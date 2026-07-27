Лесной пожар в Испании стал крупнейшим в истории

Лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил рекордные 50 тыс. гектаров

Tекст: Мария Иванова

Лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тыс. гектаров территорий, передает РИА «Новости».

«Лесной пожар в Бургоондо провинции Авила уже уничтожил 50 тысяч гектаров и стал крупнейшим в истории Испании с начала ведения наблюдений, превысив по площади пожар, произошедший в августе 2025 года в районах Лароуко, Кирога и Оэнсия», – сообщил телеканал Sexta.

В общей сложности стихия в провинциях Мадрид, Авила и Толедо охватила около 77 тыс. гектаров. Более 25 тыс. гектаров выгорели в Мадридском регионе и свыше двух тысяч – в Толедо. Власти Испании ранее объявили режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в этих регионах.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что во вторник совет министров объявит пострадавшие территории зонами, серьезно затронутыми чрезвычайной ситуацией. Это позволит задействовать дополнительные меры помощи. В Авиле, Мадриде и Толедо эвакуировали или призвали оставаться дома около 90 тыс. человек. Еще 16 тыс. жителей были эвакуированы в провинции Кастельон.

С начала 2026 года в Испании зарегистрировали 32 крупных лесных пожара, которые уничтожили около 153 тыс. гектаров. Этот показатель в шесть раз превышает данные за аналогичный период прошлого года. Власти предупредили о возможных дополнительных эвакуациях на западе страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Испании эвакуировали более 115 тыс. человек из-за масштабных лесных пожаров.

Несколькими днями ранее огонь охватил свыше 3 тыс. гектаров во французском департаменте Жиронда.

В прошлом году Испания понесла наибольший ущерб от стихии среди всех стран Евросоюза.