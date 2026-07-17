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В Иране пригрозили перейти к наступательным действиям против США
Советник Хаменеи Резаи: Иран начнет наступление в случае продолжения атак США
Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.
«Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе «наступления и полного уничтожения»», – заявил Резаи в эфире иранского гостелевидения.
Резаи подчеркнул, что в случае эскалации Тегеран будет наносить удары не только по американским базам, расположенным в зоне конфликта. По его словам, под удар могут попасть и объекты США за пределами района нынешнего противостояния, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля.
Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.
Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что в результате серии американских атак в Иране погибли 38 человек, ранения получили более 400 человек, включая женщин и несовершеннолетних.