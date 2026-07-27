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    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    0 комментариев
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    10 комментариев
    27 июля 2026, 13:05 • Новости дня

    Полиция отпустила подозреваемого в причастности к теракту в Берлине иранца

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие следователи не нашли доказательств причастности гражданина Ирана к въезду белого минивэна в толпу людей на территории парка Тиргартен.

    Сотрудники органов правопорядка отпустили задержанного ранее мужчину, передает РИА «Новости».

    Журнал Spiegel приводит слова отца ликвидированного фигуранта дела: «Ему промыли мозги».

    Очевидцы заявляли, что иранец пытался уйти от  автомобиля преступников, что вызвало подозрения в его участии в преступлении. Однако последующий криминалистический осмотр машины полностью исключил присутствие этого человека внутри салона.

    Ранее сообщалось, что главным исполнителем атаки считается 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. Молодой человек регулярно посещал антиизраильские митинги и пытался примкнуть к запрещенной радикальной группировке. Силовики ликвидировали злоумышленника 26 июля во время задержания.

    Отец убитого отметил принадлежность семьи к шиитской общине и категорически осудил суннитских боевиков. Жертвой намеренного наезда стал один человек, еще 29 получили различные травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, берлинский спецназ ликвидировал главного подозреваемого в совершении этого теракта.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал трагедию исламистским террористическим актом. Российское посольство исключило наличие граждан РФ среди пострадавших.

    26 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Полиция Берлина ликвидировала главного подозреваемого в теракте

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецназ застрелил предполагаемого террориста, въехавшего на минивэне в толпу людей во время массовых гуляний в парке Тиргартен немецкой столицы.

    Главный подозреваемый в совершении теракта в центре немецкой столицы был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел поздно вечером в субботу: водитель белого минивэна протаранил толпу в районе парка Тиргартен, врезался в дерево и скрылся.

    Позднее злоумышленника удалось обнаружить в районе Шпандау. «Около 18.00 подозреваемый в совершении теракта был локализован на территории садового кооператива. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием, после чего берлинский спецназ SEK применил огнестрельное оружие», – заявили в местной полиции.

    Несмотря на попытки реанимации, 21-летний нападавший скончался на месте. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил об одном погибшем и 29 пострадавших в результате наезда. Власти квалифицируют произошедшее как теракт с исламистскими мотивами. По данным СМИ, убитым оказался гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, который ранее пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен.

    Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жертвам этого теракта.

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    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

    Комментарии (13)
    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море, сообщает Press TV.

    Дипломат вызван «в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл удары Киева по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности и угрозой международным поставкам.

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    24 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    В Иране пообещали убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    ВС Ирана решили убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Исламской республики утвердили новое правило ведения боевых действий, предполагающее жесткий симметричный ответ на возможные смертоносные удары со стороны Вашингтона, заявил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

    Иранская армия намерена ликвидировать по одному американскому военнослужащему за каждого гражданина страны, погибшего от атак Соединенных Штатов, сообщил Абдоллахи, передает ТАСС.

    «Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», – заявил военачальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской республике жесткими последствиями за гибель американских военных.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил о готовности Тегерана перейти к наступательной тактике.

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    27 июля 2026, 02:35 • Новости дня
    Мерц заявил об «исламистском теракте» в центре Берлина
    Мерц заявил об «исламистском теракте» в центре Берлина
    @ Vasily Krestyaninov / SOPA Images/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в заявлении для прессы по поводу нападения в Берлине призвал сограждан быть стойкими и не позволять злоумышленникам запугать и разделить общество.

    «Нас объединяет трагическое событие и гнусный поступок. Мы сейчас всем сердцем разделяем боль с близкими жертва этого исламистского террористического акта, с их семьями, с их друзьями. Прежде всего, я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», – приводит стенограмму речи канцлера сайт правительства ФРГ.

    Мерц подчеркнул, что действия террористов преследуют лишь одну цель: разделить  общество.

    «Они хотят отнять у нас то, что для нас наиболее важно, а именно нашу открытость и свободу. Не позволяйте себя, не позволяйте нам, запугать вас!», – сказал он.

    Канцлер заявил, что правительство не позволит яду терроризма, направленному против свободы распространяться дальше в обществе.

    «Независимо от всех партийно-политических разногласий. Мы будем защищать свободу нашего общества. На это может рассчитывать каждый», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен. Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого, после чего стало известно, что главный  подозреваемый в теракте ликвидирован.

