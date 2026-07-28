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    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

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    28 июля 2026, 12:16 • Новости дня

    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

    Политолог Корнилов: США устроили демарш Франции в Совбезе ООН из-за Израиля

    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мнение США о продлении полномочий комиссара ООН по правам человека совпало с позициями России и КНДР. Этим объясняется дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее американские дипломаты покинули зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег.

    «США правы в том, что Франция не должна диктовать другим странам политику в сфере прав человека. Париж – один из главных мировых нарушителей профильных международных норм. Так что не удивительно, что американские дипломаты совершили демарш, покинув зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег», ­– считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем объясняется еще и тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.

    «Впрочем, солидарность Вашингтона с Москвой и Пхеньяном в данном обсуждении не означает изменения американской внешнеполитической позиции по какому-либо другому вопросу. Это лишь совпадение взглядов в рамках отдельного трека», – заметил собеседник.

    По его мнению, нынешний скандал вряд ли получит продолжение или повлечет за собой серьезные дипломатические последствия. «Краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег из других стран – довольно распространенная практика на заседаниях ООН. Это способ выражения своей позиции», – напомнил Корнилов.

    Собеседник отметил: любое оскорбительное заявление главы Белого дома Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона имеет гораздо больший международный общественно-политический резонанс, чем нынешний демарш в Совбезе ООН.

    Ранее дипломаты постпредства США при ООН покинули зал заседаний Совбеза во время выступления Франции, передает ТАСС. Поводом послужил скандал, начавшийся в минувшую пятницу после голосования в Генассамблее ООН по продлению полномочий верховного комиссара по правам человека.

    Франция и еще 143 государства поддержали продолжение работы Фолькера Тюрка на этом посту. США, Россия, Израиль, КНДР и еще шесть стран выступили против, 13 воздержались. В итоге мандат Тюрка был продлен на четыре года.

    После произошедшего французское представительство в ООН в Женеве обвинило Вашингтон в утрате статуса «маяка в вопросе прав человека». В ответ постпред США Майк Уолтц обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека». Его заместитель Дэн Негреа посоветовал Парижу не изображать «праведный гнев» и не «читать нотации».

    Отсутствие консенсуса в этом вопросе говорит о дискредитации Тюрком высокого звания комиссара по правам человека и утрате доверия к нему со стороны многих государств, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу», – приводит РИА «Новости» заявление российского дипломата, обращенное к Тюрку.

    Дипломат также указал на то, что комиссар не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и в Запорожской области. Месяцем ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова докладывала президенту Владимиру Путину об ответе Тюрка на обращение об ударе ВСУ по Старобельску.

    27 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов

    Дипломат Евстигнеева рассказала о тактике размещения ВСУ возле жилых домов

    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти сознательно прячут оборонные предприятия и склады с техникой среди гражданской инфраструктуры, чтобы затем спекулировать на последствиях ударов.

    Подобная практика используется для милитаризации мирных объектов в интересах армии, передает ТАСС.

    Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности.

    «Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ», – сказала дипломат.

    Она пояснила, что формальное отнесение предприятия к гражданской сфере не меняет сути его реального применения.

    Представитель ведомства добавила, что украинская сторона специально привлекает гражданский транспорт и производства для нужд войск.

    В дальнейшем это позволяет перекладывать ответственность за последствия и нарушения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти регулярно прикрывают военные объекты гражданской инфраструктурой.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал сосредоточенные в городе склады легитимными целями для российских ударов.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на стремление Москвы бить исключительно по военным целям ради снижения числа гражданских жертв.

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    28 июля 2026, 06:21 • Новости дня
    США устроили демарш во время выступления Франции в Совбезе ООН
    США устроили демарш во время выступления Франции в Совбезе ООН
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули в понедельник зал Совета Безопасности всемирной организации на время выступления Франции в знак протеста против заявления на прошлой неделе французских дипломатов в отношении Вашингтона.

    Американские дипломаты оставили свои места в Совете Безопасности на время доклада французской стороны, передает ТАСС. Демарш стал ответом на критические заявления Парижа. После завершения речи делегация вернулась за стол переговоров.

    «Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме», – пояснил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа. Он добавил, что именно поэтому американцы вышли из зала.

    Конфликт разгорелся из-за публикации французского представительства в социальной сети X. Ранее Вашингтон и Москва не поддержали продление полномочий верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на новые четыре года. Париж одобрил процедуру, после чего упрекнул американскую сторону в утрате статуса ориентира в правозащитной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная Ассамблея ООН продлила полномочия Фолькера Тюрка вопреки позиции США.

    Месяцем ранее омбудсмен Яна Лантратова доложила президенту об ответе верховного комиссара по ситуации в Старобельске.

