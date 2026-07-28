При пожаре в метро Барселоны пострадали 137 человек

В результате пожара в метро Барселоны травмы получили 137 человек

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере 137 человек получили травмы различной степени тяжести из-за пожара в метрополитене Барселоны, передает РИА «Новости».

«SEM оказала помощь 137 людям: состояние 131 из них оценивается как легкое, еще шестерых – как средней тяжести. Угрозы жизни ни для кого нет», – сообщили представители службы экстренной медицинской помощи Каталонии (SEM) в соцсети.

В медицинские учреждения были доставлены 39 пострадавших. Для оказания оперативной помощи на месте происшествия работали 24 бригады скорой помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в метрополитене Барселоны произошло возгорание пассажирского поезда.

Днем ранее лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тысяч гектаров территорий.

В начале июля жертвами стремительного распространения огня в южной провинции Альмерия стали 11 человек.



