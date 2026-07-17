Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Пентагон сообщил о 427 пострадавших в боевых действиях против Ирана военных США
Количество американских военных, пострадавших в ходе боевых действий против Ирана, достигло 427 человек, сообщили в Пентагоне.
По данным «системы анализа потерь в обороне» Пентагона на 17 июля, военно-морской флот сообщил о 68 раненых. В военно-воздушных силах зафиксировано 53 пострадавших, в корпусе морской пехоты – 19. Наибольшее число раненых, 287 человек, приходится на сухопутные войска США, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд.
8 июля Белый дом заявил о прекращении режима огня между США и Ираном.