    Для расследования этого инцидента представители УВКПЧ ООН запросили у российской стороны дополнительную информацию об атаке украинских военных на местный колледж.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    26 июля 2026, 17:29 • Новости дня
    Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
    Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон демонстрирует двойственный подход к украинскому конфликту, одновременно поставляя оружие и заявляя о готовности содействовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное – не наше дело», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Пескова, одновременно с поставками вооружений Соединенные Штаты искренне выражают желание помочь в достижении мира. Москва приветствует такую позицию и намерена использовать собственную готовность к диалогу для поддержки этих стремлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля призвал извлечь выгоду из противоречивых подходов американской администрации.

    В середине июля президент США выразил уверенность в готовности Москвы к скорому подписанию мирного договора.

    В начале месяца лидеры двух стран обсудили по телефону пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

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    26 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Постпред в Женеве Гатилов: Лондон и Париж скрытно наращивают ядерные арсеналы

    Tекст: Антон Антонов

    Британия и Франция начали скрытно наращивать ядерные арсеналы, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов – их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности», – сказал Гатилов.

    Гатилов отметил, что британские власти вновь открывают свои аэродромы для размещения американского тактического ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    По его словам, Париж, обсуждая модальности так называемого передового сдерживания, вовлекает в дестабилизирующие схемы неядерные европейские государства по аналогии с совместными ядерными миссиями НАТО.

    Политика стран Европы в сфере ядерного оружия не способствует их безопасности, а несет опасность лобового столкновения ядерных держав, заявил Гатилов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон во время программной речи по вопросам ядерного сдерживания заявил, что приказал увеличить число ядерных боеголовок и прекратить практику открытого информирования об их количестве.

    Согласно данным стокгольмского СИПРИ, Франция за год заметно увеличила свой ядерный арсенал, подняв его с 290 до 370 боеголовок.

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    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

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    27 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Песков: Сегодняшний важный разговор Путина будет не с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вечером запланирована значимая телефонная беседа президента РФ Владимира Путина с иностранным коллегой, которая не связана с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, не с Трампом, но тоже очень важный», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможном контакте с главой Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности оперативно согласовать новый разговор лидеров России и США.

    Представитель Кремля отметил открытость американского политика к получению информации от российского коллеги.

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    27 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Песков объяснил отказ России тратить миллиарды на соцсети

    Песков: Россия в отличие от США не тратит сотни миллиардов долларов на соцсети

    Песков объяснил отказ России тратить миллиарды на соцсети
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти отдают приоритет выполнению социальных обязательств перед гражданами, поэтому не могут позволить себе масштабные инвестиции в развитие социальных сетей по примеру США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков на форуме «Территория смыслов» заявил, что Россия не может тратить сотни миллиардов долларов на развитие социальных сетей, как это делают в США, передает ТАСС.

    «На развитие своих социальных сетей те же американцы тратят сотни миллиардов долларов. Мы не можем себе этого позволить: у нас нет таких денег, мы, в отличие от них, социальное государство», – отметил представитель Кремля.

    По его словам, российское государство несет огромный груз социальных обязанностей перед населением. Песков подчеркнул, что эти обязательства не подлежат обсуждению и выполняются неукоснительно на любом этапе развития страны, независимо от возникающих трудностей. Он добавил, что подобного подхода практически нигде в мире больше нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной пресс-секретарь президента призвал найти новые способы донесения информации без использования вражеских интернет-площадок.

    В феврале представитель Кремля подтвердил факт полного исполнения всех социальных обязательств перед гражданами.

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    26 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Макрон выразил соболезнования после теракта с автомобилем в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования и солидарность с жертвами теракта в центре Берлина, где минивэн въехал в толпу.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с трагедией в центре Берлина, передает РИА «Новости». В результате наезда автомобиля на людей один человек погиб, еще 29 получили ранения.

    «Глубоко потрясены и выражаем солидарность в связи с гнусным нападением в Берлине… Наши мысли с жертвами, их близкими и немецким народом», – написал французский лидер на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе парка Тиргартен. Водитель белого минивэна протаранил толпу, врезался в дерево и скрылся. Глава МВД Германии Александр Добриндт сообщил, что нападавший также бросался на прохожих с мачете.

    Правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как теракт по исламистским мотивам. По данным телеканала RBB, главный подозреваемый Абдул Баллут ранее пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей на территории парка Тиргартен.

    Немецкая полиция установила личность 21-летнего подозреваемого Абдула Б.

    Правоохранительные органы связали этого мужчину с местной исламистской средой.

