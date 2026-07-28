Зеленский дразнит Иран ради одного человека

Tекст: Геворг Мирзаян

Между Ираном и Украиной разворачивается дипломатический конфликт, который в любой момент может превратиться в военный. Все началось с того, что в конце прошлой недели Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В ходе этого нападения один моряк погиб, еще один был ранен.

Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи назвал удар назвал удар «абсолютно незаконным и неоправданным актом». Однако у главы киевского режима Владимира Зеленского другая точка зрения. Он утверждает, что судно, по которому был нанесен удар, якобы участвовало в «военных грузоперевозках» из России в Иран. И что иранцы, мол, первые напали на Украину.

Это, конечно, ложь. На Украину Тегеран не нападал. Иранский МИД заявил, что Исламская республика «никогда не вмешивалась в конфликт между Россией и Украиной», и это действительно так.

«Иран не является участником войны. Более того, он заявлял о том, что поддерживает принцип территориальной целостности Украины в границах 1991 года», – напоминает газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Кирилл Семенов.

Тегеран и близко не делает того, что, например, делает тот же Евросоюз или США в украинском конфликте на стороне Киева: не отправляет наемников, не поддерживает боевые действия деньгами, не оказывает спутниковую или разведывательную поддержку Москве и уж тем более не участвует в процессе наведения российских ракет и дронов по целям на Украине. То есть никаким образом не причастен к происходящему.

Однако эта ложь нужна Зеленскому, причем нужна здесь и сейчас.

Спровоцированный конфликт с Ираном должен, по мнению главы киевского режима, решить хотя бы часть его проблем с главой Белого Дома – Дональдом Трампом, к которому Зеленский во вторник прилетел с визитом.

Ни для кого не секрет, что отношения между Трампом и Зеленским натянутые. И сейчас глава киевского режима хочет исправить их за счет помощи, которую он предлагает Штатам в крайне важной для США и лично Трампа ближневосточной кампании против Ирана. «Фактически Украина пытается встроиться в антииранскую коалицию, стать ее участником», – говорит Кирилл Семенов.

Пытается не первый раз – и не на словах, а на делах. Так, например, весной Зеленский предложил ближневосточным монархиям помощь в виде специалистов по беспилотным системам, которые должны были защитить местные объекты от иранских воздушных атак. Тогда все закончилось позорным фиаско – все 5 объектов, которые власти ОАЭ отдали под защиту украинских спецов, были поражены, как и база, где находились эти спецы. В итоге тех из них, кто остался жив, арабы выгнали.

Еще одним подходом к снаряду стало прямое участие в атаках на дружественные Ирану силы. По словам советника по национальной безопасности Ирака Касема аль Абуди, «украинские ячейки совершили ряд ударов по объектам в Ираке». По всей видимости, речь идет о тех же самых специалистах беспилотных систем, которые в интересах США и/или Израиля атаковали иракские объекты, так или иначе связанные с Ираном.

И сейчас Зеленский не просто бьет по иранскому судну. Он «помогает» Соединенным Штатам двумя способами.

Во-первых, демонстрирует готовность превратить водную блокаду Ирана из ограниченной (которую установили США на выходе из Ормузского пролива) в сплошную, закрыв для Тегерана Каспий. «В условиях усиления международного давления на южные морские пути Ирана Каспийское море превратилось в жизненно важный торговый коридор, связывающий Иран с Россией, Центральной Азией и более широкими рынками, ориентированными на Китай», – пишет Newsweek.

Во-вторых, как верно отмечает министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, удар по судну был совершен «с целью втянуть Европу в войну». Зеленский рассчитывает, что прямой ответный удар Ирана по Украине – если он, конечно, состоится – приведет к хотя бы частичному втягиванию в американо-иранскую войну Европы. Той самой Европы, которая все эти месяцы к явному неудовольствию Трампа пыталась дистанцироваться от его ближневосточной авантюры. И если Европа перестанет дистанцироваться, то получится, что Зеленский и тут оказал Трампу услугу.

И все эти предложения услуги проходят под правильным информационным соусом. Накануне визита к Трампу Владимир Зеленский не просто пытается позиционировать себя союзником американского президента в иранском вопросе – он представляет Россию американским врагом в том же вопросе.

«Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне, в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать», – заявил Сергей Лавров.

И официальная позиция Трампа, озвученная им в середине июня, здесь близка к российской. Он говорил о том, что Владимир Путин занимает «абсолютно нейтральную» позицию в американо-иранском конфликте.

Зеленский же заявил о том, что Москва с начала июля предоставляет Тегерану спутниковые снимки для планирования иранских ударов по расположенным на Ближнем Востоке американским объектам. И, называя пораженное судно перевозчиком военных грузов из Россию в Иран, он не просто подсвечивает дезинформацию о российском военном участии в американо-иранском конфликте, но и позиционирует себя как сторону, которая готова помочь Америке решить эту якобы проблему.

Что Зеленский получит по итогам этой авантюры? Причем не только от Соединенных Штатов (не факт, что Трамп поверит в украинские басни), но и от Ирана. Ведь, по словам Аббаса Арагчи, подобные действия Украины «не могут оставаться без ответа».

Вариантов этого ответа у иранцев достаточно. «Начиная с прямого удара по Украине, что я считаю маловероятным, до симметричных атак по принадлежащим Украине компаниям и судам в регионе Индийского океана», – говорит Кирилл Семенов. К тому же иранцы в последние месяцы доказали, что слов на ветер не бросают, и с теми, кто помогает американцам атаковать Иран, особо не церемонятся.