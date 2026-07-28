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Песков оценил планы Wildberries помочь пострадавшим продавцам
В Кремле назвали беспрецедентной помощь Wildberries пострадавшим продавцам
В Кремле высоко оценили решение маркетплейса поддержать продавцов, чьи товары пострадали в результате ударов украинских беспилотников по складам компании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентными планы Wildberries по оказанию помощи продавцам, пострадавшим от атак беспилотников. Об этом передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация с поддержкой компании находится на контроле правительства, где ведется соответствующий диалог, однако конкретных решений со стороны государства пока не принималось.
«Вы знаете, эта компания достаточно беспрецедентно заявила о решении такую помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах. Хотя де-юре такого обязательства у компании не было. Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки», – подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось о серии ударов украинских дронов по логистическим центрам маркетплейса. 18 июля беспилотники атаковали склады в Котовске Тамбовской области и Электростали в Подмосковье. Позже стало известно о пожарах на складах в Краснодаре и Невинномысске, также вызванных падением дронов. Кроме того, атакам подверглись объекты компании в Петербурге, Ленинградской области, Симферополе и Екатеринбурге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала начало выплат пострадавшим продавцам. Руководству компании удалось сберечь часть товаров на атакованных складах. Для минимизации задержек маркетплейс начал перестройку логистических цепочек.