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    25 июля 2026, 15:12 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии подвижек в двусторонних отношениях России и США

    Песков заявил об отсутствии подвижек в двусторонних отношениях России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Двустороннее взаимодействие Москвы и Вашингтона остается на прежнем уровне, поскольку американская сторона продолжает увязывать любые контакты с процессом украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, развитие дипломатических связей между двумя государствами в настоящий момент поставлено на паузу, пишут «Известия».

    Песков подчеркнул, что изменений к лучшему пока не предвидится. «Американцы – в двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений», – заявил представитель Кремля.

    По словам Пескова, Вашингтон продолжает ставить любые вопросы взаимодействия в зависимость от ситуации на Украине. Пока американское руководство не изменит подход к урегулированию этого кризиса, иных вариантов развития событий ожидать не стоит.

    Ранее Песков заявил, что Москва сохраняет открытость к переговорному процессу по украинскому кризису.

    В Кремле указали на нежелание Вашингтона восстанавливать двусторонние контакты.

    Уровень отношений между двумя странами по-прежнему остается на нулевой отметке.

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    25 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Последний этап «Тур де Франс» сократили из-за лесных пожаров

    Финальный этап «Тур де Франс» сократили из-за лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Организаторы престижной многодневки уменьшили протяженность заключительного отрезка маршрута до 89 километров, чтобы направить освободившиеся силы полиции на борьбу с масштабным стихийным бедствием.

    Об изменении маршрута соревнований официально сообщила префектура полиции Парижа, передает ТАСС.

    Дистанция 21-го этапа сократилась со 133 до 89 километров. Перед финишем на холме Монмартр спортсмены сделают два дополнительных круга по Елисейским полям.

    «Поскольку множество пожаров затронули территорию европейской части страны и особенно [департамент] Жиронда, спасательные службы полностью посвятили усилия борьбе с этим стихийным бедствием, а силы внутренней безопасности занимаются защитой граждан в этих зонах. На этом фоне Министерство внутренних дел приняло решение перевести часть сил, изначально выделенных для обеспечения безопасности последнего этапа «Тур де Франс», на усиление подразделений, задействованных на территориях, пострадавших от пожара», – гласит коммюнике.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала 2026 года площадь пожаров достигла исторических 100 тыс. гектаров. Из департаментов Жиронда и Ланд эвакуировали 197 тыс. человек.

    Президент Эмманюэль Макрон поручил привлечь к тушению стихии армию. В спасательной операции задействован военно-транспортный самолет Airbus A400M с экспериментальной установкой на 20 тыс. литров воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    Из-за стремительного распространения огня в департаменте Жиронда власти эвакуировали более 10 тыс. человек.

    По подозрению в причастности к масштабным поджогам французские силовики задержали свыше ста человек.

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    27 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Захарова напомнила о готовности России к дипломатии по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в ходе брифинга о готовности Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

    «Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались, но на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске», – цитирует дипломата РИА «Новости».

    Захарова добавила, что Москва готова обсуждать возможные предложения и идеи по разрешению ситуации, к тому же от этого в России никто никогда не отказывался.

    Ранее в МИД сообщали о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Лавров подтвердил готовность к урегулированию конфликта и указал на недопустимость дальнейших поставок вооружений киевскому режиму. Рубио отметил необходимость новых идей для разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров подтвердил Марко Рубио приверженность Москвы договоренностям Анкориджа. До этого, в начале июля, российская сторона приняла компромиссные предложения Вашингтона. При этом Лавров отметил необходимость понять, кто провалил анкориджские договоренности.

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    27 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Варшава потребовала от США выдать сбежавшего экс-генпрокурора Зебро

    Польша направила в США запрос на экстрадицию бывшего министра юстиции Зебро

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские власти официально запросили американскую сторону о выдаче бывшего высокопоставленного чиновника Збигнева Зебро, обвиняемого на родине в создании организованной преступной группы и масштабном хищении средств.

    Генеральная прокуратура республики инициировала процедуру возвращения Збигнева Зебро, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь ведомства Анна Адамяк сообщила агентству Interia о начале соответствующих дипломатических процедур.

    «Я могу подтвердить, что такой запрос был подан. Дипломатический процесс займет некоторое время», – сказала она.

    Представитель ведомства добавила, что дальнейшие шаги находятся вне их компетенции, а документы уже направлены в посольство.

    Следователи планируют предъявить бывшему чиновнику более 20 обвинений. Правоохранительные органы подозревают экс-генпрокурора в руководстве преступной группой, хищении денежных средств и подделке документов. Суд заочно арестовал фигуранта дела и объявил его в розыск.

    Изначально политик скрывался на территории Венгрии, где получил международную защиту вместе с супругой. Однако после обещаний премьер-министра Петера Мадьяра отменить это решение, беглец перебрался в Соединенные Штаты.

