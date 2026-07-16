Американские военные нанесли удары по аэропорту и мосту в Иране

Tекст: Денис Тельманов

Американские военные нанесли удары по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир провинции Хормозган, передает РИА «Новости».

Ранее командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии атак по целям в Иране. В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американская сторона провела несколько атак.

Центральное командование ВС США оправдывало свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей. Президент США Дональд Трамп 9 июля констатировал, что режим прекращения огня больше не действует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой волны атак по иранской территории.

Американские войска начали подготовку к возобновлению морской блокады портов противника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.