ранее армянский премьер отмечал, что республика намерена совмещать членство в ЕАЭС с попытками вступить в ЕС, пока это возможно. Путин заявлял, что Россия спокойно относится к развитию отношений Еревана с Брюсселем, однако одновременно состоять в таможенных союзах ЕАЭС и ЕС невозможно. По его словам, это вопрос исключительно экономического характера.

    Тем временем, по поступающей в Службу внешней разведки (СВР) России информации, в Брюсселе осознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза. «В евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки», – говорится в сообщении пресс-бюро.

    Отмечается, что многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям. Вместе с тем, брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. По сообщению ведомства, от правительства Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с Россией и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов.

    «Поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима для армянских граждан и обещаниями в «прекрасном далеком» превратить Армению в «процветающий перекресток мира».

    Брюсселю не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть ереванскому политическому экипажу, будут удерживать его на поверхности и спонсировать его марафонский заплыв в сторону ЕС»,

    – подчеркнули в СВР. Как отметил публицист Сергей Колясников, Пашинян насчет закупок всего и вся Европой основательно приврал. «Европа готова в теории купить, но согласование договоров, проверок и экспертиз может занять пять – десять лет. Это при хорошем раскладе», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, чтобы «добиться успеха» армянский премьер позвонил Путину, но тому порекомендовали провести референдум.

    «В июне, в преддверии парламентских выборов в Армении, Пашинян приезжал в Россию – тогда Владимир Путин принял его в Кремле. После выборов армянский премьер-министр посетил с рабочим визитом Екатеринбург, где на полях международной выставки «Иннопром» встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а теперь провел телефонный разговоров с президентом РФ», – в свою очередь напомнил хронологию Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    То, что Пашинян не посетил российскую столицу сразу после выборов, как изначально планировал, объясняется довольно просто. «Чтобы приехать с визитом, нужно приглашение. Не знаю, насколько сейчас в Москве готовы на высшем уровне разговаривать с руководством Армении. Но, как бы то ни было, телефонный разговор можно назвать предварительной фазой», – пояснил собеседник.

    «Между тем, Пашинян ищет контакты с российскими властями. Дело в том, что ситуация в закавказской республике сложная: те ограничения, которые ввела Россия, оказались тяжелыми для Еревана. Я думаю, армянский премьер рассчитывал, что после выборов в его стране линия Москвы изменится», – отметил политолог, добавив, что ожидания не оправдались. «Судя по озвученным деталям разговора, позиция Кремля непреклонна.

    Если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, то это ее дело, но это не будет происходить за счет России, и Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий.

    Во-вторых, чтобы закрепить армянский выбор, руководству республику необходимо провести референдум», – детализировал Лукьянов. Вместе с тем, как напомнил спикер, Армении никто не предлагает членство в Евросоюзе. «Речь идет лишь об идеологическом утверждении, что Ереван хочет в объединение, но из этого пока ничего не следует», – уточнил спикер. В этой связи, по его мнению, референдум может быть «разве что о концептуальном выборе ориентации».

    На этом фоне он также упомянул меры поддержки для закавказской республики, объявленные Брюсселем. «Армения – маленькая экономика. При наличии твердой политической воли прибрать ее к рукам в ЕС могли бы пойти на некоторые расходы. Но такой воли, на мой взгляд, там нет. Кроме того, у Евросоюза сейчас достаточно других забот», – детализировал политолог.

    «Другими словами, заявленная помощь никак не связана с реальными проблемами армянских фермеров и прочих производителей», – подчеркнул Лукьянов, добавив, что с точки зрения дивидендов, которые получает республика, Еревану несопоставимо выгоднее участие в ЕАЭС, нежели в ЕС.

    На то, что Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора проговорили свои прежние позиции, указывает и политолог Николай Силаев. По его мнению, армянский премьер позвонил российскому лидеру, потому что экономическая ситуация в Армении продолжает ухудшаться.

    «Пашинян хочет добиться снятия барьеров, но при этом не планирует пересматривать подход Еревана к отношениям с ЕАЭС»,

    – считает собеседник. Звонок политика он также связывает с тем, что объявленные Европой меры поддержки Еревана не дают желаемого эффекта. «Помощь ЕС Армении исчисляется в десятках миллионов евро, а прибыль от экспорта армянской продукции в Россию оценивается в сотнях миллионов долларов», – добавил политолог.

    По словам Силаева, Армении выгоднее участие в ЕАЭС, чем в программах Евросоюза. «Россия предлагает быстрый доступ к традиционному и понятному рынку сбыта для широкой линейки армянских товаров. Сотрудничество же с ЕС предполагает для Еревана прибыль в неопределенной перспективе и при условии, что республике удастся пробиться на европейский рынок, что сделать совсем не просто», – указал спикер.

    Другими словами, партнерство с Брюсселем не гарантирует Еревану торговой выгоды и в будущем. «Основные товары армянского экспорта – скажем, фрукты, алкоголь – пользуются спросом в России, но совершенно неконкурентоспособны на европейском рынке», – детализировал собеседник. К тому же, добавил спикер, шансы Армении стать членом Евросоюза крайне призрачны.

    «У дверей ЕС стоит очередь из нескольких стран. Их Брюссель тоже хочет включить в сферу своего влияния. Если Армения и будет в этом списке, то где-то в хвосте»,

    – заметил аналитик. По прогнозам Силаева, Пашинян будет всеми средствами отказываться от проведения референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС, потому что любой исход станет для него катастрофой. «Армянский премьер находится в цугцванге. Если армяне выскажутся против европейского вектора, это будет означать, что Пашиняну нужно уходить в отставку, потому что он откровенно ведет страну в направлении противоположном запросам общества», – указал он.

    «Если же граждане поддержат выход из ЕАЭС и вступление в ЕС, Ереван лишится всех экономических преимуществ, связанных с пребыванием в Евразийском экономическом союзе. Это ставит республику в очень тяжелое положение. В таком случае ответственным оказывается тоже Пашинян», – заключил собеседник.

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