Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Згировская сообщила, что ряд иностранных государств выразили заинтересованность в получении технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотников Supercam на своих территориях, передает ТАСС. Основное внимание зарубежных партнеров привлек флагман Supercam S350, который известен результативным применением в ходе СВО, а также надежностью, устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы и качеством аэроразведки.

Згировская отметила, что «потенциальные заказчики проявляют интерес к возможностям работы Supercam S350 с артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также сопряжению с барражирующими боеприпасами, роль которых в современных военных конфликтах возросла».

Представитель организации особо подчеркнула, что эффективность беспилотников серия Supercam на линии боевого соприкосновения подтверждается их работой по выявлению и точному определению координат целей, интеграции с системами вооружения и объективному контролю результата. Благодаря комплексной работе с ракетными войсками и артиллерией, цикл подготовки данных для удара значительно ускоряется по сравнению с традиционными методами наземной разведки.

Дополнительно отмечено, что потенциальных покупателей привлекают простота эксплуатации комплекса, универсальность станции управления, совместимой со всеми аппаратами линейки, а также возможность запуска с автомобиля высокой проходимости, обеспечивающего мобильность и живучесть расчетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новые беспилотники Supercam решили представить на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. Первый конвертоплан Supercam презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.