В материалах дела Эпштейна нашли десятки обнаженных фото
Среди обнародованных материалов по громкому делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей, сделанных на частном острове.
Американское министерство юстиции выложило в открытый доступ файлы, в которых журналисты нашли почти 40 кадров без цензуры, пишет газета New York Times, передает РИА «Новости».
По информации издания, эти изображения, вероятно, входили в личную коллекцию покойного миллиардера.
На снимках запечатлены молодые люди, однако пока сложно точно определить, были ли они несовершеннолетними в момент съемки. Судя по кадрам, фотосессии проходили в спальнях, других помещениях, а также на пляже частного острова.
Редакция газеты оперативно уведомила министерство юстиции о найденных изображениях. Впоследствии сотрудники ведомства удалили или отредактировали спорные материалы.
Ранее сообщалось, что новые документы минюста США раскрыли, что миллиардер Илон Маск вел переписку со Эпштейном, в которой, в частности, интересовался «самой безумной вечеринкой».
До этого власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.