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    26 июля 2026, 01:16 • Новости дня
    Фургон протаранил толпу в Берлине
    Фургон протаранил толпу в Берлине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Берлина водитель фургона въехал в толпу в парке Тиргартен, погиб один человек, около 15 человек пострадали, сообщает N-tv со ссылкой на полицию.

    «Предположительно, автомобиль въехал в парк Тиргартен и сбил нескольких человек, нанеся им травмы», – приводит N-tv сообщение полиции.

    Представитель правоохранителей уточнил, что один пострадавший скончался на месте, несмотря на попытки реанимации, остальным оказывает помощь служба спасения. Ведомство отметило, что ведет интенсивный розыск подозреваемых, в операции задействован полицейский вертолет, передает ТАСС.

    Инцидент произошел около 22.00 по местному времени (23.00 мск). Водитель на высокой скорости проехал по Тиргартену на небольшом белом фургоне, затем, пытаясь скрыться, попал в аварию, после чего выбежал из машины и продолжил бегство пешком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Берлине автомобиль въехал в толпу людей, пострадали дети и тяжелые травмы получила их взрослая сопровождающая.

    В мае в центре Лейпцига автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей, в результате погибли два человека и около 20 пострадали.

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    25 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    Иран заявил о праве на оборону после атаки Украины на судно в Каспийском море

    МИД Ирана заявил о праве на оборону после украинской атаки в Каспийском море

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовы к защите собственных интересов и самообороне, заявил МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    «Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», – заявил МИД.

    МИД Ирана также указал, что ответственность за последствия, которые могут вызвать подобные авантюры Украины, ляжет на Киев. Ведомство подчеркнуло, что в зоне ответственности окажутся и те государства, которые оказывают поддержку украинским властям, передают РИА «Новости».

    В субботу МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил прокачку нефти из-за террористических атак украинских беспилотников.

    Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило удары по гражданским нефтеналивным судам в Черном море.

    По данным СМИ, США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море.

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    27 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, поддерживающие Украину, должны разделить вину за нападение украинских военных на торговый корабль в акватории Каспийского моря, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес спонсоров украинского руководства, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства обязаны ответить за недавнюю агрессию.

    «Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», – заявил Багаи на пресс-конференции.

    Представитель ведомства посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером во избежание глобальных последствий. Напомним, 25 июля стало известно о гибели одного члена экипажа в результате удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море.

    Накануне Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на судно.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары Киева по каспийским танкерам проявлением террористической деятельности.

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    26 июля 2026, 11:58 • Новости дня
    Иранские военные остановили шесть судов в Ормузском проливе

    КСИР заблокировал шесть торговых судов в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил еще шесть судов в Ормузском проливе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

    Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться из-за взаимных действий сторон, передает РИА «Новости». Местная гостелерадиокомпания транслировала официальное заявление: «За прошедшие 24 часа еще шесть судов после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якорь и принять порядок Ирана».

    Обострение конфликта началось 8 июля, когда президент США Дональд Трамп объявил о недействительности достигнутого ранее перемирия. Американская армия провела серию атак, которые Центральное командование ВС США назвало ответом на угрозу коммерческому судоходству.

    Тегеран отреагировал жестко, нанеся ответные удары по американским базам в ближневосточном регионе. Власти страны закрыли Ормузский пролив и возложили на Вашингтон ответственность за нарушение меморандума о прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива. Позже иранские военные сообщили о подрыве двух танкеров на минах. Американское командование впервые за время обострения конфликта применило стратегические бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    26 июля 2026, 04:07 • Новости дня
    Подозреваемый в наезде на гей-парад в Берлине оказался связан с исламистами
    Подозреваемый в наезде на гей-парад в Берлине оказался связан с исламистами
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, подозреваемый в наезде на автомобиле на участников ЛГБТ-шествия (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в Берлине, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и связан с исламистами, сообщает DPA со ссылкой на полицию.

    «Полиция опознала подозреваемого в нападении», – пишет DPA в X.

    По заявлению правоохранителей, «мужчина был известен властям и, как полагают, является частью берлинской исламистской среды».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен.

    Погиб один человек, около 15 человек пострадали.

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    24 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Производитель батареек Varta подал заявление о банкротстве

    Немецкая компания Varta подала заявление о банкротстве

    Tекст: Мария Иванова

    Старейшее немецкое предприятие по выпуску элементов питания инициировало процедуру несостоятельности из-за полного прекращения финансирования со стороны ключевых инвесторов.

