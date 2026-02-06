  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за пять часов 17 дронов ВСУ над регионами России
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    6 февраля 2026, 00:11 • Новости дня

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены продолжать с Россией диалог после окончания действия Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с тем, чтобы выработать новое соглашение, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент хочет, чтобы наши эксперты по ядерному вопросу разработали новый, улучшенный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени. И именно это США будут обсуждать с русскими», – заявила она на брифинге.

    Напомним, ранее 5 февраля Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ в соцсети Truth, почти теми же словами обозначив намерение создать новый документ, а не пролонгировать старый.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    5 февраля 2026, 10:56 • Новости дня
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной

    Дмитриев сообщил о прогрессе переговоров по мирному соглашению на Украине

    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие положительных изменений в переговорах по мирному соглашению по Украине, несмотря на попытки вмешательства со стороны ряда западных стран.

    Дмитриев сообщил о наличии прогресса и позитивного движения вперед в процессе переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.

    По его словам, разжигатели войны из Европы и Британии активно пытаются вмешаться и помешать этому процессу, передает ТАСС.

    «Но помешать невозможно, я полагаю», – отметил Дмитриев.

    Также Дмитриев рассказал о положительных результатах переговоров в Абу-Даби по восстановлению экономического сотрудничества между Россией и США. По его словам, активная работа ведется совместно с администрацией президента Трампа, включая встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Дмитриев отметил, что эти переговоры проходят конструктивно и позитивно.

    Ранее Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Затем Кирилл Дмитриев вылетел в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече России, США и Украины.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Комментарии (19)
    5 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона о сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во отметил, что определенные действия США не соответствуют их заявлениям о перспективах экономического сотрудничества с Россией, передает RT.

    Он напомнил о принятом Вашингтоном документе по Кубе, где вводится чрезвычайное положение из-за угрозы интересам США в Карибском бассейне, в том числе в связи с «враждебной и злонамеренной политикой России».

    «Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества не очень это все вяжется», – заявил министр.

    Лавров добавил, что США запрещают другим странам покупать российские нефть и газ, подчеркивая, что американская нефть и сжиженный природный газ должны заменить российские энергоресурсы.

    Он также обратил внимание на то, что такие шаги Вашингтона противоречат заявлениям об открытости для диалога и экономического взаимодействия с Москвой.

    Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения импорта энергоносителей.

    МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы.

    Комментарии (19)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ

    Американист Дудаков: США нежеланием продлить ДСНВ сами себе выстрелили в ногу

    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Белый дом надеется, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Но блеф администрации Дональда Трампа ведет к тому, что американцы сами себе стреляют в ногу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции США на предложение России о создании потолка ограничений еще на год.

    «5 февраля уходит эпоха договоров от ОСВ-I до СНВ-III. Впервые юридически перестают действовать соглашения, которые обеспечивали международную стратегическую безопасность на протяжении последних практически 50 лет», – отметил американист Малек Дудаков. Впрочем, он допустил, что администрация Дональда Трампа может в ближайшие недели дать согласие добровольно соблюдать прежние договоренности.

    Но, как бы то ни было, перспективы продления или переподписания ДСНВ остаются крайне туманными, добавил собеседник. «При этом соглашение отвечает интересам не только глобального человечества, но и конкретно США», – считает эксперт.

    Политолог напомнил, что Америка испытывает большие проблемы с наращиванием ядерного потенциала. «Последний боезаряд они добавляли в свой арсенал еще в начале 1990-х годов. Кроме того, колоссальные трудности наблюдаются с носителем ядерного оружия – Штатам приходится до сих пор использовать ракеты Minuteman III, которым 50 лет. Программы по замещению и обновлению идут, что называется, ни шатко ни валко», – детализировал Дудаков.

    Он подчеркнул, что у США «даже близко нет аналогов российских носителей вроде «Буревестника», «Посейдона», «Сармата». Более того, у американцев до сих пор нет и гиперзвукового оружия и неизвестно, когда оно появится. «Вряд ли раньше начала 2030-х годов», – отметил спикер. По его мнению, продление ДСНВ хотя бы в какой-то степени купировало бы отставание Вашингтона.

    Но в перспективе в отсутствие соглашения Россия продолжит укреплять лидирующие позиции, а Китай – активно наращивать свой ядерный потенциал. «Мы наблюдаем «гонку на троих», и Штаты занимают в ней последнее место. Белый дом блефует и надеется, что Москва повлияет на Пекин и убедит КНР присоединиться к большому трехстороннему соглашению. Но я думаю, это крайне маловероятно. Американцы сами себе стреляют в ногу. В американской внешней политике это происходит не первый и не последний раз», – заключил Дудаков.

    Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции Вашингтона на предложение Москвы о создании потолка ограничений еще на год. «В любом случае Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В среду МИД заявил, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте министерства. В заявлении также отмечается, что Россия сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прекращение действия ДСНВ создало угрозу для глобальной безопасности. «Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США – двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия. Это серьезный момент для международного мира и безопасности», – сказал он.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа завершается 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    Комментарии (3)
    5 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    @ Allison Robbert/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, США и Украина достигли договорённости об обмене 314 военнопленными, а в ближайшие недели ожидается новый этап продвижения переговоров, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Соглашение по обмену военнопленными между Россией, Украиной и США было достигнуто.

    «Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 заключенными – это первый подобный обмен за пять месяцев», – написал он.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Обсуждения продолжатся, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в позитивной атмосфере.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    МИД заявил об ответственной линии России после истечения срока ДСНВ
    МИД заявил об ответственной линии России после истечения срока ДСНВ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва намерена учитывать американскую военную политику при выстраивании линии поведения после завершения действия ДСНВ, сообщило Министерство иностранных дел.

    Российская сторона планирует опираться на тщательный анализ обстановки в стратегической сфере, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    При этом она собирается действовать «ответственно и взвешенно», выстраивая линию в области на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.

    Соглашение между Москвой и Вашингтоном о мерах по сокращению наступательных вооружений прекращает свое действие 5 февраля 2026 года.

    Генсек ООН Антонио Гутерриш заявлял, что истечение срока действия ДСНВ представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    Комментарии (4)
    5 февраля 2026, 17:22 • Новости дня
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине, пишет Axios.

    Источники Axios отметили, что обсуждение велось в течение последних 24 часов, передает ТАСС. Не уточняется, была ли достигнута финальная договоренность по данному вопросу.

    Тем не менее собеседники издания считают, что стороны приблизились к соглашению. Окончательное решение должен утвердить каждый из лидеров двух стран.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Лавров: Россия была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже

    Tекст: Вера Басилая

    Москва была удивленапосле введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России вскоре после встречи в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, власти России были удивлены введением новых санкций Вашингтона против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», передает RT.

    Лавров заявил, что эти санкции появились через две-три недели после переговоров в Анкоридже. По его словам, Владимир Путин также выразил удивление по поводу такого решения со стороны США.

    Лавров отметил, что на переговорах в Анкоридже Россия поддержала предложение США по урегулированию украинского кризиса.

    «После этого мы ждали, что США подтвердят, – поскольку вы согласны с нашим предложением, давайте что-то объявлять, конференцию созывать, подписывать что-нибудь, Совет мира созывать», – отметил глава МИД России.

    Однако, по словам Лаврова, США вдруг ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти».

    По словам министра, Москва ожидала шагов навстречу по итогам переговоров, но вместо этого столкнулась с ужесточением санкционной политики.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Лавров отметил попытки вытеснения российских компаний из Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 10:31 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках вытеснения российских компаний из Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Россия наблюдает за тем, как после недавних событий в Венесуэле российские компании вытесняются из этой страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Россия отмечает, что после последних событий на территории Венесуэлы российские компании активно вытесняются из этой страны, передает RT.

    «И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», – отметил Лавров.

    Напомним, что 3 января Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Американские власти заявляют, что Мадуро и его жена причастны к «наркотерроризму» и представляют угрозу для Соединенных Штатов.

    Ранее Лавров отметил, что недавние решения США по Кубе и введению ограничений на торговлю нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона о намерении сотрудничать с Россией.

    Дмитрий Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ

    Президент США Дональд Трамп, который в сентябре 2025 года с расположением отнесся к идее продления ДСНВ, в январе привычно сменил позицию, заявив, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и выразил надежду на то, что в любом новом соглашении примут участие другие стороны.

    «Нам стоит поручить нашим специалистам поработать над новой, улучшенной  и модернизированной версией договора длительного действия, который будет работать долго, а не требовать продления. Новый ДСНВ исправит сделку, которая было плохо заключена США и, кроме того, серьезно нарушалась», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что любой новый пакт о контроле над вооружениями должен включать Китай, несмотря на то, что ядерные запасы Пекина значительно меньше, чем у США и России, и любой потолок, который может быть установлен соглашением, не будет симметричным по отношению к арсеналу Китая, пишет ABC News.

    «Президент ранее ясно давал понять, что для достижения подлинного контроля над вооружениями в XXI веке невозможно обойтись без участия Китая из-за его огромных и быстро растущих запасов», – сказал Рубио.

    Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что его страна не будет участвовать в трехстороннем соглашении.

    «Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, и просить Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе несправедливо и неразумно», – сказал он.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    Песков высмеял «связи» Эпштейна с российскими спецслужбами

    Песков высмеял версии о связях Эпштейна с российскими спецслужбами

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несерьезными публикации о возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами.

    Публикации западных СМИ о возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами нельзя воспринимать серьезно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в Кремле такие версии комментируют исключительно несерьезно. Он подчеркнул, что хотел бы пошутить на эту тему, но не считает нужным тратить время конференц-кола на подобные обсуждения.

    Обвиненный в секс-торговле детьми финансист из США Джеффри Эпштейн посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Минюст США заявил, что Эпштейн рассматривал анкеты местных девушек.

    Напомним, власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.

    Там выявили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей с частного острова Эпштейна.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    США заявили о продолжении поставок оружия Киеву через НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты на фоне переговоров по урегулированию на Украине продолжат через НАТО поставлять Киеву оружие, в том числе наступательное, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    США намерены продолжать поставки оружия Киеву через НАТО, несмотря на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире канала Newsmax.

    Он подчеркнул, что Вашингтон намерен продавать вооружение союзникам по альянсу, которые затем передадут его Украине.

    По словам Уитакера, эта поддержка включает как средства противовоздушной и противоракетной обороны, так и наступательное вооружение, способствующее продолжению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров.

    Российская делегация вернулась в отель после завершения переговоров в Абу-Даби.

    МИД Украины заявил о военном фокусе переговоров в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности к экспорту энергии с ЗАЭС в альянсе с США

    Лихачев: Россия готова к экспорту энергии с ЗАЭС в альянсе с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выразила готовность к экспорту электроэнергии с Запорожской АЭС, включая возможное сотрудничество с США, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на трехсторонней встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

    «Мы еще раз подчеркнули, с одной стороны, абсолютную открытость к сотрудничеству, к возможному экспорту электроэнергии за пределы Российской Федерации. И вот этот экспорт, эту международную торговлю электроэнергией мы готовы осуществлять в альянсе, в том числе и с американскими партнерами», – сказал Лихачев, передает РИА «Новости».

    Глава Росатома уточнил, что эксплуатация, владение станцией и обеспечение ее независимости должны оставаться за российской организацией. По его словам, такой подход диктуется требованиями российского законодательства, нормами МАГАТЭ и принципами безопасности. Безопасность, по мнению Лихачева, является главным фактором при планировании работы атомных объектов.

    Также Лихачев отметил, что Гросси проявляет себя как партнер, который понимает интересы России и способствует их реализации.

    Напомним, Лихачев, Сийярто и Гроссии встретились в венгерском Пакше. Переговоры прошли накануне торжественной церемонии заливки первого бетона для строительства пятого энергоблока АЭС «Пакш», реализуемого в рамках проекта «Пакш-2».

    Ранее Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

    Эксперт в энергетике Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    В США призвали Трампа принять предложение Путина по ДСНВ

    Кандидат в президенты США Сэйр призвала Трампа принять предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр заявила, что американский лидер Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение президента РФ Владимира Путина о продлении центральных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год.

    Сэйр подчеркнула: «Президент Трамп должен был утвердительно ответить на предложение президента Путина сразу же, как только оно было выдвинуто». Она добавила, что продление договора дало бы шанс завершить прокси-войну на Украине и дало бы США возможность выработать более конструктивный подход к отношениям с Россией, передает ТАСС.

    Политик отметила, что за последние 13 лет, особенно после событий цветной революции на Украине, отношения между США и Россией значительно ухудшились. В такой ситуации, по мнению Сэйр, попытки заключить новое соглашение практически не имели бы шансов на успех.

    Сэйр 32 года являлась соратницей Линдона Ларуша, американского экономиста и политика-нонконформиста, автора так называемой теории физической экономики и противника монетаристских концепций. Ларуш открыто придерживался взглядов о ведущей роли России на мировой арене, выступал против монетаризма и неоднократно баллотировался на пост президента США с 1976 по 2004 год.

    Ранее генсекретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что истечение срока действия договора СНВ-3 представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности, поскольку обязательные ограничения на стратегическое ядерное оружие США и России отменены на фоне обострения глобальной напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов».

    Комментарии (0)
    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

«Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Киевский режим подъедает своих основателей

    Киевский режим подъедает своих основателей

На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

«Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