    О его местонахождении за океаном стало известно в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская прокуратура обвинила бывшего министра юстиции в руководстве организованной преступной группой.

    Позже власти страны объявили беглого политика в международный розыск.

    В мае этого года экс-генпрокурор перебрался из Венгрии в Соединенные Штаты.

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    27 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    WP: Джо Байден серьезно ослаб из-за метастатического рака

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава Белого дома США Джо Байден проходит сложное лечение от онкологии, которое сделало политика заметно слабее и значительно сузило круг его общения, сообщает Washington Post.

    Экс-президент США Джо Байден борется с метастатическим раком и физически истощен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    В октябре 2025 года стало известно, что политик прошел курс лучевой и гормональной терапии в рамках борьбы с раком предстательной железы.

    «Спустя 18 месяцев после ухода из Белого дома 83-летний бывший президент вращается в узком кругу родственников, старых друзей и давних помощников, проходя лечение от метастатического рака. Лечение, по-видимому, работает, но болезнь и последствия ее лечения сделали его заметно ослабленным», – говорится в сообщении.

    Близкое окружение описывает нынешнюю жизнь политика как сильно скованную тяжелым недугом. Повседневность бывшего американского лидера в основном сосредоточена вокруг медицинских процедур, общения с семьей и попыток сформировать собственное историческое наследие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года врачи диагностировали у Джо Байдена агрессивную форму рака предстательной железы с метастазами.

    В октябре бывший президент США завершил курс лучевой терапии.

    Американский конгрессмен Ронни Джексон предрек политику от года до полутора лет жизни.

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    27 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Франция отказалась пускать Британию в многомиллиардный европейский фонд

    Франция выступила против участия Британии в фонде Scaleup Europe

    Tекст: Мария Иванова

    Париж выразил недовольство перспективой присоединения Лондона к европейской инициативе по поддержке стартапов с бюджетом в 5 млрд евро.

    Франция возражает против участия Британии в фонде Scaleup Europe, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Париж недоволен тем, что Лондон, не являясь членом Евросоюза, может получить доступ к европейскому финансированию.

    «Французы высказывают возражения. Их аргумент в том, что Великобритания не входит в ЕС, так почему мы должны предоставлять британцам возможности, когда нам необходимо обеспечить, чтобы эта инициатива была европейской инициативой, отвечающей интересам государств-членов ЕС», – рассказал один из европейских дипломатов.

    По мнению французской стороны, заключение отдельных соглашений с Лондоном может ослабить переговорные позиции Евросоюза в преддверии саммита по перезагрузке двусторонних отношений. Как отмечают дипломаты, другие страны ЕС также задаются вопросом о выгодах от присоединения Британии к фонду и настаивают на принципе взаимных уступок.

    Фонд Scaleup Europe был запущен Еврокомиссией в 2025 году для инвестиций в стратегически важные компании. Инициатива призвана повысить конкурентоспособность европейских стартапов на фоне развития технологий в США и Китае. Ожидается, что объем фонда превысит 5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер заявил о намерении возобновить переговоры с Евросоюзом по вопросам безопасности.

    Ранее Лондон не договорился с Брюсселем о присоединении к европейскому оборонному фонду SAFE. Власти Соединенного Королевства отказались платить миллиарды евро за доступ к данному кредитному инструменту.

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    28 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Внук де Голля назвал главную особенность русской души

    Внук де Голля счел способность преодолевать конфликты особенностью русской души

    Tекст: Катерина Туманова

    Способность преодолевать конфликты и видеть в людях лучшее является ключевой чертой российского менталитета, уверен потомок бывшего французского лидера Пьер де Голль.

    «Генерал де Голль был человеком, который любил историю своей страны, историю мира и историю Европы, потому что глубоко осознавал свое предназначение. Он был глубоко верующим человеком, страстно любившим Францию и французов. Он уважал другие народы», – приводит РИА «Новости» слова потомка великого политика Франции.

    Пьер де Голль привел в пример выступление деда в Пномпене в 1966 году, которое отражало идею примирения и отметил, что государство, некогда воевавшее с Францией, впоследствии стало ее другом.

    «Точно так же и в России французам не ставили в вину то, что у них был Наполеон», - напомнил он.

    По его словам, французского императора в России уважают как выдающегося государственного деятеля, несмотря на прошлые войны.

    «Именно это, на мой взгляд, необыкновенно в русской культуре и русской душе: способность смотреть дальше конфликтов, дальше разделений и уметь видеть в великих людях и великих лидерах то лучшее, что может служить примером», – считает де Голль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО. Он также назвал абсурдным миф о нападении России на Европу и заявил о планах получить гражданство России.

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