    Окружной суд Штутгарта получил четыре заявления о несостоятельности от известного немецкого бренда, передает ТАСС.

    Причиной такого шага стало отсутствие новых вливаний капитала. Прежние собственники, включая автопроизводителя Porsche, отказались продолжать поддержку испытывающего проблемы предприятия.

    Разделение активов становится неизбежным. Крупные кредиторы, включая Deutsche Bank, планируют забрать прибыльное производство бытовых элементов питания. При этом австрийский предприниматель Михаэль Тойнер проявил интерес к подразделению микробатарей, которые используются в слуховых аппаратах.

    Предприятие было основано в 1887 году и поставляло аккумуляторы даже для лунной миссии. Жесткая конкуренция с азиатскими поставщиками привела к резкому падению выручки. Согласно последним опубликованным данным за 2024 год, убытки составили около 64,5 млн евро при обороте более 790 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале этого года количество корпоративных банкротств в Германии достигло 20-летнего максимума.

    Руководство компании Porsche запланировало масштабные сокращения персонала ради экономии средств.

    Топ-менеджеры немецкого автоконцерна Volkswagen признали угрозу дальнейшему существованию своего предприятия.

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    25 июля 2026, 21:45 • Новости дня
    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия Германии магнитов

    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия ФРГ поставщика магнитов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие производители вооружений рискуют остаться без важнейших компонентов из-за приобретения корпорацией Energy Fuels единственного крупного западного изготовителя магнитов за 1,9 млрд долларов.

    Сделка по продаже завода Vacuumschmelze американской компании Energy Fuels вызвала серьезную тревогу в Берлине, передает РИА «Новости».

    Стоимость контракта оценивается в 1,9 млрд долларов. Предприятие выступает единственным в западных странах производителем постоянных магнитов в промышленных масштабах.

    Оборудование критически важно для военной и автомобильной промышленности. «Некоторые немецкие оборонные компании обеспокоены тем, что останутся без магнитов, если американцы начнут в первую очередь снабжать ими собственные производства», – отмечает Bloomberg.

    Ситуация осложняется невозможностью закупки аналогичной продукции из редкоземельных металлов в Китае. Пекин ввел жесткие экспортные ограничения на поставки компонентов военного назначения.

    Правительство Германии рассматривает возможность выдвижения встречных условий по текущей сделке. Подобный шаг способен спровоцировать заметное охлаждение отношений между Берлином и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские компании активно скупают необходимые европейскому ВПК редкоземельные металлы.

    Западные производители оружия выразили опасения из-за новых экспортных ограничений Китая.

    Правительство Германии обеспокоилось задержками поставок китайского сырья для оборонной промышленности.

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    24 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армией США был нанесен ракетный удар по танкеру со сжиженным углеводородным газом (СУГ) в Оманском заливе, в результате погибли два члена экипажа, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на осведомленный источник.

    Вечером 24 июля армия США открыла огонь по танкеру, который пытался зайти в региональные воды со стороны Оманского залива. Источник заявил, что американские военные посчитали груз иранским газом, передают РИА «Новости».

    Армия США «запустила по нему две ракеты и остановила его, убив двух членов экипажа и нанеся повреждения машинному отделению», говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные 8 июля приступили к серии атак на Иран.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Американские установили морскую блокаду Ирана.

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    К чему приведет угроза ЕС воровать российскую нефть

    «Происходящее вполне подпадает под определение пиратства. За липовыми документами скрываются откровенно мошеннические действия». Такими словами эксперты оценивают введенный в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС механизм по конфискации российской нефти. Однако сможет ли он реально работать? Подробности

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    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка

    «Прибалты так хотели уничтожить Россию, что, по сути, уничтожили собственное будущее». Так эксперты комментируют волну банкротств и ликвидации предприятий, накрывшую в последние месяцы страны Прибалтики. Речь уже далеко не только о кризисе в транспортной отрасли – потеря российского рынка сказывается на прибалтийской экономике не менее фатально. Подробности

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    Русофобия сжигает леса Европы

    Крупнейшие в истории пожары уничтожают леса Франции и Испании, эвакуированы сотни тысяч людей, огонь подбирается даже к крупным городам. В такой ситуации, казалось бы, Европа должна быть рада любой помощи для спасения собственной территории. Однако самый очевидный вариант – использование противопожарной авиационной техники из России – Европа запретила себе сама. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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