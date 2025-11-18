Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.5 комментариев
Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом
Ряд зарубежных стран проявляют интерес к возможности передачи технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотных летательных аппаратов линейки Supercam на своей территории, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow – 2025.
Згировская сообщила, что ряд иностранных государств выразили заинтересованность в получении технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотников Supercam на своих территориях, передает ТАСС. Основное внимание зарубежных партнеров привлек флагман Supercam S350, который известен результативным применением в ходе СВО, а также надежностью, устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы и качеством аэроразведки.
Згировская отметила, что «потенциальные заказчики проявляют интерес к возможностям работы Supercam S350 с артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также сопряжению с барражирующими боеприпасами, роль которых в современных военных конфликтах возросла».
Представитель организации особо подчеркнула, что эффективность беспилотников серия Supercam на линии боевого соприкосновения подтверждается их работой по выявлению и точному определению координат целей, интеграции с системами вооружения и объективному контролю результата. Благодаря комплексной работе с ракетными войсками и артиллерией, цикл подготовки данных для удара значительно ускоряется по сравнению с традиционными методами наземной разведки.
Дополнительно отмечено, что потенциальных покупателей привлекают простота эксплуатации комплекса, универсальность станции управления, совместимой со всеми аппаратами линейки, а также возможность запуска с автомобиля высокой проходимости, обеспечивающего мобильность и живучесть расчетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новые беспилотники Supercam решили представить на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. Первый конвертоплан Supercam презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.