Число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область выросло до восьми человек

Число пострадавших при падении дронов в Ростове-на-Дону достигло восьми человек

Tекст: Вера Басилая

Слюсарь в Max сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.

В результате ночного удара беспилотников по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара.

Двумя днями ранее массированная воздушная атака на регион привела к ранениям пяти человек.

В середине месяца жертвой налета дронов на суда в Таганрогском заливе стал матрос.