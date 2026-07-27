Полиция отпустила подозреваемого в причастности к теракту в Берлине иранца

Tекст: Денис Тельманов

Сотрудники органов правопорядка отпустили задержанного ранее мужчину, передает РИА «Новости».

Журнал Spiegel приводит слова отца ликвидированного фигуранта дела: «Ему промыли мозги».

Очевидцы заявляли, что иранец пытался уйти от автомобиля преступников, что вызвало подозрения в его участии в преступлении. Однако последующий криминалистический осмотр машины полностью исключил присутствие этого человека внутри салона.

Ранее сообщалось, что главным исполнителем атаки считается 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. Молодой человек регулярно посещал антиизраильские митинги и пытался примкнуть к запрещенной радикальной группировке. Силовики ликвидировали злоумышленника 26 июля во время задержания.

Отец убитого отметил принадлежность семьи к шиитской общине и категорически осудил суннитских боевиков. Жертвой намеренного наезда стал один человек, еще 29 получили различные травмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, берлинский спецназ ликвидировал главного подозреваемого в совершении этого теракта.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал трагедию исламистским террористическим актом. Российское посольство исключило наличие граждан РФ среди пострадавших.