Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
При пожаре в метро Барселоны пострадали 137 человек
В результате пожара в метро Барселоны травмы получили 137 человек
Масштабное возгорание в каталонской подземке обошлось без жертв, однако 39 из 137 пострадавших пассажиров потребовалась срочная госпитализация.
По меньшей мере 137 человек получили травмы различной степени тяжести из-за пожара в метрополитене Барселоны, передает РИА «Новости».
«SEM оказала помощь 137 людям: состояние 131 из них оценивается как легкое, еще шестерых – как средней тяжести. Угрозы жизни ни для кого нет», – сообщили представители службы экстренной медицинской помощи Каталонии (SEM) в соцсети.
В медицинские учреждения были доставлены 39 пострадавших. Для оказания оперативной помощи на месте происшествия работали 24 бригады скорой помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в метрополитене Барселоны произошло возгорание пассажирского поезда.
Днем ранее лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тысяч гектаров территорий.
В начале июля жертвами стремительного распространения огня в южной провинции Альмерия стали 11 человек.